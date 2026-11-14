Thibaut Courtois spreekt duidelijke ambitie uit voor EK 2028: "Zo afgesproken"

De concurrentiestrijd onder de lat bij de Rode Duivels belooft de komende jaren bijzonder interessant te worden. Senne Lammens heeft zijn kans gegrepen, maar Thibaut Courtois is allerminst van plan om zomaar een stap opzij te zetten. De doelman van Real Madrid heeft zelfs al een duidelijk doel voor het EK van 2028 voor ogen.

Tijdens een opmerkelijk interview in Madrid kreeg Courtois een vraag voorgeschoteld die heel wat volgers van de Rode Duivels bezighoudt. Contentcreators Neal en Senne wilden namelijk weten of hij zichzelf op het volgende Europees kampioenschap nog altijd als eerste doelman van de Rode Duivels ziet. Courtois hoefde niet lang na te denken over zijn antwoord. Het fragment werd uitgezonden in het Play-programma De Tafel van Gert.

Duidelijke afspraken met bondscoach

"Ja. Ik denk dat het ook zo is gecommuniceerd en afgesproken", vertelde Courtois. De doelman laat daarmee weinig twijfel bestaan over zijn persoonlijke ambities, maar benadrukt dat hij geen garantie heeft gekregen op een basisplaats.

"Het is wel zo dat ik voor mijn plaats moet vechten, zoals afgesproken met de bondscoach", voegde hij eraan toe. Courtois beseft dus dat hij zich ook richting het volgende Europees kampioenschap zal moeten blijven bewijzen.

Courtois spreekt lof uit voor Lammens

De ervaren doelman had bovendien mooie woorden over voor Senne Lammens, die de afgelopen periode indruk maakte bij de nationale ploeg. "Senne heeft het heel goed gedaan. De concurrentie is goed voor de ploeg", klonk het.

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"Het is niets nieuw dat we goede keepers hebben in België. Uiteindelijk is dat geen probleem." De ambitie van Courtois is dus duidelijk, maar hij weet dat Lammens een serieuze uitdager is. Richting het EK van 2028 lijkt de strijd om de plaats onder de lat bij de Rode Duivels dan ook een interessant verhaal te worden.