Beerschot-sportief directeur weet wat de grootste troef is van de Ratten, die titelfavoriet zijn

Beerschot is uitstekend aan het seizoen bezig. Met 27 op 30 en een voorsprong van zeven punten op eerste achtervolger Dender trok de ploeg van Mo Messoudi de interlandbreak in. Sportief verantwoordelijke Murat Akin ziet vooral de continuïteit binnen de spelersgroep als verklaring voor het succes. Toch is er volgens hem één troef die er bovenuit steekt: de supporters.

“Het gebeurt wel vaker dat mensen ervan uitgaan dat wij over een groot budget beschikken, maar dat is zeker niet het geval”, benadrukt Akin. Beerschot kon wel voortbouwen op de kern van vorig seizoen. “We zijn met dezelfde coach gestart en alle belangrijke spelers zijn gebleven. Dat is ons grote voordeel. Met beperkte middelen slaagden we er ook in om de kern te versterken", vertelt hij in HLN.

Vertrouwen in Messoudi en de spelersgroep

Akin heeft veel vertrouwen in zijn spelers. Zo verwacht hij naar eigen zeggen nog meer van topschutter Arnold Vula. Ook D’Margio Wright-Phillips krijgt lof omdat hij zich terug in de ploeg heeft geknokt. Daarnaast wijst hij op de sterke ontwikkeling van jonge spelers als Milan Govaers, Dennis Gyamfi en Sem Audoor.

De sportief verantwoordelijke waakt wel over de euforie. Vorig seizoen kende Beerschot in december immers nog een moeilijke periode. “Het is een voordeel dat deze groep die decemberdip heeft meegemaakt. Er zit ook veel ervaring in de groep. De jongens zijn bijzonder zelfzeker, maar de focus moet in elke wedstrijd even groot blijven.” Ook de samenwerking met Messoudi verloopt uitstekend. “Soms zijn er discussies, maar die dienen altijd om het team beter te maken. Mo is echter de baas van de ploeg.”

Japanse versterking en promotie als grote ambitie

Beerschot wil de huidige spelersgroep in januari zo veel mogelijk samenhouden. “Het is de bedoeling om iedereen hier te houden. Iedereen is hier gelukkig en de sfeer is opperbest”, aldus Akin. Tegelijk houdt de club rekening met verschillende toekomstscenario's. De Japanse eigenaar wil bovendien sterker inzetten op de Japanse spelersmarkt. De scouts volgen die piste en mogelijk komen er tijdens de wintermercato al versterkingen uit Japan.



De eerste grote ambitie blijft promotie naar de Jupiler Pro League. Maar als Akin over de toekomst van Beerschot praat, benadrukt hij vooral het belang van de achterban. “De supporters zijn veruit onze grootste troef. Daar halen we veel kracht uit. Ondanks het miezerige weer waren ze vorige week alweer massaal aanwezig voor de verre verplaatsing naar Virton.” Ook de heropening van Tribune 4 staat hoog op het verlanglijstje. Akin hoopt op 5 december tegen Racing Genk opnieuw een vol stadion te zien.