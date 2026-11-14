Xavi grijpt bij 5-0 verrassend in: speciale boodschap voor Nederlandse spelers

Nederland heeft vrijdagavond op indrukwekkende wijze uitgehaald tegen Griekenland. Oranje won met maar liefst 7-0 en stond bij de rust al vijf doelpunten voor. Toch was bondscoach Xavi Hernández tijdens de pauze niet helemaal tevreden. De Spanjaard onthulde achteraf dat hij zijn spelers zelfs op de vingers had getikt.

De Nederlandse internationals maakten er in de eerste helft een ware demonstratie van. Griekenland werd van het kastje naar de muur gespeeld en had geen antwoord op het aanvallende geweld van Oranje. Met een 5-0-voorsprong leek de wedstrijd bij de rust al helemaal beslist.

Maar in plaats van zijn spelers uitgebreid te feliciteren, had Xavi een duidelijke waarschuwing klaar. Volgens Voetbal International ergerde de bondscoach zich aan bepaalde frivoliteiten die zijn ploeg zich tijdens de eerste helft permitteerde.

Xavi grijpt in ondanks enorme voorsprong

De voormalige trainer van FC Barcelona vond dat zijn spelers te veel begonnen te showen. Hij wilde absoluut vermijden dat de ruime voorsprong zou leiden tot een gebrek aan respect voor de tegenstander.

"Respecteer de tegenstander", luidde zijn duidelijke boodschap in de kleedkamer. Xavi wilde dat Nederland zijn eigen spel bleef spelen en niet verviel in wat hij als circusvoetbal omschreef.

De bondscoach verwachtte dat zijn spelers ook na de pauze bleven aanvallen, drukzetten en kansen creëren. De enorme voorsprong mocht geen excuus zijn om de concentratie te laten verslappen.



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Uiteindelijk scoorde Nederland nog twee keer, waardoor de historische eindstand van 7-0 op het bord kwam. Toch zag Xavi ook in de tweede helft enkele werkpunten. Vooral het drukzetten verliep volgens hem minder goed dan voor de rust.

Zelfs zeven doelpunten zijn niet genoeg

Opvallend genoeg hechtte Xavi na afloop meer belang aan de uitvoering dan aan de spectaculaire uitslag. Vooral de manier waarop zijn ploeg de ruimtes aanviel, maakte indruk op hem.

Spelers als Tijjani Reijnders, Donyell Malen en Jurriën Timber profiteerden optimaal van het tactische plan. Ook de samenwerking tussen Frenkie de Jong en Joey Veerman op het middenveld stemde de bondscoach bijzonder tevreden.

Toch wil Xavi niet dat zijn spelers zich blindstaren op deze monsterzege. Maandag wacht met Duitsland immers een tegenstander van een heel ander niveau, die zelf graag drukzet en het spel domineert.

De Spanjaard beseft dat zijn ploeg nog volop in ontwikkeling is. De overwinning tegen Griekenland toont volgens hem wel dat Nederland op de goede weg is, maar biedt absoluut geen garanties voor de toekomst. Zijn opvallende rustboodschap maakte alvast duidelijk dat hij zelfs bij een 5-0-voorsprong geen verslapping duldt.