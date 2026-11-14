Rudi Garcia begrijpt beslissing van Leandro Trossard niet: "Dat heb ik hem gezegd"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Rudi Garcia begrijpt beslissing van Leandro Trossard niet: "Dat heb ik hem gezegd"
Foto: © photonews

Leandro Trossard verraste afgelopen zomer met zijn overstap van Arsenal naar Besiktas. De Rode Duivel liet de Premier League achter zich voor een avontuur in Turkije, maar niet iedereen begreep die beslissing. Ook voormalig bondscoach Rudi Garcia had zijn twijfels. Hij onthult nu dat hij Trossard daar zelfs persoonlijk over heeft aangesproken.

In een uitgebreid interview met The Athletic blikt Garcia terug op zijn periode bij de Rode Duivels. De Fransman heeft bijzonder veel lof voor Trossard. "Ik was erg tevreden over Leandro. Hij speelde alle wedstrijden en kende een goed WK. Hij is zo intelligent op het veld", vertelt de voormalige bondscoach.

Garcia verrast door keuze voor Besiktas

Toch begreep Garcia niet helemaal waarom Trossard besloot om Arsenal te verlaten. De aanvaller had net de Engelse landstitel veroverd, maar koos vervolgens voor een nieuwe uitdaging bij Besiktas. Een keuze die bij zijn voormalige bondscoach vragen opriep.

"Het enige wat ik hem heb gezegd, is dat ik verrast was door zijn keuze om naar Besiktas te vertrekken", onthult Garcia. Hij benadrukt dat zijn verbazing niet voortkomt uit een gebrek aan respect voor het Turkse voetbal. "Turkije is tegenwoordig een fantastische competitie voor spelers."

Garcia wil zijn uitspraken dan ook niet als kritiek op Besiktas laten overkomen. "Het is niets tegen de Turkse club", verduidelijkt hij. Zijn bedenkingen hebben vooral te maken met het niveau dat hij Trossard nog altijd toedicht.

Lees ook... Mark van Bommel ziet groot gevaar rondlopen bij Italië
"Het gaat er vooral om dat hij goed genoeg is om voor een ploeg te spelen die de Champions League kan winnen", klinkt het veelzeggend. Garcia vindt dus dat Trossard nog altijd op het allerhoogste Europese niveau thuishoort. De voormalige bondscoach maakt daarmee duidelijk hoeveel vertrouwen hij heeft in de kwaliteiten van de Belgische aanvaller, ondanks zijn verrassende keuze voor het Turkse voetbal.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg België - Italië live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (15/11).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Italië
Leandro Trossard
Rudi Garcia

Meer nieuws

Mark van Bommel ziet groot gevaar rondlopen bij Italië

Mark van Bommel ziet groot gevaar rondlopen bij Italië

18:20
Hij was beslissend tegen Frankrijk: Italië mist ook deze basisspeler tegen Rode Duivels

Hij was beslissend tegen Frankrijk: Italië mist ook deze basisspeler tegen Rode Duivels

16:00
Mark Van Bommel komt met belangrijk nieuws over Romelu Lukaku

Mark Van Bommel komt met belangrijk nieuws over Romelu Lukaku

14:31
Belgische international krijgt de volle laag: "Onbegrijpelijk"

Belgische international krijgt de volle laag: "Onbegrijpelijk"

14:20
Belg wordt overladen met lof: "In de categorie van Messi en Ronaldo"

Belg wordt overladen met lof: "In de categorie van Messi en Ronaldo"

17:40
Rudi Garcia onthult wat er gebeurde op WK: "Ik dacht dat het een grap was"

Rudi Garcia onthult wat er gebeurde op WK: "Ik dacht dat het een grap was"

13:02
3
Thibaut Courtois spreekt duidelijke ambitie uit voor EK 2028: "Zo afgesproken"

Thibaut Courtois spreekt duidelijke ambitie uit voor EK 2028: "Zo afgesproken"

11:30
Grootste verrassing bij Rode Duivels is geen toeval: Boyata legt uit

Grootste verrassing bij Rode Duivels is geen toeval: Boyata legt uit

15:20
Manchester City krijgt belangrijk nieuws in gigantisch fraudedossier: degradatie blijft mogelijk

Manchester City krijgt belangrijk nieuws in gigantisch fraudedossier: degradatie blijft mogelijk

18:00
1
Ferme domper voor Nederland na 7-0-overwinning: Xavi moet puzzelen

Ferme domper voor Nederland na 7-0-overwinning: Xavi moet puzzelen

17:00
Na weken vol ellende krijgt Zeno Debast eindelijk nieuws waar hij op hoopte

Na weken vol ellende krijgt Zeno Debast eindelijk nieuws waar hij op hoopte

07:40
Ferme domper voor KV Kortrijk: Disciplinaire Raad bevestigt slecht nieuws

Ferme domper voor KV Kortrijk: Disciplinaire Raad bevestigt slecht nieuws

16:40
2
Thibaut Courtois krijgt vraag die veel Genk-fans bezighoudt: antwoord is glashelder

Thibaut Courtois krijgt vraag die veel Genk-fans bezighoudt: antwoord is glashelder

10:40
2
Standard kan plots miljoenen verdienen aan Rode Duivel: opvallend bedrag doet dromen

Standard kan plots miljoenen verdienen aan Rode Duivel: opvallend bedrag doet dromen

07:20
Complete chaos bij Japan-Brazilië: Ancelotti en Raphinha gaan door het lint

