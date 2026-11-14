Opportuniteit voor Belgische clubs? Ex-Union-sensatie mag beschikken bij Duitse topclub

Robbie Maes, voetbaljournalist
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Opportuniteit voor Belgische clubs? Ex-Union-sensatie mag beschikken bij Duitse topclub
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Victor Boniface lijkt zijn laatste maanden bij Bayer Leverkusen in te gaan. De Nigeriaanse spits wil in januari vertrekken en ook de Duitse club staat open voor een afscheid. Zelfs een uitleenbeurt behoort tot de mogelijkheden. Biedt dat kansen voor een Belgische (top)club?

Volgens Sky Germany is Boniface niet langer tevreden met zijn situatie bij Leverkusen en wil hij in januari een nieuwe uitdaging aangaan. De club is bereid om mee te werken aan een oplossing, ook als die voorlopig via een uitleenbeurt verloopt.

De Nigeriaan ligt bij Leverkusen nog tot de zomer van 2028 onder contract, maar zijn sportieve perspectief ziet er momenteel weinig rooskleurig uit. Patrik Schick en Christian Kofane staan in de pikorde voor hem, waardoor een vaste basisplaats ver weg lijkt.

Dat blijkt ook uit zijn beperkte speelminuten. Boniface kwam dit seizoen amper twee keer in actie in de Bundesliga. Een groot verschil met zijn eerste periode in Duitsland, toen hij nog een belangrijke pion was bij Leverkusen.

Van uitblinker tot bankzitter

In de zomer van 2023 maakte Boniface voor 22,6 miljoen euro de overstap van Union Saint-Gilloise naar Bayer Leverkusen. Onder Xabi Alonso beleefde hij er een bijzonder succesvol seizoen. De Duitse club veroverde zowel de landstitel als de beker en schopte het tot de finale van de Europa League. Daarin bleek Atalanta met 3-0 te sterk.

Zijn opmars werd nadien afgeremd door verschillende blessures. Die hielden hem lange tijd aan de kant en maakten het moeilijk om opnieuw zijn beste niveau te halen. Ook een uitleenbeurt aan Werder Bremen bracht niet de verhoopte ommekeer.

Terugkeer naar België?

Toch kan Boniface mooie cijfers voorleggen. In 64 wedstrijden voor Leverkusen scoorde hij 32 keer. Bij Union Saint-Gilloise was hij goed voor 17 doelpunten in 51 duels. Met zijn 25 jaar en een geschatte marktwaarde van vijf miljoen euro lijkt een nieuwe uitdaging haalbaar. Een terugkeer naar België is dan ook niet uitgesloten.

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