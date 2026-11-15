📷 Heerlijke tifo van de Duivelse fans: boodschap aan Italië is duidelijk

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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📷 Heerlijke tifo van de Duivelse fans: boodschap aan Italië is duidelijk
Foto: © Photonews

De Belgische fans pakken zondagavond uit voor de clash tussen de Rode Duivels en Italië. In een opvallende tifo worden Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne afgebeeld als respectievelijk Romeinse krijger en Julius Caesar.

Aernout Van Lindt

En of de tifo er mag zijn!

De tifo van de supporters van de Rode Duivels via Fanclub 1895? Die werd vooraf aangekondigd als iets heel speciaal. En dat kregen we uiteindelijk ook te zien in een werkelijk compleet uitverkocht Koning Boudewijnstadion. 

42.000 tickets werden verkocht en ongeveer 75 procent daarvan zag een heel grote banner verschijnen vanuit de ene hoek van het stadion. Met daar effectief ook de elementen die we vooraf hadden aangekondigd. Het was genieten én het legde de supporters ook geen windeieren want zeker Kevin De Bruyne was in de eerste helft heel erg sterk.

De Belgische fans pakken zondagavond uit voor de clash tussen de Rode Duivels en Italië. In een opvallende tifo worden Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne afgebeeld als respectievelijk Romeinse krijger en Julius Caesar.

In het Koning Boudewijnstadion staat zondagavond een affiche met inzet op het programma. België ontvangt Italië in de Nations League, met een ticket voor de kwartfinales als doel.

Heerlijke tifo wordt voorbereid

De confrontatie spreekt ook naast het veld tot de verbeelding. Beide landen hebben sterke culturele banden en heel wat Belgische internationals speelden of spelen in de Serie A. Dat geldt uiteraard ook voor twee van de grootste namen bij de Rode Duivels.

Thibaut Courtois ontbreekt wel, maar Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zijn er normaal gezien bij. Lukaku maakte vrijdagavond in Turkije geen deel uit van de wedstrijdselectie en zat toen in de tribune, maar wordt tegen de Italianen wel opnieuw bij de groep verwacht.

Lukaku als Romeinse krijger, De Bruyne als Caesar

Voor Lukaku en De Bruyne krijgt het duel met Italië een extra laag. Beide Belgen kregen tijdens hun passages in de Italiaanse competitie geregeld kritiek te verwerken. De Belgische aanhang wil hen nu duidelijk een hart onder de riem steken.

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Fanclub 1895 bereidt volgens Het Laatste Nieuws een tifo voor met beide sterkhouders in de hoofdrol. Lukaku wordt afgebeeld als een Romeinse krijger, terwijl De Bruyne met een lauwerkrans op het hoofd de rol van Julius Caesar krijgt. De toon voor de kraker tegen de Squadra Azzurra is daarmee gezet.

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