De derde helft 🎥 Gert Verhulst maakt zoon Viktor met de grond gelijk na voetbaldebacle: "Hij loopt als een hark"

Robbie Maes, voetbaljournalist
| Reageer
🎥 Gert Verhulst maakt zoon Viktor met de grond gelijk na voetbaldebacle: "Hij loopt als een hark"
Foto: © Photonews

Gert Verhulst heeft zich opnieuw van zijn meest plagerige kant laten zien in 'De Verhulstjes'. Tijdens de allereerste Verhulstjes-derby kreeg zoon Viktor het namelijk stevig te verduren. Niet alleen op het veld, maar vooral in het commentaar van zijn vader achteraf.

Het was een bijzondere dag voor Gert en Viktor. De allereerste Verhulstjes-derby stond op het programma, met KV Koksijde-Oostduinkerke en KSK Nieuw-Stabroek tegenover elkaar. De dag begon voor Gert alvast uitstekend. Samen met Viktor en de rest van het team trok hij met een dubbeldekker richting Koksijde.

Eenmaal aangekomen maakten beide ploegen zich klaar voor de wedstrijd. Om het niveauverschil wat kleiner te maken, had Viktor een verrassing geregeld: oud-voetballer Toby Alderweireld trok zijn voetbalschoenen opnieuw aan. Ook Viktor zelf zou in de tweede helft meespelen. 

Ook enkele bekende gezichten waren van de partij. Erik Van Looy mocht de aftrap geven, terwijl tafelspringer Stijn Baert als scheidsrechter de wedstrijd in goede banen moest leiden. Bij de rust stond het al 5-1. Het publiek kreeg vervolgens een spectaculaire halftime-show voorgeschoteld, verzorgd door Samson & Marie.

Gert spaart zijn zoon niet

Gert was duidelijk bijzonder trots op zijn dochter, maar over zijn zoon had hij een heel andere mening. Vooral Viktors voetbalkwaliteiten konden hem niet overtuigen. "Vik heeft vele talenten, maar voetballen is er niet een van", klonk het achteraf. "Het is niet dat hij niets kan, maar het is geen groot voetbaltalent. Hij weet dat zelf ook."

En Gert had nog meer in petto. "Hij loopt als een hark. Het is niet dat er een soort van soepele elastiek op het veld dwarrelt", vervolgde hij. "Hij speelt heel hoekig. Hij loopt heel raar, alsof hij iets ingeslikt heeft. Een bezemsteel of zo."

Viktor wist uiteindelijk nog een penalty te benutten, maar dat kon de nederlaag niet meer vermijden. KV Koksijde-Oostduinkerke won met maar liefst 12-3. Een wedstrijd om snel te vergeten voor Viktor, al heeft zijn vader er ongetwijfeld nog lang plezier aan.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
De derde helft

Meer nieuws

🎥 Eerbetoon aan Ronaldo draait uit op complete afgang: Denemarken bezorgt Portugal een fikse kater

🎥 Eerbetoon aan Ronaldo draait uit op complete afgang: Denemarken bezorgt Portugal een fikse kater

23:01
Thibaut Courtois heeft zijn oog laten vallen op Italiaanse club: Rode Duivel breidt imperium verder uit

Thibaut Courtois heeft zijn oog laten vallen op Italiaanse club: Rode Duivel breidt imperium verder uit

22:40
Opvallende scheidsrechter voor België-Italië: Italianen hebben weinig goede herinneringen aan hem

Opvallende scheidsrechter voor België-Italië: Italianen hebben weinig goede herinneringen aan hem

22:20
"Je kan het je vandaag niet meer indenken": Matteo Simoni doet straffe onthullingen over Heizeldrama De derde helft

"Je kan het je vandaag niet meer indenken": Matteo Simoni doet straffe onthullingen over Heizeldrama

22:00
🎥 Ondanks alle heisa: Portugal brengt indrukwekkend eerbetoon aan Cristiano Ronaldo

🎥 Ondanks alle heisa: Portugal brengt indrukwekkend eerbetoon aan Cristiano Ronaldo

