Standard kan plots miljoenen verdienen aan Rode Duivel: opvallend bedrag doet dromen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Standard kan plots miljoenen verdienen aan Rode Duivel: opvallend bedrag doet dromen
Foto: © Photonews
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Nathan Ngoy is bezig aan een indrukwekkende opmars. De verdediger maakte donderdag nog grote indruk bij de Rode Duivels tegen Turkije en ziet zijn marktwaarde steeds verder stijgen. Dat zou ook voor zijn voormalige club Standard bijzonder goed nieuws kunnen betekenen.

Ngoy verruilde Standard in de zomer van 2025 voor Lille, dat destijds zo'n 4,5 miljoen euro betaalde. Anderhalf jaar later lijkt de 23-jarige verdediger een veelvoud van dat bedrag waard. Zijn marktwaarde wordt momenteel op 25 miljoen euro geschat, maar mogelijk ligt zijn werkelijke transferprijs nog een stuk hoger.

Volgens La Dernière Heure zou Ngoy bij een toekomstige transfer ongeveer 40 miljoen euro kunnen opleveren. Een internationale spelersmakelaar schat dat bedrag haalbaar, zeker als de Rode Duivel zijn huidige niveau aanhoudt en gevrijwaard blijft van blessures.

Standard kan stevig meeprofiteren

Een dergelijke transfer zou niet alleen Lille een stevige financiële meevaller opleveren. Standard zou bij het vertrek van Ngoy namelijk een doorverkoopclausule van tien procent op de meerwaarde hebben bedongen.

Als Lille de verdediger voor 40 miljoen euro verkoopt, betekent dat een meerwaarde van 35,5 miljoen euro tegenover zijn oorspronkelijke aankoopprijs. In dat scenario zou Standard dus ongeveer 3,55 miljoen euro extra kunnen opstrijken.

Een toekomstige toptransfer lijkt steeds realistischer. Ook bondscoach Mark van Bommel voorspelde na de wedstrijd tegen Turkije al dat Ngoy ooit voor bijzonder veel geld verkocht zal worden.

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De verdediger ligt nog tot medio 2029 onder contract bij Lille. Na dit seizoen heeft hij dus nog twee contractjaren over, wat een vertrek komende zomer mogelijk interessant maakt voor de Franse club. In Luik zullen ze de ontwikkelingen ongetwijfeld met bijzondere aandacht volgen.

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