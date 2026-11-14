Vincent Kompany ziet doemscenario opduiken: Bayern-ster opnieuw in de problemen

Vincent Kompany heeft er mogelijk een stevig probleem bij bij Bayern München. Alphonso Davies is tijdens de interland tussen Canada en Guatemala opnieuw geblesseerd geraakt. De 26-jarige vleugelverdediger stond voor het eerst in meer dan anderhalf jaar aan de aftrap bij zijn nationale ploeg, maar zijn langverwachte comeback draaide al na enkele minuten uit op een enorme ontgoocheling.

Canada won in de nacht van vrijdag op zaterdag met 3-2 van Guatemala in de kwartfinales van de Concacaf Nations League. Toch werd de overwinning overschaduwd door het vroege uitvallen van Davies.

De verdediger gleed in de vijfde minuut uit toen hij een aanval van Guatemala probeerde af te stoppen. Hij kwam nog overeind en probeerde een schot te blokkeren, maar gaf vervolgens aan dat hij vervangen moest worden. Davies kon zelfstandig naar de kant wandelen, waar Ralph Priso hem kwam vervangen.

Nieuwe zorgen voor Vincent Kompany

Na afloop bevestigde de Canadese assistent-bondscoach Mauro Biello dat Davies opnieuw met fysieke problemen kampt. Over de ernst van de blessure bestaat voorlopig nog onduidelijkheid.

"Momenteel gaat het om een blessure aan het onderlichaam. De komende dagen zullen ze hem verder onderzoeken en dan krijgen we een beter beeld van de ernst van de blessure", verklaarde Biello volgens The Canadian Press.

De assistent-bondscoach vertelde ook hoe Davies zelf aangaf dat het niet meer ging. "Hij voelde iets en gaf ons een teken dat hij naar de kant moest. We zullen hem onderzoeken en zodra de dokter hem grondig bekeken heeft, kunnen we beslissen wat de volgende stappen zijn."





Pijnlijk verleden dreigt zich te herhalen

Voor Davies is het bijzonder zuur. In maart 2025 scheurde hij tijdens een interland met Canada zijn kruisband. Na zijn herstel kreeg hij ook nog af te rekenen met verschillende hamstringproblemen, waardoor hij afgelopen zomer nauwelijks in actie kwam op het WK.

Dit seizoen leek de Canadees eindelijk weer helemaal vertrokken. Net daarom zal de Belgische trainer de medische onderzoeken met bijzondere belangstelling volgen. Bayern ontvangt op 20 november FC Köln en speelt vijf dagen later in de Champions League tegen Lille.

Of Davies die wedstrijden haalt, is voorlopig onduidelijk. Een nieuwe langdurige afwezigheid zou alvast een bijzonder zware tegenvaller betekenen voor Kompany.