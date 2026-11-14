Voormalig Rode Duivel staat open voor terugkeer naar België: "Dat zou geweldig zijn als ik de kans krijg"

Landry Dimata komt tegenwoordig uit in China, waar hij veel speelminuten verzamelt en degelijke cijfers neerzet. Een terugkeer naar België sluit de voormalige Rode Duivel evenwel niet uit.

Landry Dimata blies zijn carrière twee jaar geleden nieuw leven in bij Samsunspor. De aanvaller was in de Turkse hoogste afdeling goed voor zeven doelpunten en vier assists, prestaties die ook bij Pafos niet onopgemerkt bleven.

De Cypriotische club, die zich plaatste voor de competitiefase van de Champions League, haalde de ex-speler van Anderlecht vervolgens binnen. Bij Pafos kwam Dimata terecht naast bekende namen uit het Europese voetbal, zoals Derrick Luckassen en David Luiz.

De voormalige Rode Duivel speelde er zes wedstrijden in de Champions League, waaronder duels tegen Bayern München en Chelsea. Door de bijzonder ambitieuze transferpolitiek bij Pafos werd de concurrentie voorin wel snel stevig.

Veel matchritme in China

Vorige winter bood Chongqing Tonglianglong een uitweg. Dimata werd uitgeleend aan de promovendus in de Chinese hoogste klasse, afkomstig uit Chongqing, een metropool met ruim 32 miljoen inwoners.

Voor de ploeg verloopt het seizoen met ups en downs. Na een sterke start met 17 punten op 21 volgde een reeks van twaalf wedstrijden zonder overwinning. In de meest recente thuismatch tegen Hainiu kwam er wel weer opluchting dankzij een 2-0-zege.





Dimata zette zelf de eindstand op het bord na een halfuur. De spits had ook enkele wedstrijden niet meer gescoord en gaf zichzelf zo opnieuw vertrouwen. Het was zijn achtste treffer in 29 matchen.

Beslissing over toekomst volgt deze winter

Nu het seizoen afgelopen is, loopt ook de uitleenbeurt van de ex-Rode Duivel stilaan af. Of hij binnenkort opnieuw op de Belgische velden te zien zal zijn, valt nog af te wachten. In een gesprek met La Dernière Heure liet hij alvast verstaan dat die mogelijkheid zeker bestaat.

"De club wil de aankoopoptie in mijn uitleencontract lichten. Ik heb tot 31 december om een beslissing te nemen, maar ik wil niet wachten tot het laatste moment. Terugkeren naar België zou geweldig zijn als ik die kans krijg", aldus Dimata.