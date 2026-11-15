Belgische doelman was prof, maar stopte ineens op zijn 25ste: "Iedereen verklaarde me gek"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Belgische doelman was prof, maar stopte ineens op zijn 25ste: "Iedereen verklaarde me gek"
Foto: © photonews

Anthony Swolfs zette al op jonge leeftijd een punt achter zijn loopbaan als profvoetballer. Vandaag heeft de voormalige doelman zijn draai gevonden in de financiële wereld.

Anthony Swolfs kreeg zijn jeugdopleiding bij Antwerp, Beerschot en Club Brugge. Zijn eerste stappen als prof zette hij bij KV Mechelen, waar hij 28 keer op de bank plaatsnam terwijl Anthony Moris en Colin Coosemans streden om de plek onder de lat.

Daarna trok hij naar AA Gent. De Buffalo's verhuurden hem eerst aan Beveren, om hem vervolgens definitief te laten vertrekken naar Telstar. In Nederland groeide Swolfs uit tot een vaste waarde, net als later bij FC Dordrecht. Voor die club kwam hij 39 keer in actie in de Nederlandse tweede afdeling.

In januari 2021 verraste hij vervolgens vriend en vijand. Midden in het seizoen, op amper 24-jarige leeftijd, besloot Swolfs te stoppen als profvoetballer. Hij had zijn volgende uitdaging echter al helder voor ogen: een carrière in de financiële sector.

Een beslissing waar hij nog altijd achter staat

Bijna vijf jaar later heeft de ex-doelman geen seconde spijt van zijn opvallende keuze. "Ik was fysiek helemaal in orde, speelde elke week en besloot definitief te stoppen met profvoetbal. Voor veel mensen klonk die beslissing compleet gek", blikt hij terug.

"Ik had er lang en grondig over nagedacht. Al lange tijd voelde ik dat ik voor iets groters bestemd was, voor ik uiteindelijk ook echt de stap zette", vertelt de geboren Mallenaar.

Swolfs wilde zelf aan het stuur zitten

Tijdens zijn voetbalcarrière had Anthony Swolfs het gevoel dat anderen te veel bepaalden over zijn leven. "Ik heb twaalf jaar gewerkt om een profcontract te verdienen. Eens ik dat contract had, besliste iemand anders wanneer ik trainde en wat ik at. Tegelijk gaf ik de helft van mijn inkomsten uit, omdat niemand me ooit had geleerd hoe ik met geld moest omgaan."

"Toen ik mijn contract midden in het seizoen inleverde, was bijna iedereen rondom mij ervan overtuigd dat ik de grootste fout van mijn leven maakte. Ik was pas 24. Mijn eigen baas worden bracht uitdagingen mee die ik in het voetbal nooit had gekend, waaronder enkele slechte financiële beslissingen van mezelf", geeft hij toe.

Vandaag wil de voormalige doelman van KV Mechelen anderen begeleiden die willen investeren. Zijn grootouders vormden daarbij een belangrijke drijfveer. "Ze hebben hun hele leven hard gewerkt, maar zes jaar na hun pensioen was bijna hun volledige spaargeld van 550.000 euro verdwenen. Niemand had hen ooit geleerd hoe ze dat vermogen konden beschermen."

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