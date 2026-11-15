Degryse en Boeckx vallen in katzwijm en niet enkel door Doku

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Degryse en Boeckx vallen in katzwijm en niet enkel door Doku
Foto: © Photonews

De Rode Duivels hebben er een prima eerste helft opzitten tegen Italië. Na een vroege achterstand werd het alsnog 3-1 voor de Belgen. Met dank onder meer aan Jérémy Doku en het heerlijke middenveld. De Bruyne en Lavia voelen zich onder van Bommel duidelijk meer en meer in hun sas.

"Als voetballiefhebber is dit genieten. Het was echt fantastisch. We hebben Italië weggespeeld na die eerste tien minuten, met veel combinaties en beweging. Aanvallend kwamen ze van alle kanten, de grote namen stonden op, ... Ik heb echt een half uur fantastisch genoten van deze eerste helft."

"Op wilskracht komen we terug in de wedstrijd. Bij de 1-1 komt de rechtsachter én de linksachter in beeld, dat is altijd goed ook al is het een beetje met een gelukje. We kwamen daarna verdiend op voorsprong na een fantastische ommezwaai in de wedstrijd."

"Doku is alleen maar af te stoppen met fouten"

"Doku is alleen maar af te stoppen met fouten, dat was tegen Turkije ook al het geval. HIj is echt in bloedvorm en dat heeft hij opnieuw bewezen", aldus Marc Degryse in zijn analyse voor VTM. En hij is ook vol lof voor andere Belgen.

Op het middenveld liep het echt geweldig goed voor de Belgen. "De Bruyne strooit met passes, dirigeert. Lavia speelt een geweldige wedstrijd. De drie samen, het gaat altijd vooruit. Tielemans staat in de schaduw, maar is ook heel goed en belangrijk. Alles past in elkaar."

Belgen maakten indruk op de analisten en fans

En ook Frank Boeckx pikte meteen in: "In het begin durfden we nog niet helemaal te voetballen. De durf kwam pas toen we achter kwamen, zo leek het wel. Toen durfden we wél meteen tussen de linies te breken", aldus de gewezen doelman.

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"Doku verdedigde niet echt mee bij de 0-1, maar als je zo aanvalt zoals bij die 3-1 ... Het is gewoon enorm veel kwaliteit. Op finesse, kracht en mét efficiëntie deze keer. Een geweldig doelpunt van de Belgen wat mij betreft."

Aanvallend voetbal van Mark van Bommel doet Duivelse fans dromen

Het moet gezegd: de eerste helft van de Belgen tegen Italië was misschien wel de beste onder Mark van Bommel tot nu toe. En dat het allemaal aanvallend denkend is, is enkel maar goed voor de liefhebber van goed voetbal.

Na jaren met Rudi Garcia is het minste wat we kunnen zeggen dat er onder Mark van Bommel duidelijkheid is gekomen over hoe we willen spelen. Dat is met de nodige risico's en dus is het ook altijd opletten, maar in een groep met Turkije, Frankrijk en Italië hebben we wel laten zien dat we voetballend meekunnen met de Europese top.

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