21:40
🎥 Dit had niemand zien aankomen: Ronaldinho maakt spectaculaire voetbalcomeback in Italië

🎥 Dit had niemand zien aankomen: Ronaldinho maakt spectaculaire voetbalcomeback in Italië

21:20
1
Voormalig Rode Duivel staat open voor terugkeer naar België: "Dat zou geweldig zijn als ik de kans krijg"

Voormalig Rode Duivel staat open voor terugkeer naar België: "Dat zou geweldig zijn als ik de kans krijg"

21:00
KRC Genk hakt knoop door na ontslag Thorup: Timmy Simons wordt nieuwe hoofdtrainer

KRC Genk hakt knoop door na ontslag Thorup: Timmy Simons wordt nieuwe hoofdtrainer

20:48
22
Opportuniteit voor Belgische clubs? Ex-Union-sensatie mag beschikken bij Duitse topclub

Opportuniteit voor Belgische clubs? Ex-Union-sensatie mag beschikken bij Duitse topclub

20:40
1
🎥 Met dank aan Haaland en Nusa: Noorwegen doet uitstekende zaak in Nations League

🎥 Met dank aan Haaland en Nusa: Noorwegen doet uitstekende zaak in Nations League

20:30
Jeugdtrainer doet boekje open over kersverse Rode Duivel: "Geen moeilijke jongen, maar..."

Jeugdtrainer doet boekje open over kersverse Rode Duivel: "Geen moeilijke jongen, maar..."

20:20
De Ketelaere spreekt klare taal over Romelu Lukaku en verklapt wat het Italiaanse voetbal met hem heeft gedaan

De Ketelaere spreekt klare taal over Romelu Lukaku en verklapt wat het Italiaanse voetbal met hem heeft gedaan

20:00
De Bruyne en vrouw Michèle krijgen er stevig van langs in Italië: "Klonen van David en Victoria Beckham"

De Bruyne en vrouw Michèle krijgen er stevig van langs in Italië: "Klonen van David en Victoria Beckham"

19:40
Bondsparket grijpt in en is zéér duidelijk voor Ivan Leko na relletje rond Club-Anderlecht

Bondsparket grijpt in en is zéér duidelijk voor Ivan Leko na relletje rond Club-Anderlecht

19:20
21
🎥 David Hubert trekt zijn voetbalschoenen weer aan ... en scoort

🎥 David Hubert trekt zijn voetbalschoenen weer aan ... en scoort

19:00
Kevin De Bruyne bij PSV? Johan Boskamp heeft er duidelijke mening over

Kevin De Bruyne bij PSV? Johan Boskamp heeft er duidelijke mening over

18:40
2
Mark van Bommel ziet groot gevaar rondlopen bij Italië

Mark van Bommel ziet groot gevaar rondlopen bij Italië

18:20
1
Manchester City krijgt belangrijk nieuws in gigantisch fraudedossier: degradatie blijft mogelijk

Manchester City krijgt belangrijk nieuws in gigantisch fraudedossier: degradatie blijft mogelijk

18:00
7
Belg wordt overladen met lof: "In de categorie van Messi en Ronaldo"

Belg wordt overladen met lof: "In de categorie van Messi en Ronaldo"

17:40
Rudi Garcia begrijpt beslissing van Leandro Trossard niet: "Dat heb ik hem gezegd"

Rudi Garcia begrijpt beslissing van Leandro Trossard niet: "Dat heb ik hem gezegd"

17:20
Ferme domper voor Nederland na 7-0-overwinning: Xavi moet puzzelen

Ferme domper voor Nederland na 7-0-overwinning: Xavi moet puzzelen

17:00
Ferme domper voor KV Kortrijk: Disciplinaire Raad bevestigt slecht nieuws

Ferme domper voor KV Kortrijk: Disciplinaire Raad bevestigt slecht nieuws

16:40
3
Complete chaos bij Japan-Brazilië: Ancelotti en Raphinha gaan door het lint

Complete chaos bij Japan-Brazilië: Ancelotti en Raphinha gaan door het lint

16:20
Hij was beslissend tegen Frankrijk: Italië mist ook deze basisspeler tegen Rode Duivels

