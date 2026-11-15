Beerschot-sportief directeur weet wat de grootste troef is van de Ratten, die titelfavoriet zijn

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Beerschot-sportief directeur weet wat de grootste troef is van de Ratten, die titelfavoriet zijn
Foto: © photonews
Word fan van K Beerschot VA! 933

Beerschot is uitstekend aan het seizoen bezig. Met 27 op 30 en een voorsprong van zeven punten op eerste achtervolger Dender trok de ploeg van Mo Messoudi de interlandbreak in. Sportief verantwoordelijke Murat Akin ziet vooral de continuïteit binnen de spelersgroep als verklaring voor het succes. Toch is er volgens hem één troef die er bovenuit steekt: de supporters.

“Het gebeurt wel vaker dat mensen ervan uitgaan dat wij over een groot budget beschikken, maar dat is zeker niet het geval”, benadrukt Akin. Beerschot kon wel voortbouwen op de kern van vorig seizoen. “We zijn met dezelfde coach gestart en alle belangrijke spelers zijn gebleven. Dat is ons grote voordeel. Met beperkte middelen slaagden we er ook in om de kern te versterken", vertelt hij in HLN

Vertrouwen in Messoudi en de spelersgroep

Akin heeft veel vertrouwen in zijn spelers. Zo verwacht hij naar eigen zeggen nog meer van topschutter Arnold Vula. Ook D’Margio Wright-Phillips krijgt lof omdat hij zich terug in de ploeg heeft geknokt. Daarnaast wijst hij op de sterke ontwikkeling van jonge spelers als Milan Govaers, Dennis Gyamfi en Sem Audoor.

De sportief verantwoordelijke waakt wel over de euforie. Vorig seizoen kende Beerschot in december immers nog een moeilijke periode. “Het is een voordeel dat deze groep die decemberdip heeft meegemaakt. Er zit ook veel ervaring in de groep. De jongens zijn bijzonder zelfzeker, maar de focus moet in elke wedstrijd even groot blijven.” Ook de samenwerking met Messoudi verloopt uitstekend. “Soms zijn er discussies, maar die dienen altijd om het team beter te maken. Mo is echter de baas van de ploeg.”

Japanse versterking en promotie als grote ambitie

Beerschot wil de huidige spelersgroep in januari zo veel mogelijk samenhouden. “Het is de bedoeling om iedereen hier te houden. Iedereen is hier gelukkig en de sfeer is opperbest”, aldus Akin. Tegelijk houdt de club rekening met verschillende toekomstscenario's. De Japanse eigenaar wil bovendien sterker inzetten op de Japanse spelersmarkt. De scouts volgen die piste en mogelijk komen er tijdens de wintermercato al versterkingen uit Japan.


De eerste grote ambitie blijft promotie naar de Jupiler Pro League. Maar als Akin over de toekomst van Beerschot praat, benadrukt hij vooral het belang van de achterban. “De supporters zijn veruit onze grootste troef. Daar halen we veel kracht uit. Ondanks het miezerige weer waren ze vorige week alweer massaal aanwezig voor de verre verplaatsing naar Virton.” Ook de heropening van Tribune 4 staat hoog op het verlanglijstje. Akin hoopt op 5 december tegen Racing Genk opnieuw een vol stadion te zien.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
K Beerschot VA

Meer nieuws

Mark van Bommel hakt knoop door: deze drie Rode Duivels vliegen tribune in tegen Italië

Mark van Bommel hakt knoop door: deze drie Rode Duivels vliegen tribune in tegen Italië

13:10
Enzo Scifo verwacht veel van deze Rode Duivel: "Dan spelen ze beter"

Enzo Scifo verwacht veel van deze Rode Duivel: "Dan spelen ze beter"

12:50
Sterspeler bij zijn ploeg, maar... toch moet ex-Anderlecht-chouchou vertrekken

Sterspeler bij zijn ploeg, maar... toch moet ex-Anderlecht-chouchou vertrekken

12:30
"De beste spits ter wereld": ex-aanvaller Jupiler Pro League maakt indruk bij nationale ploeg

"De beste spits ter wereld": ex-aanvaller Jupiler Pro League maakt indruk bij nationale ploeg

12:00
Ex-bondscoach Rudi Garcia legt uit wat er is misgelopen tegen Spanje: "Ik had een plan..."

Ex-bondscoach Rudi Garcia legt uit wat er is misgelopen tegen Spanje: "Ik had een plan..."

