Pijnlijker wordt het niet: Griekse bondscoach zorgt voor verrassend tafereel na 7-0

Griekenland beleefde vrijdagavond een absolute nachtmerrie tegen Nederland. De ploeg van bondscoach Ivan Jovanović werd met 7-0 vernederd in Amsterdam. Ook na de wedstrijd was de ontgoocheling bijzonder groot. Dat bleek vooral tijdens een wel erg opmerkelijke persconferentie.

Volgens het Griekse SPORT24 duurde de persconferentie van Jovanović amper 108 seconden, oftewel één minuut en 48 seconden. De bondscoach kreeg bovendien slechts één vraag voorgeschoteld. Die ging over de manier waarop zijn spelers deze zware nederlaag moeten verwerken.

Jovanović maakte er geen geheim van dat de klap bijzonder hard aankwam. "We hebben op alle vlakken een bijzonder zware nederlaag geleden, zowel wat het resultaat als onze prestaties op het veld betreft", verklaarde hij.

Griekse bondscoach vreest moeilijke dagen

De bondscoach beseft dat de historische afstraffing nog een tijdje zal nazinderen. "We zullen de gevolgen van deze nederlaag zeker voelen, zowel door de omvang van de score als door het spel dat we hebben laten zien", klonk het.

Veel tijd om de wonden te likken krijgt Griekenland niet. Maandag wacht alweer een belangrijke Nations League-wedstrijd tegen Servië. Jovanović verwacht dan ook geen eenvoudige voorbereiding.

"De komende twee à drie dagen zullen niet de gemakkelijkste zijn voor onze groep. Maar we zullen proberen ons spel te verbeteren, zodat we tegen Servië een beter resultaat kunnen behalen", besloot hij.



Lees ook... Xavi grijpt bij 5-0 verrassend in: speciale boodschap voor Nederlandse spelers›

De nederlaag is ook bijzonder pijnlijk voor Konstantinos Karetsas en Christos Tzolis, twee spelers met een verleden in de Belgische competitie. Vooral de manier waarop Griekenland in Amsterdam volledig werd weggespeeld, zal nog een tijdje blijven nazinderen.