Thibaut Courtois heeft zijn oog laten vallen op Italiaanse club: Rode Duivel breidt imperium verder uit

Thibaut Courtois blijft zijn zakelijke imperium uitbreiden. De doelman van Real Madrid heeft zijn oog laten vallen op een nieuwe voetbalclub. Via zijn investeringsvehikel NXTPLAY bracht de Rode Duivel een bod uit om de Italiaanse derdeklasser AC Reggiana 1919 volledig over te nemen.

Dat meldt het Italiaanse La Gazzetta dello Sport. Volgens de krant wil NXTPLAY de club voor 100 procent in handen krijgen. Het investeringsvehikel zou de voorbije maanden al verschillende keren bij AC Reggiana zijn langsgegaan. Er vonden ook gesprekken plaats met sponsors, lokale ondernemers en andere betrokkenen bij de club. Het voorbereidende werk is intussen achter de rug en NXTPLAY diende officieel een bod in.

AC Reggiana staat momenteel zesde in de Italiaanse derde klasse. Vorig seizoen degradeerde de club nog uit de Serie B. Toch heeft de vereniging een verleden op het hoogste niveau. In de jaren negentig speelde ze drie seizoenen in de Serie A. Ook een Belg droeg ooit het shirt van de Italiaanse club: Georges Grün verdedigde in het seizoen 1996-1997 de kleuren van Reggiana.

De mogelijke overname past in de groeiende zakelijke activiteiten van Courtois. De doelman heeft of had belangen in een twintigtal bedrijven. Zo stapte hij ruim een half jaar geleden in bij het powerboatteam Sierra Racing Club. Je kunt het vergelijken met de Formule 1, maar dan op het water.

Ook in het voetbal heeft Courtois al verschillende investeringen gedaan. Zo werd hij aandeelhouder van de Franse club Le Mans, waar hij samen met tennisicoon Novak Djokovic en voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa zijn schouders onder zet. Daarnaast investeert onze landgenoot ook in de Spaanse voetbalclub CD Extremadura.

KRC Genk in de portefeuille

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Ook KRC Genk maakt deel uit van zijn voetbalprojecten. In juni kocht Courtois zich via NXTPLAY in in de nv van de Limburgse club, waar hij zijn opleiding genoot en zijn eerste stappen als profvoetballer zette. Met een mogelijke overname van AC Reggiana zou hij dus opnieuw een opvallende stap zetten in zijn voetbalimperium.