11:00
Jorge Jesus bijt journalist bijna de neus af na vraag over Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus bijt journalist bijna de neus af na vraag over Cristiano Ronaldo

10:40
Dit moet PSV betalen in januari om De Bruyne binnen te halen, Italiaanse journalist: "Zowel genot als last"

Dit moet PSV betalen in januari om De Bruyne binnen te halen, Italiaanse journalist: "Zowel genot als last"

10:20
3
Italiaan kijkt vooral uit naar duel met één bepaalde Rode Duivel: "Hij is atypisch"

Italiaan kijkt vooral uit naar duel met één bepaalde Rode Duivel: "Hij is atypisch"

10:00
Wie had dit ooit gedacht? Club Brugge-speler Carlos Forbs draagt de erfenis van Ronaldo

Wie had dit ooit gedacht? Club Brugge-speler Carlos Forbs draagt de erfenis van Ronaldo

09:40
Belgische doelman was prof, maar stopte ineens op zijn 25ste: "Iedereen verklaarde me gek"

Belgische doelman was prof, maar stopte ineens op zijn 25ste: "Iedereen verklaarde me gek"

08:20
3
Marc Degryse weet waar bondscoach de mosterd haalt: "Van Bommel heeft afgekeken van Club Brugge"

Marc Degryse weet waar bondscoach de mosterd haalt: "Van Bommel heeft afgekeken van Club Brugge"

09:20
1
LIVE: Werken principes van Van Bommel ook tegen Italië? Dit is de verwachte opstelling

LIVE: Werken principes van Van Bommel ook tegen Italië? Dit is de verwachte opstelling

08:47
"Weergaloos!" - Rode Duivels moeten oppassen als ze doorstoten voor... Nederland: "Zoals Barcelona"

"Weergaloos!" - Rode Duivels moeten oppassen als ze doorstoten voor... Nederland: "Zoals Barcelona"

09:00
1
Anderlecht-icoon Walter Baseggio spreekt zich uit over de situatie bij zijn grote liefde

Anderlecht-icoon Walter Baseggio spreekt zich uit over de situatie bij zijn grote liefde

08:40
Mancini steekt bewondering voor Rode Duivels niet onder stoelen of banken: "Niet ver achter Frankrijk"

Mancini steekt bewondering voor Rode Duivels niet onder stoelen of banken: "Niet ver achter Frankrijk"

08:00
🎥 Gert Verhulst maakt zoon Viktor met de grond gelijk na voetbaldebacle: "Hij loopt als een hark" De derde helft

🎥 Gert Verhulst maakt zoon Viktor met de grond gelijk na voetbaldebacle: "Hij loopt als een hark"

07:00
🎥 Eerbetoon aan Ronaldo draait uit op complete afgang: Denemarken bezorgt Portugal een fikse kater

🎥 Eerbetoon aan Ronaldo draait uit op complete afgang: Denemarken bezorgt Portugal een fikse kater

23:01
Thibaut Courtois heeft zijn oog laten vallen op Italiaanse club: Rode Duivel breidt imperium verder uit

Thibaut Courtois heeft zijn oog laten vallen op Italiaanse club: Rode Duivel breidt imperium verder uit

22:40
Opvallende scheidsrechter voor België-Italië: Italianen hebben weinig goede herinneringen aan hem

Opvallende scheidsrechter voor België-Italië: Italianen hebben weinig goede herinneringen aan hem

22:20
"Je kan het je vandaag niet meer indenken": Matteo Simoni doet straffe onthullingen over Heizeldrama De derde helft

"Je kan het je vandaag niet meer indenken": Matteo Simoni doet straffe onthullingen over Heizeldrama

22:00
🎥 Ondanks alle heisa: Portugal brengt indrukwekkend eerbetoon aan Cristiano Ronaldo

🎥 Ondanks alle heisa: Portugal brengt indrukwekkend eerbetoon aan Cristiano Ronaldo

21:40
🎥 Dit had niemand zien aankomen: Ronaldinho maakt spectaculaire voetbalcomeback in Italië

🎥 Dit had niemand zien aankomen: Ronaldinho maakt spectaculaire voetbalcomeback in Italië

21:20
2
KRC Genk hakt knoop door na ontslag Thorup: Timmy Simons wordt nieuwe hoofdtrainer

KRC Genk hakt knoop door na ontslag Thorup: Timmy Simons wordt nieuwe hoofdtrainer

20:48
28
Voormalig Rode Duivel staat open voor terugkeer naar België: "Dat zou geweldig zijn als ik de kans krijg"

