Buitenkansje voor Belgische teams? Ex-speler JPL is helemaal vrij

Brendan Hines-Ike, die tussen 2018 en 2021 voor KV Kortrijk uitkwam, zit zonder club na het aflopen van zijn contract bij MLS-club Austin FC. Kan dat een buitenkansje worden voor de Belgische ploegen die eventueel een verdediger kunnen gebruiken?

Brendan Hines-Ike heeft opnieuw de status van vrije speler. De 31-jarige Amerikaanse centrale verdediger ziet zijn contract bij Austin FC aflopen en kan dus zonder transfersom op zoek naar een nieuwe uitdaging. Een buitenkans voor de teams uit de JPL?

Drie seizoenen bij KV Kortrijk

De verdediger is geen onbekende in België. Hines-Ike droeg tussen 2018 en 2021 het shirt van KV Kortrijk en verzamelde er 53 wedstrijden voor de Kerels. Daarin vond hij eenmaal de weg naar doel en leverde hij twee assists af.

Na zijn periode in het Guldensporenstadion keerde de Amerikaan terug naar zijn thuisland. Hij tekende bij DC United, waar hij de kleedkamer deelde met Andy Najar. De Hondurese flankverdediger maakte destijds eveneens naam in de Jupiler Pro League bij Anderlecht.

Net geen honderd wedstrijden voor Austin

In 2024 ruilde Hines-Ike Washington in voor Austin FC. In Texas groeide hij uit tot een vaste waarde in het hart van de defensie. Voor geen enkele club speelde hij meer wedstrijden dan voor Austin, al strandde hij uiteindelijk op 99 optredens.

Austin FC Announces Contract Decisions for Brendan Hines-Ike, Ilie Sánchez, Riley Thomas. 🔗: https://t.co/DAO8MSNTXj https://t.co/Jx8a32ezfi



— Austin FC (@AustinFC) November 10, 2026

Basisplaats kwijtgespeeld en nu einde verhaal

Zijn laatste optreden voor Austin kwam er in de reguliere competitie tegen Portland, een duel dat met 0-2 verloren ging. Hines-Ike viel toen in en speelde slechts twintig minuten. Austin besloot zijn aflopende contract niet te verlengen.

De centrale verdediger had sinds eind augustus ook steeds vaker zijn basisplaats moeten afstaan, waardoor een vertrek in de lijn der verwachtingen lag. Na Matt Miazga, die kort voor Anderlecht speelde, is Hines-Ike zo de volgende ex-speler uit de Jupiler Pro League die zonder contract richting de wintermercato trekt.