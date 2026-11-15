🎥 Gert Verhulst maakt zoon Viktor met de grond gelijk na voetbaldebacle: "Hij loopt als een hark"

Gert Verhulst heeft zich opnieuw van zijn meest plagerige kant laten zien in 'De Verhulstjes'. Tijdens de allereerste Verhulstjes-derby kreeg zoon Viktor het namelijk stevig te verduren. Niet alleen op het veld, maar vooral in het commentaar van zijn vader achteraf.

Het was een bijzondere dag voor Gert en Viktor. De allereerste Verhulstjes-derby stond op het programma, met KV Koksijde-Oostduinkerke en KSK Nieuw-Stabroek tegenover elkaar. De dag begon voor Gert alvast uitstekend. Samen met Viktor en de rest van het team trok hij met een dubbeldekker richting Koksijde.

Eenmaal aangekomen maakten beide ploegen zich klaar voor de wedstrijd. Om het niveauverschil wat kleiner te maken, had Viktor een verrassing geregeld: oud-voetballer Toby Alderweireld trok zijn voetbalschoenen opnieuw aan. Ook Viktor zelf zou in de tweede helft meespelen.

Ook enkele bekende gezichten waren van de partij. Erik Van Looy mocht de aftrap geven, terwijl tafelspringer Stijn Baert als scheidsrechter de wedstrijd in goede banen moest leiden. Bij de rust stond het al 5-1. Het publiek kreeg vervolgens een spectaculaire halftime-show voorgeschoteld, verzorgd door Samson & Marie.

Gert spaart zijn zoon niet

Gert was duidelijk bijzonder trots op zijn dochter, maar over zijn zoon had hij een heel andere mening. Vooral Viktors voetbalkwaliteiten konden hem niet overtuigen. "Vik heeft vele talenten, maar voetballen is er niet een van", klonk het achteraf. "Het is niet dat hij niets kan, maar het is geen groot voetbaltalent. Hij weet dat zelf ook."

En Gert had nog meer in petto. "Hij loopt als een hark. Het is niet dat er een soort van soepele elastiek op het veld dwarrelt", vervolgde hij. "Hij speelt heel hoekig. Hij loopt heel raar, alsof hij iets ingeslikt heeft. Een bezemsteel of zo."





Viktor wist uiteindelijk nog een penalty te benutten, maar dat kon de nederlaag niet meer vermijden. KV Koksijde-Oostduinkerke won met maar liefst 12-3. Een wedstrijd om snel te vergeten voor Viktor, al heeft zijn vader er ongetwijfeld nog lang plezier aan.