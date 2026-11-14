Wouter Vrancken onder zware druk in Schotland, maar krijgt plots steun uit onverwachte hoek

Wouter Vrancken beleeft moeilijke weken bij Hearts. De Belgische trainer begon uitstekend aan zijn Schotse avontuur, maar de resultaten zijn de laatste tijd stevig achteruitgegaan. Toch krijgt hij nu opvallende steun van Craig Levein, de voormalige trainer van Hearts en ex-bondscoach van Schotland.

Hearts won slechts twee van zijn laatste elf wedstrijden en ging afgelopen weekend met zware 2-5-cijfers onderuit tegen Falkirk. De kritiek op Vrancken neemt daardoor toe, al kampt de Belg ook met een ongeziene blessuregolf.

Volgens Levein is het dan ook veel te gemakkelijk om met de vinger naar de voormalige trainer van KRC Genk te wijzen. In een interview met Edinburgh Evening News neemt hij het nadrukkelijk op voor Vrancken.

Levein verdedigt Wouter Vrancken

"Ik vind dat hij tijd moet krijgen. Het is niet zijn schuld dat zoveel spelers geblesseerd zijn geraakt", benadrukt Levein. "Sommige blessures gebeurden op training, andere kwamen door contacten en nog andere zijn spierblessures. Het gaat niet om één specifiek soort blessure, maar om een hele combinatie van zaken."

Vooral de defensieve problemen spelen Hearts parten. Tijdens de wedstrijd tegen Falkirk moest Vrancken verschillende centrale verdedigers missen, waardoor hij nauwelijks nog mogelijkheden had om zijn ploeg aan te passen.

"Wanneer je bij een nieuwe club begint en meteen goed uit de startblokken wilt schieten, is het laatste wat je nodig hebt dat je om je heen kijkt en vier van je centrale verdedigers achter de dug-out ziet zitten", vervolgt Levein. "Dat is bijzonder moeilijk."





De voormalige Schotse bondscoach vindt bovendien dat trainers tegenwoordig veel te weinig tijd krijgen om hun stempel op een ploeg te drukken.

"Er is tegenwoordig zoveel ongeduld in het voetbal. Toen ik begon, was dat volgens mij niet zo. Destijds bleef een trainer gemiddeld bijna drie jaar aan het roer, of zelfs iets langer. Wat is dat tegenwoordig? Twaalf maanden?", besluit hij.