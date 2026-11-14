Opvallende scheidsrechter voor België-Italië: Italianen hebben weinig goede herinneringen aan hem

Robbie Maes, voetbaljournalist
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Opvallende scheidsrechter voor België-Italië: Italianen hebben weinig goede herinneringen aan hem
Foto: © Photonews

Espen Eskas fluit zondag in het Koning Boudewijnstadion België tegen Italië, de laatste groepswedstrijd in de Nations League. De Noor stond dit jaar al bij beide landen aan de aftrap en roept vooral bij de Italianen geen fijne herinneringen op.

Espen Eskas is zondag de scheidsrechter voor België-Italië in het Koning Boudewijnstadion. De Noor krijgt de leiding over de laatste groepswedstrijd van de Rode Duivels in de Nations League.

Langs de zijlijn wordt Eskas bijgestaan door zijn landgenoten Jan Erik Engan en Alf Olav Rossland. Sigurd Kringstad fungeert als vierde official. In het VAR-centrum neemt de Duitser Christian Dingert plaats, met de Noor Kristoffer Hagenes als assistent.

België kwam Eskas al tegen in duel met Italië

De 36-jarige Eskas is sinds 2017 actief als internationaal scheidsrechter. Hij floot tot dusver slechts één interland van de Rode Duivels, maar dat duel staat ongetwijfeld nog in het geheugen gegrift. Op 10 oktober 2024 had hij de leiding over Italië-België in het Stadio Olimpico in Rome, tijdens de laatste maanden van het tijdperk-Domenico Tedesco.

België moest toen een achterstand van twee doelpunten ophalen. Italië leek na een 2-0-voorsprong op weg naar de overwinning, maar na een rode kaart voor Lorenzo Pellegrini keerden de kansen. De Rode Duivels profiteerden van hun numerieke meerderheid en sleepten uiteindelijk een 2-2-gelijkspel uit de brand.

Ook ervaring met Anderlecht

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Ook op clubniveau kwam Eskas dit seizoen al in België in actie. Zo floot hij de wedstrijd tussen RSC Anderlecht en Kairat Almaty in de voorrondes van de Europa League. Paars-wit won dat duel overtuigend met 3-0.

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