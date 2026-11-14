Vincent Kompany ziet doemscenario opduiken: Bayern-ster opnieuw in de problemen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Vincent Kompany ziet doemscenario opduiken: Bayern-ster opnieuw in de problemen
Foto: © photonews
Word fan van Bayern München! 625

Vincent Kompany heeft er mogelijk een stevig probleem bij bij Bayern München. Alphonso Davies is tijdens de interland tussen Canada en Guatemala opnieuw geblesseerd geraakt. De 26-jarige vleugelverdediger stond voor het eerst in meer dan anderhalf jaar aan de aftrap bij zijn nationale ploeg, maar zijn langverwachte comeback draaide al na enkele minuten uit op een enorme ontgoocheling.

Canada won in de nacht van vrijdag op zaterdag met 3-2 van Guatemala in de kwartfinales van de Concacaf Nations League. Toch werd de overwinning overschaduwd door het vroege uitvallen van Davies.

De verdediger gleed in de vijfde minuut uit toen hij een aanval van Guatemala probeerde af te stoppen. Hij kwam nog overeind en probeerde een schot te blokkeren, maar gaf vervolgens aan dat hij vervangen moest worden. Davies kon zelfstandig naar de kant wandelen, waar Ralph Priso hem kwam vervangen.

Nieuwe zorgen voor Vincent Kompany

Na afloop bevestigde de Canadese assistent-bondscoach Mauro Biello dat Davies opnieuw met fysieke problemen kampt. Over de ernst van de blessure bestaat voorlopig nog onduidelijkheid.

"Momenteel gaat het om een blessure aan het onderlichaam. De komende dagen zullen ze hem verder onderzoeken en dan krijgen we een beter beeld van de ernst van de blessure", verklaarde Biello volgens The Canadian Press.

De assistent-bondscoach vertelde ook hoe Davies zelf aangaf dat het niet meer ging. "Hij voelde iets en gaf ons een teken dat hij naar de kant moest. We zullen hem onderzoeken en zodra de dokter hem grondig bekeken heeft, kunnen we beslissen wat de volgende stappen zijn."

Pijnlijk verleden dreigt zich te herhalen

Voor Davies is het bijzonder zuur. In maart 2025 scheurde hij tijdens een interland met Canada zijn kruisband. Na zijn herstel kreeg hij ook nog af te rekenen met verschillende hamstringproblemen, waardoor hij afgelopen zomer nauwelijks in actie kwam op het WK.

Dit seizoen leek de Canadees eindelijk weer helemaal vertrokken. Net daarom zal de Belgische trainer de medische onderzoeken met bijzondere belangstelling volgen. Bayern ontvangt op 20 november FC Köln en speelt vijf dagen later in de Champions League tegen Lille.

Of Davies die wedstrijden haalt, is voorlopig onduidelijk. Een nieuwe langdurige afwezigheid zou alvast een bijzonder zware tegenvaller betekenen voor Kompany.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Alphonso Davies

Meer nieuws

Noa Lang kiest wel héél bijzonder moment om opnieuw uit te pakken

Noa Lang kiest wel héél bijzonder moment om opnieuw uit te pakken

10:00
Vrijdag de dertiende wordt onvergetelijk voor Sébastien Pocognoli

Vrijdag de dertiende wordt onvergetelijk voor Sébastien Pocognoli

09:40
Johan Boskamp ziet het helemaal fout lopen bij KRC Genk en haalt uit

Johan Boskamp ziet het helemaal fout lopen bij KRC Genk en haalt uit

09:20
1
Xavi grijpt bij 5-0 verrassend in: speciale boodschap voor Nederlandse spelers

Xavi grijpt bij 5-0 verrassend in: speciale boodschap voor Nederlandse spelers

09:00
Ex-Club Brugge-speler Tzolis spaart niets of niemand na 7-0 tegen Nederland

Ex-Club Brugge-speler Tzolis spaart niets of niemand na 7-0 tegen Nederland

08:45
Pijnlijker wordt het niet: Griekse bondscoach zorgt voor verrassend tafereel na 7-0

