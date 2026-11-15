Anderlecht-icoon Walter Baseggio spreekt zich uit over de situatie bij zijn grote liefde

Walter Baseggio volgt zijn ex-club Anderlecht nog altijd op de voet. In een interview met De Zondag geeft de voormalige middenvelder zijn kijk op de huidige situatie bij paars-wit. Hij is duidelijk bezorgd over de evolutie van de club. "Anderlecht heeft een buitengewone geschiedenis, maar de voorbije tien jaar is de club een stukje van haar DNA kwijtgeraakt."

Volgens Baseggio is dat geen probleem dat plots is opgedoken. "Dat is niet iets wat plots gebeurd is, het sleept al langer aan en dat heeft gevolgen voor de ploeg en de mensen errond."

Ook de vele transfers en investeringen van afgelopen zomer hebben voorlopig niet voor de gewenste stabiliteit gezorgd. "Ze hebben behoorlijk wat transfers gedaan en ook veel geld uitgegeven, maar de resultaten blijven wisselvallig."

Baseggio ziet gebrek aan regelmaat bij paars-wit

De voormalige Anderlecht-middenvelder ziet vooral een gebrek aan continuïteit. "Er zijn wedstrijden waarin het echt goed gaat en andere waarin het veel minder loopt." Met een vijfde plaats en negen punten achterstand op de koploper is er volgens hem dringend nood aan een sterke reeks. "Ik denk dat ze eens drie of vier wedstrijden op rij moeten winnen om weer op het goede spoor te komen."

"Daar lijken ze door de ups en downs maar niet in te slagen. Dat is misschien wel waar het grote probleem ligt", analyseert Baseggio. Hij ziet dus niet zozeer een gebrek aan potentieel, maar vooral een ploeg die er niet in slaagt om haar goede momenten voldoende door te trekken.

Bijna 22 jaar bij Anderlecht

De band met paars-wit blijft bijzonder sterk. Baseggio speelde bijna 22 jaar bij Anderlecht, van de jeugdopleiding tot het eerste elftal. Hij gaat nog geregeld naar wedstrijden, onder meer uit respect voor de supporters. "Zij hebben mij tijdens mijn carrière zoveel gegeven. Ik vind dat ik dan een minimum aan respect moet tonen door aanwezig te zijn op sommige matchen."





Zijn liefde voor de club is dan ook niet verdwenen. "Ik ben bijzonder dankbaar voor alles wat Anderlecht voor mij heeft gedaan. In het voetbal beleef je buitengewone momenten, maar ook moeilijke periodes."

Baseggio hoopt dat zijn ex-club snel opnieuw aansluiting vindt met de top. Voorlopig is de kloof met ploegen als Club Brugge en Union echter heel groot. "Ik heb altijd respect gehad voor Anderlecht en dat zal ook altijd zo blijven. Dus ik hoop dat ze snel weer op het goede spoor geraken en nog eens een titel winnen."