Thibaut Courtois krijgt vraag die veel Genk-fans bezighoudt: antwoord is glashelder

Thibaut Courtois heeft duidelijkheid gegeven over een mogelijke terugkeer naar KRC Genk. De doelman van Real Madrid begon zijn carrière bij de Limburgers, maar een terugkeer als speler lijkt uitgesloten. Toch sluit de Rode Duivel niet uit dat hij ooit opnieuw een rol zal spelen bij zijn voormalige club.

De opvallende uitspraken kwamen er na een bijzondere actie van contentcreators Neal en Senne. Het duo trok voor Play naar Real Madrid en deed zich voor als journalisten om toegang te krijgen. Hun plan slaagde en ze kregen zelfs de kans om enkele vragen te stellen aan Courtois. De beelden werden nadien getoond in de Play-talkshow De Tafel van Gert.

Courtois heeft duidelijke boodschap voor Genk

Een van de vragen ging over zijn toekomst. Zou Courtois ooit nog terugkeren naar een Belgische ploeg, en meer bepaald KRC Genk? De doelman hoefde niet lang na te denken. "Ik denk dat alles wat we daar hebben gedaan, gerealiseerd is. Dan hou ik het liever zo. Ik wil mijn carrière graag hier in Real Madrid eindigen", klonk het duidelijk.

Daarmee lijkt Courtois een definitieve streep te trekken door een mogelijke terugkeer als doelman. De voormalige Genk-speler heeft zijn zinnen gezet op een afscheid bij Real Madrid, waar hij al jarenlang een van de sterkhouders is. Voor supporters die nog droomden van een laatste hoofdstuk in Limburg is dat wellicht een teleurstellende boodschap.

Andere rol bij KRC Genk blijft mogelijk

Toch hoeft de band tussen Courtois en Genk niet volledig te verdwijnen. De doelman is nog altijd betrokken bij de club en ziet eventueel een toekomst buiten het veld. "Ik heb aandelen in Genk, dus misschien keer ik terug in een andere functie", liet hij verstaan.



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Voor Courtois ligt de toekomst van Genk vooral bij de volgende generatie. "De keepers die daar nu spelen en opgeleid worden, zijn het belangrijkste. Daarvoor moet ik niet terugkomen." Een nieuwe passage onder de lat lijkt dus niet aan de orde, maar een terugkeer achter de schermen behoort volgens de doelman wel tot de mogelijkheden.