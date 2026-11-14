PSV kan Kevin De Bruyne verlossen van een bijzonder vervelende situatie

Kevin De Bruyne beleeft de laatste maanden van zijn contract bij Napoli. Vertrekt hij deze winter al naar PSV? Het idee wint terrein en wekt steeds meer enthousiasme.

Anderhalf jaar geleden werd de transfer van Kevin De Bruyne naar Napoli in België met opluchting onthaald. Na tien slopende seizoenen bij Manchester City had de Limburger nog steeds honger. Door lucratievere en meer exotische aanbiedingen naast zich neer te leggen, wilde hij op topniveau blijven presteren voor de Rode Duivels.

In Napels loopt het echter niet zoals gehoopt. De Bruyne haalt er vaker het nieuws door frustraties en misverstanden met de staf en ploegmaats dan door zijn prestaties op het veld. PSV ruikt zijn kans en probeert hem nog deze winter naar Eindhoven te halen. Zo willen de Nederlanders de concurrentie voor zijn handtekening in de zomer voor zijn.

PSV als nieuwe start voor De Bruyne?

In de studio van de RTBF reageerde Alex Teklak aanvankelijk verrast op de piste-PSV. "Er waren verhalen over zijn coach, maar toen hij stilaan zijn plaats in de ploeg veroverde, speelde hij ook goede wedstrijden. Ik zou het toch wat vreemd vinden, tenzij hij nu het gevoel heeft dat hij naar PSV móét vertrekken."

Toch kan de Eredivisie net het decor zijn waarin De Bruyne opnieuw spelplezier vindt. Het Nederlandse voetbal sluit op papier beter aan bij zijn profiel dan de vaak tactisch gesloten Serie A. "Zonder in clichés te vervallen: de Nederlandse competitie is een heel open competitie, waarin offensieve spelers zich vaak goed kunnen uitleven", stelde Teklak.

Een ander tempo en meer ruimte

Nordin Jbari ziet een transfer naar PSV dan ook zitten. "Het is een goed idee, want fysiek zal hij het stilaan moeilijker krijgen. Dat is normaal. Misschien kan hij wat langer spelen bij PSV, waar het tempo anders ligt."





Volgens Jbari past De Bruyne momenteel niet helemaal in zijn Napolitaanse omgeving. "Er zijn spanningen tussen hem en bepaalde spelers. Het is vreemd, het lijkt wel alsof ze hem niet kennen. De Bruyne is altijd zo geweest. Hij heeft ook aanvaringen gehad met Pep Guardiola. Hij kan mokken en klagen, en dat valt niet bij iedereen in de smaak."

Bij Manchester City wisten ploegmaats en staf na al die jaren hoe ze met dat karakter moesten omgaan. In Napels lijkt die gewenning er veel minder te zijn. Een overstap naar Eindhoven kan De Bruyne daarom niet alleen sportief, maar ook mentaal een nieuwe impuls geven.