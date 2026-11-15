Bayern grijpt in: Vincent Kompany ziet belangrijke afspraak door de neus geboord

Vincent Kompany is nog maar net terug na zijn hersenvliesontsteking en zal dit jaar niet deelnemen aan de traditionele bezoeken aan Bayern München-fanclubs. Ook Jamal Musiala ontbreekt, nadat hij sinds september niet meer in actie kwam.

Al meer dan veertig jaar is het een vaste afspraak bij Bayern München: tegen het einde van het kalenderjaar trekken spelers en stafleden langs bij de officiële fanclubs. Ze maken er tijd voor supporters en onderhouden zo de sterke band tussen de club en haar achterban.

Op 22 november zal Vincent Kompany daar volgens het Duitse BILD niet bij zijn. De Belgische trainer krijgt van Bayern extra rust na zijn recente gezondheidsproblemen.

Extra rust na hersenvliesontsteking

Kompany kampte vorige maand met een hersenvliesontsteking en keerde pas onlangs terug naar de Säbener Straße, het trainingscomplex van de Duitse topclub. Bayern wil geen risico nemen en kiest er daarom voor om zijn coach verder te laten herstellen.

Daardoor mist Kompany een traditie die in Beieren bijzonder leeft. De fanclubbezoeken zijn al decennialang een vaste waarde en gelden als een van de momenten waarop Bayern nadrukkelijk de nabijheid met zijn supporters zoekt.

Ook Jamal Musiala blijft afwezig

Niet alleen Kompany moet verstek geven. Ook Jamal Musiala zal dit jaar niet mee op bezoek gaan bij de fanclubs, meldt BILD. De 23-jarige Duitse international kampt de voorbije weken eveneens met gezondheidsproblemen.





De offensieve middenvelder kreeg aan het begin van het seizoen tweemaal een onwelwording en speelde daardoor niet meer sinds september. Er blijven vragen over wanneer Musiala opnieuw zijn beste niveau kan halen. Net als Kompany wordt hij voorlopig zorgvuldig gespaard.