Rudi Garcia onthult wat er gebeurde op WK: "Ik dacht dat het een grap was"

Rudi Garcia heeft in een uitgebreid interview met The Athletic teruggeblikt op een van de meest opmerkelijke momenten van het WK 2026. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels kreeg vlak voor de achtste finale tegen de Verenigde Staten nieuws te horen dat hij aanvankelijk onmogelijk kon geloven. Maanden later blijft de Fransman bijzonder kritisch over wat er toen gebeurde.

Het ging om de schorsing van Folarin Balogun. De Amerikaanse aanvaller had tegen Bosnië en Herzegovina rood gekregen en zou normaal de wedstrijd tegen België missen. De FIFA draaide die beslissing echter terug. Dat zou na een telefoongesprek tussen Amerikaans president Donald Trump en FIFA-voorzitter Gianni Infantino zijn gebeurd. Garcia reageert in een interview met de Britse sportsite bijzonder scherp.

"Toen mijn sportief directeur me vertelde dat ze de rode kaart van Balogun misschien zouden schrappen en hij toch mocht spelen, dacht ik dat het een grap was. Maar het was waar. Het was geen grap", vertelt Garcia bij The Athletic. "Normaal gezien zijn sport en politiek van elkaar gescheiden. Sportieve kwesties moeten binnen de sport blijven."

Toch wilde Garcia niet dat de hele controverse zijn spelers zou afleiden. "Ik zei tegen de spelers dat ze gefocust moesten blijven en alleen aan de wedstrijd moesten denken. Balogun is een heel goede speler, maar we hadden in maart in Atlanta al een oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten gespeeld, mét Balogun. Die wonnen we met 5-2."

Garcia zag zelfs psychologisch voordeel voor België

"Ik vertelde mijn spelers dat het voor de Verenigde Staten geen enorm voordeel was, misschien een klein psychologisch voordeel. Maar als het voor hen verkeerd zou lopen, bijvoorbeeld als wij eerst zouden scoren, dan zouden ze nog altijd denken: die Belgische ploeg heeft ons al vijf doelpunten aangesmeerd", legt Garcia uit.

België won uiteindelijk met 4-1. "Dat we hen eerder al met 5-2 hadden verslagen, heeft ons geholpen om opnieuw te winnen. Achteraf bekeken was het niet goed om die deur open te zetten en een normale rode kaart te laten schrappen. De regels moeten voor iedereen hetzelfde zijn."





Opvallend genoeg neemt Garcia Balogun zelf niets kwalijk. "Ik had geen probleem met hem en waardeerde het dat hij na de wedstrijd op het veld naar me toe kwam", vertelt hij. De Fransman sprak de aanvaller zelfs persoonlijk gerust.

"Ik zei tegen hem: maak je over mij geen zorgen, het is niet jouw schuld. Ik hoop alleen dat het publiek je niet zal bekritiseren wanneer je in Frankrijk speelt." Over de omvang van de controverse is Garcia duidelijk: "Die wedstrijd was niet de Verenigde Staten tegen België, maar de Verenigde Staten tegen de hele wereld."