Hij was beslissend tegen Frankrijk: Italië mist ook deze basisspeler tegen Rode Duivels

16:00
Clublegende van Anderlecht wilde gratis terugkeren, maar kreeg het deksel op de neus

Clublegende van Anderlecht wilde gratis terugkeren, maar kreeg het deksel op de neus

15:40
1
Grootste verrassing bij Rode Duivels is geen toeval: Boyata legt uit

Grootste verrassing bij Rode Duivels is geen toeval: Boyata legt uit

15:20
Johan Boskamp haalt snoeihard uit naar JPL-clubs: "Slaat helemaal nergens op"

Johan Boskamp haalt snoeihard uit naar JPL-clubs: "Slaat helemaal nergens op"

15:00
Mark Van Bommel komt met belangrijk nieuws over Romelu Lukaku

Mark Van Bommel komt met belangrijk nieuws over Romelu Lukaku

14:31
Belgische international krijgt de volle laag: "Onbegrijpelijk"

Belgische international krijgt de volle laag: "Onbegrijpelijk"

14:20
Wouter Vrancken onder zware druk in Schotland, maar krijgt plots steun uit onverwachte hoek

Wouter Vrancken onder zware druk in Schotland, maar krijgt plots steun uit onverwachte hoek

14:05
Druk om u tegen te zeggen: JPL-speler krijgt erfenis van Cristiano Ronaldo

Druk om u tegen te zeggen: JPL-speler krijgt erfenis van Cristiano Ronaldo

13:40
2
Rudi Garcia onthult wat er gebeurde op WK: "Ik dacht dat het een grap was"

Rudi Garcia onthult wat er gebeurde op WK: "Ik dacht dat het een grap was"

13:02
4
Italiaans avontuur van Yari Verschaeren krijgt wel heel wrange wending

Italiaans avontuur van Yari Verschaeren krijgt wel heel wrange wending

12:50
1
Borussia Dortmund zwicht voor supporters: grote beslissing kost club handenvol geld

Borussia Dortmund zwicht voor supporters: grote beslissing kost club handenvol geld

12:30
Divock Origi dacht aan een avontuur in de Pro League: "Dan was het bij die club geweest"

Divock Origi dacht aan een avontuur in de Pro League: "Dan was het bij die club geweest"

12:00
Thibaut Courtois spreekt duidelijke ambitie uit voor EK 2028: "Zo afgesproken"

Thibaut Courtois spreekt duidelijke ambitie uit voor EK 2028: "Zo afgesproken"

11:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Cercle Brugge Cercle Brugge 20/11 Westerlo Westerlo
Charleroi Charleroi 21/11 STVV STVV
KRC Genk KRC Genk 21/11 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 21/11 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 21/11 Club Brugge Club Brugge
SK Beveren SK Beveren 22/11 KAA Gent KAA Gent
KV Kortrijk KV Kortrijk 22/11 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 22/11 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 22/11 Standard Standard

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Grote domper voor Rode Duivels: Romelu Lukaku zal er niet bij zijn Goro Goro over 🎥 Dit had niemand zien aankomen: Ronaldinho maakt spectaculaire voetbalcomeback in Italië JaKu JaKu over KRC Genk hakt knoop door na ontslag Thorup: Timmy Simons wordt nieuwe hoofdtrainer Germain Vandesijpe Germain Vandesijpe over Bondsparket grijpt in en is zéér duidelijk voor Ivan Leko na relletje rond Club-Anderlecht TatstOn TatstOn over Rudi Garcia onthult wat er gebeurde op WK: "Ik dacht dat het een grap was" Kevin DB Kevin DB over Opportuniteit voor Belgische clubs? Ex-Union-sensatie mag beschikken bij Duitse topclub JaKu JaKu over PSV kan Kevin De Bruyne verlossen van een bijzonder vervelende situatie filip.dhose filip.dhose over Nicky Hayen op weg naar nieuwe club: onderhandelingen al gestart Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Zware straf voor doelman Owono na dood van Jesús de Miguel: beslissing is gevallen CringeMedia CringeMedia over Anderlecht en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar: op deze datum zullen we meer weten Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved