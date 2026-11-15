Degryse en Boeckx vol lof voor Rode Duivel die dik in de penarie zit

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Degryse en Boeckx vol lof voor Rode Duivel die dik in de penarie zit
Foto: © photonews

De Rode Duivels gaan tegen Italië op zoek naar een stekje in de top-2 van hun groep. Bij winst zijn ze daar altijd zeker van en dus is het alle hens aan dek tegen de Italianen. Daartoe zal ook opnieuw gerekend worden op Senne Lammens, die het bij de Belgen momenteel veel beter doet dan bij Manchester United.

De Rode Duivels hebben donderdagavond een knappe 1-2-overwinning geboekt op het veld van Turkije. En daar mochten ze volgens de analisten ook onder meer een prima keepende Senne Lammens voor danken na de match.

Senne Lammens doet het heel goed bij nationale ploeg

Op een vrije trap was hij helemaal kansloos, diep in de wedstrijd hield hij de 2-2 nog meermaals van het scorebord. Zelf was de doelman zeer nuchter in zijn analyse van de wedstrijd én van zijn prestaties in de Premier League.

Frank Boeckx zag bij VTM2 dan ook een uitstekende doelman bij de Rode Duivels: "Het is er in de tweede helft zeker niet beter op geworden. Maar je wint wel en je hebt op het einde een goede Senne Lammens, die zijn ploeg overeind houdt."

De nuchtere analyse van Senne Lammens

"Hij is heel nuchter en analyseert ook in een moeilijke periode de zaken heel goed. Het is niet altijd even makkelijk om het op zo'n manier te reageren, ook in momenten dat het wat minder gaat", pikte ook Marc Degryse in.

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Het viel beide analisten op dat de Lammens van bij de Rode Duivels toch iets anders is dan die bij Manchester United. Een ander soort vertrouwen, met andere spelers rond hem? Het zal vermoedelijk zeker meespelen.

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