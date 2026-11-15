"De beste spits ter wereld": ex-aanvaller Jupiler Pro League maakt indruk bij nationale ploeg

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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"De beste spits ter wereld": ex-aanvaller Jupiler Pro League maakt indruk bij nationale ploeg

Tolu Arokodare viel na de rust in tegen Tanzania en leidde Nigeria met twee treffers naar de overwinning. Bondscoach Eric Chelle strooide achteraf met lof voor de voormalige Genk-spits.

Nigeria mag Tolu Arokodare dankbaar zijn. De ploeg zat tegen Tanzania vast op een gelijkspel, tot de voormalige aanvaller van KRC Genk het duel in tien minuten tijd openbrak met twee doelpunten. Bondscoach Eric Chelle reageerde bijzonder enthousiast op zijn invalbeurt.

Arokodare beslist na de pauze

Bij de rust stond het 1-1. Chelle was niet tevreden over wat zijn Nigeria tot dan toe had laten zien en bracht Arokodare tussen de lijnen. Die wissel pakte uitstekend uit: de spits scoorde twee keer en bezorgde Nigeria zo de overwinning tegen Tanzania in de kwalificatiewedstrijd voor de volgende Afrika Cup.

"Misschien de beste spits ter wereld"

De Nigeriaanse bondscoach twijfelde na afloop niet om de kwaliteiten van de ex-speler uit de Jupiler Pro League te benadrukken. Chelle had stevige woorden over voor Arokodare. "Als we hem de bal in het strafschopgebied kunnen bezorgen, is hij op dit moment misschien wel de beste spits ter wereld", vertelde hij aan ANS.

Tegelijk legde Chelle uit waarom het profiel van Arokodare niet altijd aansluit bij zijn tactische plannen. "Wanneer je hoog wil druk zetten, heb je spelers nodig die veel kunnen lopen. Tolu is erg groot, waardoor dat soort pressing moeilijk voor hem kan zijn." Ondanks die beperking bewees de voormalige Genk-spits opnieuw dat hij als invaller meteen het verschil kan maken.

Genk boekte forse winst op transfer


Wolverhampton legde in de zomer van 2025 26 miljoen euro op tafel voor Arokodare. Voor KRC Genk betekende dat een fraaie meerwaarde. De Limburgers haalden de Nigeriaan in 2023 nog voor vijf miljoen euro weg bij Amiens.

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