Complete chaos bij Japan-Brazilië: Ancelotti en Raphinha gaan door het lint

16:20
Clublegende van Anderlecht wilde gratis terugkeren, maar kreeg het deksel op de neus

Clublegende van Anderlecht wilde gratis terugkeren, maar kreeg het deksel op de neus

15:40
Johan Boskamp haalt snoeihard uit naar JPL-clubs: "Slaat helemaal nergens op"

Johan Boskamp haalt snoeihard uit naar JPL-clubs: "Slaat helemaal nergens op"

15:00
Wouter Vrancken onder zware druk in Schotland, maar krijgt plots steun uit onverwachte hoek

Wouter Vrancken onder zware druk in Schotland, maar krijgt plots steun uit onverwachte hoek

14:05
"Dé Rode Duivel van 2026": Steven Defour is zwaar onder de indruk

"Dé Rode Duivel van 2026": Steven Defour is zwaar onder de indruk

22:45
Druk om u tegen te zeggen: JPL-speler krijgt erfenis van Cristiano Ronaldo

Druk om u tegen te zeggen: JPL-speler krijgt erfenis van Cristiano Ronaldo

13:40
1
Rode Duivels winnen in Turkije, maar analist ziet nog groot gevaar

Rode Duivels winnen in Turkije, maar analist ziet nog groot gevaar

08:00
7
Italiaans avontuur van Yari Verschaeren krijgt wel heel wrange wending

Italiaans avontuur van Yari Verschaeren krijgt wel heel wrange wending

12:50
1
Borussia Dortmund zwicht voor supporters: grote beslissing kost club handenvol geld

Borussia Dortmund zwicht voor supporters: grote beslissing kost club handenvol geld

12:30
PSV kan Kevin De Bruyne verlossen van een bijzonder vervelende situatie

PSV kan Kevin De Bruyne verlossen van een bijzonder vervelende situatie

11:00
3
Divock Origi dacht aan een avontuur in de Pro League: "Dan was het bij die club geweest"

Divock Origi dacht aan een avontuur in de Pro League: "Dan was het bij die club geweest"

12:00
Vincent Kompany ziet doemscenario opduiken: Bayern-ster opnieuw in de problemen

Vincent Kompany ziet doemscenario opduiken: Bayern-ster opnieuw in de problemen

10:20
Noa Lang kiest wel héél bijzonder moment om opnieuw uit te pakken

Noa Lang kiest wel héél bijzonder moment om opnieuw uit te pakken

10:00
Xavi grijpt bij 5-0 verrassend in: speciale boodschap voor Nederlandse spelers

Xavi grijpt bij 5-0 verrassend in: speciale boodschap voor Nederlandse spelers

09:00
Vrijdag de dertiende wordt onvergetelijk voor Sébastien Pocognoli

Vrijdag de dertiende wordt onvergetelijk voor Sébastien Pocognoli

09:40
Ex-Club Brugge-speler Tzolis spaart niets of niemand na 7-0 tegen Nederland

Ex-Club Brugge-speler Tzolis spaart niets of niemand na 7-0 tegen Nederland

08:45
Johan Boskamp ziet het helemaal fout lopen bij KRC Genk en haalt uit

Johan Boskamp ziet het helemaal fout lopen bij KRC Genk en haalt uit

09:20
1
Pijnlijker wordt het niet: Griekse bondscoach zorgt voor verrassend tafereel na 7-0

Pijnlijker wordt het niet: Griekse bondscoach zorgt voor verrassend tafereel na 7-0

08:30
Twee voormalige JPL-spelers stelen de show bij Nigeria

Twee voormalige JPL-spelers stelen de show bij Nigeria

08:15
FC Barcelona wil supporters voor eeuwig aan zich binden: letterlijk

FC Barcelona wil supporters voor eeuwig aan zich binden: letterlijk

07:00
2
Van feest bij Pocognoli tot absolute vernedering: Nations League ontploft

Van feest bij Pocognoli tot absolute vernedering: Nations League ontploft

23:00
Gitzwarte dag voor het Griekse voetbal: Nederland zorgt voor ongeziene vernedering

Gitzwarte dag voor het Griekse voetbal: Nederland zorgt voor ongeziene vernedering

22:50
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 5
Turkije Turkije 1-2 België België
Engeland Engeland 2-1 Kroatië Kroatië
Italië Italië 3-1 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 0-2 Spanje Spanje
Servië Servië 1-3 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 7-0 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 0-0 Wales Wales
Portugal Portugal 20:45 Denemarken Denemarken

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over Ferme domper voor KV Kortrijk: Disciplinaire Raad bevestigt slecht nieuws Eldonte Eldonte over Anderlecht en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar: op deze datum zullen we meer weten Renetje Renetje over Manchester City krijgt belangrijk nieuws in gigantisch fraudedossier: degradatie blijft mogelijk Andreas2962 Andreas2962 over Rode Duivels winnen in Turkije, maar analist ziet nog groot gevaar Andreas2962 Andreas2962 over Thibaut Courtois krijgt vraag die veel Genk-fans bezighoudt: antwoord is glashelder Bork Bork over Zware straf voor doelman Owono na dood van Jesús de Miguel: beslissing is gevallen Andreas2962 Andreas2962 over PSV kan Kevin De Bruyne verlossen van een bijzonder vervelende situatie Andreas2962 Andreas2962 over Rudi Garcia onthult wat er gebeurde op WK: "Ik dacht dat het een grap was" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Italiaans avontuur van Yari Verschaeren krijgt wel heel wrange wending Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Als grote ster vertrokken uit JPL voor 18 miljoen euro... Nu speelt hij bij... de beloften in Engeland Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved