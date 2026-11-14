Twee voormalige JPL-spelers stelen de show bij Nigeria

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Twee voormalige JPL-spelers stelen de show bij Nigeria
Foto: © photonews
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Nigeria heeft vrijdagavond een belangrijke overwinning geboekt in de kwalificaties voor de Afrika Cup. De Super Eagles haalden het met 3-1 van Tanzania en mochten daarvoor vooral twee spelers met een verleden in de Jupiler Pro League bedanken. Tolu Arokodare groeide met twee doelpunten uit tot de grote held.

Nigeria kon zich na de pijnlijke 3-0-nederlaag tegen Guinee-Bissau geen nieuwe misstap veroorloven. De thuisploeg begon dan ook uitstekend aan de wedstrijd. Al na twee minuten opende Alhassan Yusuf, die vroeger voor Antwerp speelde, de score op aangeven van Ademola Lookman.

Toch liep het niet meteen van een leien dakje. Alphonce Msanga bracht Tanzania in de 32e minuut opnieuw langszij, waardoor beide ploegen met een 1-1-tussenstand de rust ingingen.

Arokodare beslist wedstrijd met heerlijk hakje

Bondscoach Éric Chelle besloot tijdens de pauze in te grijpen en bracht onder anderen Tolu Arokodare tussen de lijnen. De voormalige spits van KRC Genk had amper zeven minuten nodig om zijn stempel te drukken.

Na een voorzet van aanvoerder Wilfred Ndidi werkte Arokodare de bal met een knap hakje tegen de netten. Acht minuten later was het opnieuw raak. Ditmaal rondde de aanvaller een voorzet van Moses Usor af, waardoor Nigeria op een comfortabele 3-1-voorsprong kwam.

Voor Arokodare is het een nieuwe opsteker. De voormalige topschutter van de Belgische competitie kende na zijn vertrek bij Genk een moeilijk seizoen bij Wolverhampton, maar probeert zijn carrière inmiddels nieuw leven in te blazen bij Ajax. De Amsterdamse club huurt hem sinds afgelopen zomer, met een aankoopoptie.

Dankzij de overwinning klimt Nigeria naar de tweede plaats in groep L met zes punten, één minder dan leider Guinee-Bissau. Dinsdag 17 november staat opnieuw een confrontatie met Tanzania op het programma. De Super Eagles kunnen dan een volgende belangrijke stap zetten richting de Afrika Cup van 2027.

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 Speeldag 3
Ghana Ghana 2-0 Somalië Somalië
DR Congo DR Congo 3-1 Sierra Leone Sierra Leone
Equatorial Guinea Equatorial Guinea 0-0 Zimbabwe Zimbabwe
Ivoorkust Ivoorkust 2-1 Gambia Gambia
Senegal Senegal 4-1 Soedan Soedan
Kameroen Kameroen 2-0 Namibië Namibië
Zambia Zambia 1-1 Burundi Burundi
Mozambique Mozambique 0-1 Ethiopia Ethiopia
Gabon Gabon 2-0 Lesotho Lesotho
Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 4-2 Liberië Liberië
Nigeria Nigeria 3-1 Tanzania Tanzania
Tunesië Tunesië 0-2 Libië Libië
Burkina Faso Burkina Faso 1-0 Mauritania Mauritania
Marokko Marokko 5-1 Niger Niger
Oeganda Oeganda 17:00 Botswana Botswana
Angola Angola 20:00 South Sudan South Sudan
Algerije Algerije 20:00 Togo Togo

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