Voormalig Rode Duivel staat open voor terugkeer naar België: "Dat zou geweldig zijn als ik de kans krijg"

21:00
Opportuniteit voor Belgische clubs? Ex-Union-sensatie mag beschikken bij Duitse topclub

Opportuniteit voor Belgische clubs? Ex-Union-sensatie mag beschikken bij Duitse topclub

20:40
1
🎥 Met dank aan Haaland en Nusa: Noorwegen doet uitstekende zaak in Nations League

🎥 Met dank aan Haaland en Nusa: Noorwegen doet uitstekende zaak in Nations League

20:30
Jeugdtrainer doet boekje open over kersverse Rode Duivel: "Geen moeilijke jongen, maar..."

Jeugdtrainer doet boekje open over kersverse Rode Duivel: "Geen moeilijke jongen, maar..."

20:20
De Ketelaere spreekt klare taal over Romelu Lukaku en verklapt wat het Italiaanse voetbal met hem heeft gedaan

De Ketelaere spreekt klare taal over Romelu Lukaku en verklapt wat het Italiaanse voetbal met hem heeft gedaan

20:00
De Bruyne en vrouw Michèle krijgen er stevig van langs in Italië: "Klonen van David en Victoria Beckham"

De Bruyne en vrouw Michèle krijgen er stevig van langs in Italië: "Klonen van David en Victoria Beckham"

19:40
Bondsparket grijpt in en is zéér duidelijk voor Ivan Leko na relletje rond Club-Anderlecht

Bondsparket grijpt in en is zéér duidelijk voor Ivan Leko na relletje rond Club-Anderlecht

19:20
24
🎥 David Hubert trekt zijn voetbalschoenen weer aan ... en scoort

🎥 David Hubert trekt zijn voetbalschoenen weer aan ... en scoort

19:00
Kevin De Bruyne bij PSV? Johan Boskamp heeft er duidelijke mening over

Kevin De Bruyne bij PSV? Johan Boskamp heeft er duidelijke mening over

18:40
2
Mark van Bommel ziet groot gevaar rondlopen bij Italië

Mark van Bommel ziet groot gevaar rondlopen bij Italië

18:20
1
Manchester City krijgt belangrijk nieuws in gigantisch fraudedossier: degradatie blijft mogelijk

Manchester City krijgt belangrijk nieuws in gigantisch fraudedossier: degradatie blijft mogelijk

18:00
7
Belg wordt overladen met lof: "In de categorie van Messi en Ronaldo"

Belg wordt overladen met lof: "In de categorie van Messi en Ronaldo"

17:40
Rudi Garcia begrijpt beslissing van Leandro Trossard niet: "Dat heb ik hem gezegd"

Rudi Garcia begrijpt beslissing van Leandro Trossard niet: "Dat heb ik hem gezegd"

17:20

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 11
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 20/11 Virton Virton
Lierse SK Lierse SK 20/11 KSC Lokeren KSC Lokeren
Luik FC Luik FC 21/11 RSCA Futures RSCA Futures
Eupen Eupen 21/11 Sporting Hasselt Sporting Hasselt
Seraing Seraing 21/11 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
K Beerschot VA K Beerschot VA 22/11 Jong Genk Jong Genk
KAA Gent KAA Gent 22/11 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Dit moet PSV betalen in januari om De Bruyne binnen te halen, Italiaanse journalist: "Zowel genot als last" kingkong33 kingkong33 over KRC Genk hakt knoop door na ontslag Thorup: Timmy Simons wordt nieuwe hoofdtrainer Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Anderlecht heeft het licht gezien: beslissing rond toptalenten is genomen CringeMedia CringeMedia over Belgische doelman was prof, maar stopte ineens op zijn 25ste: "Iedereen verklaarde me gek" FC BRUGES FC BRUGES over Marc Degryse weet waar bondscoach de mosterd haalt: "Van Bommel heeft afgekeken van Club Brugge" CringeMedia CringeMedia over België - Italië: - Borak Borak over "Weergaloos!" - Rode Duivels moeten oppassen als ze doorstoten voor... Nederland: "Zoals Barcelona" Johnnie Walker Johnnie Walker over 🎥 Dit had niemand zien aankomen: Ronaldinho maakt spectaculaire voetbalcomeback in Italië Johnnie Walker Johnnie Walker over Bondsparket grijpt in en is zéér duidelijk voor Ivan Leko na relletje rond Club-Anderlecht André Coenen André Coenen over Grote domper voor Rode Duivels: Romelu Lukaku zal er niet bij zijn Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved