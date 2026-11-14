Vrijdag de dertiende wordt onvergetelijk voor Sébastien Pocognoli

Vrijdag de dertiende wordt onvergetelijk voor Sébastien Pocognoli

Sébastien Pocognoli heeft zijn eerste overwinning als bondscoach van Schotland beet. De 2-1-zege tegen Noord-Macedonië neemt de druk weg en verzekert het land van een plaats in League B van de Nations League.

Vrijdag de dertiende bracht Sébastien Pocognoli dan toch geluk. Na amper één interlandperiode stond de Belgische coach al onder druk bij Schotland. Het spelbeeld tijdens de eerste wedstrijden in de Nations League bood perspectief, maar tegen Noord-Macedonië moest daar ook eindelijk een resultaat tegenover staan.

Dat lukte. Schotland haalde het in Hampden Park met 2-1 van Noord-Macedonië en Pocognoli vierde zo zijn eerste zege als bondscoach. Na twee frustrerende thuismatchen was de opluchting bij de voormalige trainer van Union duidelijk zichtbaar. De Schotten zijn daardoor zeker van het behoud in League B.

Pocognoli ziet werk beloond worden

"Ja, deze overwinning is heel belangrijk. Maar er valt nu nog meer te rapen. We zitten op de goede weg", vertelde Pocognoli na afloop aan de BBC. "We hebben goede dingen laten zien, met én zonder bal. Dat is het resultaat van het werk dat we kunnen verrichten in de beperkte tijd die we tijdens zo'n week samen hebben."

De Belgische coach beseft tegelijk dat mooie fases alleen niet volstaan in het internationale voetbal. "De juiste balans vinden tussen vooruitgang in ons spel en resultaten is niet gemakkelijk. Maar we moeten vooruitkijken. In maart wachten er al heel belangrijke afspraken, met de play-offs van de Nations League of de start van de EK-kwalificatie."

Nog een doel op de slotdag

Het behoud is binnen, maar Schotland heeft nog iets om voor te spelen op de laatste speeldag van deze Nations League-campagne. De ploeg van Pocognoli volgt Slovenië nog op één punt en kan die achterstand dus nog goedmaken.

De opdracht oogt evenwel lastig. Schotland trekt naar groepswinnaar Zwitserland, terwijl Slovenië op bezoek gaat bij Noord-Macedonië. Voor Pocognoli en zijn spelers wordt het de kans om hun sterke avond in Glasgow een passend vervolg te geven.

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