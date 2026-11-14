Rudi Garcia begrijpt beslissing van Leandro Trossard niet: "Dat heb ik hem gezegd"

Leandro Trossard verraste afgelopen zomer met zijn overstap van Arsenal naar Besiktas. De Rode Duivel liet de Premier League achter zich voor een avontuur in Turkije, maar niet iedereen begreep die beslissing. Ook voormalig bondscoach Rudi Garcia had zijn twijfels. Hij onthult nu dat hij Trossard daar zelfs persoonlijk over heeft aangesproken.

In een uitgebreid interview met The Athletic blikt Garcia terug op zijn periode bij de Rode Duivels. De Fransman heeft bijzonder veel lof voor Trossard. "Ik was erg tevreden over Leandro. Hij speelde alle wedstrijden en kende een goed WK. Hij is zo intelligent op het veld", vertelt de voormalige bondscoach.

Garcia verrast door keuze voor Besiktas

Toch begreep Garcia niet helemaal waarom Trossard besloot om Arsenal te verlaten. De aanvaller had net de Engelse landstitel veroverd, maar koos vervolgens voor een nieuwe uitdaging bij Besiktas. Een keuze die bij zijn voormalige bondscoach vragen opriep.

"Het enige wat ik hem heb gezegd, is dat ik verrast was door zijn keuze om naar Besiktas te vertrekken", onthult Garcia. Hij benadrukt dat zijn verbazing niet voortkomt uit een gebrek aan respect voor het Turkse voetbal. "Turkije is tegenwoordig een fantastische competitie voor spelers."

Garcia wil zijn uitspraken dan ook niet als kritiek op Besiktas laten overkomen. "Het is niets tegen de Turkse club", verduidelijkt hij. Zijn bedenkingen hebben vooral te maken met het niveau dat hij Trossard nog altijd toedicht.

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"Het gaat er vooral om dat hij goed genoeg is om voor een ploeg te spelen die de Champions League kan winnen", klinkt het veelzeggend. Garcia vindt dus dat Trossard nog altijd op het allerhoogste Europese niveau thuishoort. De voormalige bondscoach maakt daarmee duidelijk hoeveel vertrouwen hij heeft in de kwaliteiten van de Belgische aanvaller, ondanks zijn verrassende keuze voor het Turkse voetbal.