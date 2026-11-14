Rode Duivels winnen in Turkije, maar analist ziet nog groot gevaar

De Rode Duivels wonnen met 1-2 in Turkije, maar maakten het zichzelf in de slotfase nog onnodig moeilijk. Volgens analist Alex Teklak ligt er voor bondscoach Mark van Bommel werk in het beter controleren van wedstrijden.

De Rode Duivels hebben donderdag gedaan wat moest in Turkije: met 1-2 winnen. Vooral vlak voor de rust en meteen na de pauze bleek het verschil in kwaliteit zichtbaar. Toch bleef de Belgische ploeg tot het einde bibberen, omdat Turkije nog dicht bij de gelijkmaker kwam.

Wanneer de beslissende 0-3 uitblijft, kan een thuisploeg die wordt voortgestuwd door een kolkend publiek altijd opnieuw geloof krijgen. Dat overkwam de Belgen in Turkije. Alleen was het geen alleenstaand geval onder Mark van Bommel: ook tegen Italië en Frankrijk verliepen de laatste minuten bijzonder moeizaam.

Rode Duivels verliezen controle in slotfase

De wedstrijd leek lange tijd onder controle, maar in de eindfase verdween de rust uit het Belgische spel. De bal werd minder lang in de ploeg gehouden en verschillende spelers probeerden individueel een actie of beslissende pass te forceren. Dat leverde balverlies op, waarna de Turken telkens opnieuw konden uitbreken.

Volgens Alex Teklak ligt daar een duidelijk werkpunt voor de bondscoach. “In grote lijnen zijn er problemen met het beheren van het wedstrijdtempo”, stelt hij in La Dernière Heure.

Meer maturiteit en rust aan de bal gevraagd

Teklak ziet een rol weggelegd voor spelers die het spel kunnen vertragen en de juiste verbindingen vinden. “Er moeten jongens opstaan die de wedstrijd controleren, combinaties vinden en niet overhaast te werk gaan. Die kunnen ook van de bank komen, met meer controlerende profielen. Zo vermijd je dat een wedstrijd op pingpong begint te lijken.”





België slaagde er in Turkije te weinig in om via balcirculatie onder de druk uit te voetballen. De tegenstander hoefde niet altijd zelf voor gevaar te zorgen, maar profiteerde vooral van Belgische fouten en slordigheden.

“Het is ook een kwestie van collectieve maturiteit”, vervolgt Teklak. “Te snelle keuzes gaven de tegenstander kansen op momenten waarop dat niet nodig was. Dan moest België net temporiseren.” De conclusie is helder: een voorsprong uitspelen moet voor deze Rode Duivels sneller een automatisme worden. “De slotfases mogen geen probleem worden wanneer alles in ons voordeel is.”