Pijnlijker wordt het niet: Griekse bondscoach zorgt voor verrassend tafereel na 7-0

08:30
Twee voormalige JPL-spelers stelen de show bij Nigeria

Twee voormalige JPL-spelers stelen de show bij Nigeria

08:15
Rode Duivels winnen in Turkije, maar analist ziet nog groot gevaar

Rode Duivels winnen in Turkije, maar analist ziet nog groot gevaar

08:00
1
Na weken vol ellende krijgt Zeno Debast eindelijk nieuws waar hij op hoopte

Na weken vol ellende krijgt Zeno Debast eindelijk nieuws waar hij op hoopte

07:40
Standard kan plots miljoenen verdienen aan Rode Duivel: opvallend bedrag doet dromen

Standard kan plots miljoenen verdienen aan Rode Duivel: opvallend bedrag doet dromen

07:20
FC Barcelona wil supporters voor eeuwig aan zich binden: letterlijk

FC Barcelona wil supporters voor eeuwig aan zich binden: letterlijk

07:00
Van feest bij Pocognoli tot absolute vernedering: Nations League ontploft

Van feest bij Pocognoli tot absolute vernedering: Nations League ontploft

23:00
Gitzwarte dag voor het Griekse voetbal: Nederland zorgt voor ongeziene vernedering

Gitzwarte dag voor het Griekse voetbal: Nederland zorgt voor ongeziene vernedering

22:50
2
"Dé Rode Duivel van 2026": Steven Defour is zwaar onder de indruk

"Dé Rode Duivel van 2026": Steven Defour is zwaar onder de indruk

22:45
Na maanden zonder club: ex-speler van Beveren en Dender vindt nieuwe werkgever

Na maanden zonder club: ex-speler van Beveren en Dender vindt nieuwe werkgever

22:30
Zware straf voor doelman Owono na dood van Jesús de Miguel: beslissing is gevallen

Zware straf voor doelman Owono na dood van Jesús de Miguel: beslissing is gevallen

22:15
KRC Genk pakt uit met opvallend initiatief voor Limburgse derby tegen STVV

KRC Genk pakt uit met opvallend initiatief voor Limburgse derby tegen STVV

22:00
Ontslagen bij SK Beveren en nu ontploft de bom: "Ze denken alleen maar aan geld"

Ontslagen bij SK Beveren en nu ontploft de bom: "Ze denken alleen maar aan geld"

21:40
10
Shandre Campbell onthult waarom hij écht vertrok bij Club Brugge

Shandre Campbell onthult waarom hij écht vertrok bij Club Brugge

21:20
1
Na AC Milan meldt zich nog Italiaanse topclub voor sterkhouder van Union SG

Na AC Milan meldt zich nog Italiaanse topclub voor sterkhouder van Union SG

21:00
5
🎥 Rode Duivel Mike Penders krijgt geweldige prijs in de Premier League

🎥 Rode Duivel Mike Penders krijgt geweldige prijs in de Premier League

20:55
Ex-JPL-speler is plots 100 miljoen euro waard: Liverpool wil toeslaan

Ex-JPL-speler is plots 100 miljoen euro waard: Liverpool wil toeslaan

20:30
Jonge Duivels zorgen voor straffe stunt tegen Duitsland

Jonge Duivels zorgen voor straffe stunt tegen Duitsland

20:16
1
Italië zit met zorgen voor duel tegen Rode Duivels: opvallende verwarring rond mogelijke schorsing

Italië zit met zorgen voor duel tegen Rode Duivels: opvallende verwarring rond mogelijke schorsing

20:00
Verrassend nieuws voor Antwerp: jonge aanvaller krijgt plots grote kans bij nationale ploeg

Verrassend nieuws voor Antwerp: jonge aanvaller krijgt plots grote kans bij nationale ploeg

19:40
1
Nieuwe wending bij KRC Genk: deze JPL-trainer sprak al met de club

Nieuwe wending bij KRC Genk: deze JPL-trainer sprak al met de club

19:20
8
Transferkansje? Voormalige Kompany-lieveling bij Anderlecht is opnieuw transfervrij

Transferkansje? Voormalige Kompany-lieveling bij Anderlecht is opnieuw transfervrij

19:00
Brandon Mechele moet afrekenen met Anastasya Chernook voor West-Vlaamse eretitel

Brandon Mechele moet afrekenen met Anastasya Chernook voor West-Vlaamse eretitel

18:40
Zoon van Club Brugge-icoon droomt van Italië: Belgische topper in wording kiest voor Squadra Azzurra

Zoon van Club Brugge-icoon droomt van Italië: Belgische topper in wording kiest voor Squadra Azzurra

18:20
Als grote ster vertrokken uit JPL voor 18 miljoen euro... Nu speelt hij bij... de beloften in Engeland

Als grote ster vertrokken uit JPL voor 18 miljoen euro... Nu speelt hij bij... de beloften in Engeland

18:00
9
Broederliefde bij Italiaanse Squadra en daar zullen ze bij Anderlecht wel van opkijken

Broederliefde bij Italiaanse Squadra en daar zullen ze bij Anderlecht wel van opkijken

17:40
Opmerkelijk: Nog geen minuut in de Jupiler Pro League, wel al debuut als international

Opmerkelijk: Nog geen minuut in de Jupiler Pro League, wel al debuut als international

17:20
Transfer lonkt na Rode Duivels-selectie? "Ik zie hem liever nog in België blijven"

Transfer lonkt na Rode Duivels-selectie? "Ik zie hem liever nog in België blijven"

17:00
Na 446 dagen blessureleed: 28-jarige ex-Rode Duivel maakt eindelijk zijn rentree

Na 446 dagen blessureleed: 28-jarige ex-Rode Duivel maakt eindelijk zijn rentree

16:40
Thibaut Courtois bevestigt: doelman wil club van ex-Standard-speler overnemen

Thibaut Courtois bevestigt: doelman wil club van ex-Standard-speler overnemen

16:20
1
RWDM-supporters voelen zich als tweederangsburgers behandeld: "Voetbal is geen misdaad"

RWDM-supporters voelen zich als tweederangsburgers behandeld: "Voetbal is geen misdaad"

16:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 9
Hamburger SV Hamburger SV 3-1 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
Paderborn 07 Paderborn 07 2-2 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1-2 Bayern München Bayern München
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-1 Elversberg Elversberg
RB Leipzig RB Leipzig 5-2 FC Augsburg FC Augsburg
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-0 Werder Bremen Werder Bremen
1. FC Köln 1. FC Köln 1-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Freiburg Freiburg 2-0 Union Berlin Union Berlin
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2-1 FC Schalke 04 FC Schalke 04

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Anderlecht en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar: op deze datum zullen we meer weten fierce fierce over Ontslagen bij SK Beveren en nu ontploft de bom: "Ze denken alleen maar aan geld" CringeMedia CringeMedia over Als grote ster vertrokken uit JPL voor 18 miljoen euro... Nu speelt hij bij... de beloften in Engeland TIGERMANIA TIGERMANIA over Johan Boskamp ziet het helemaal fout lopen bij KRC Genk en haalt uit wolfskin wolfskin over Rode Duivels winnen in Turkije, maar analist ziet nog groot gevaar de zwerte maan de zwerte maan over Nieuwe wending bij KRC Genk: deze JPL-trainer sprak al met de club Essevee for ever Essevee for ever over Trainerskerkhof in Jupiler Pro League maakt nog een extra slachtoffer We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Gitzwarte dag voor het Griekse voetbal: Nederland zorgt voor ongeziene vernedering Veekaatje88 Veekaatje88 over Shandre Campbell onthult waarom hij écht vertrok bij Club Brugge André Coenen André Coenen over Thibaut Courtois bevestigt: doelman wil club van ex-Standard-speler overnemen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved