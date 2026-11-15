Dik probleem: Gill Swerts moet belangrijke test uitstellen uit door meerdere uitvallers

De Jonge Duivels spelen maandag in Italië hun tweede oefenwedstrijd van deze interlandperiode, drie dagen na de knappe zege in Duitsland. Gill Swerts wilde mogelijk met een driemansdefensie experimenteren, maar door de afwezigheid van Matte Smets, Jorne Spileers en Josué Kongolo zijn de opties achterin te beperkt. Die test wordt vermoedelijk doorgeschoven naar de volgende interlandbreak.

Met heel wat spelers die al ervaring hebben bij de Rode Duivels of op hoog Europees niveau, zoals Malick Fofana, Lucas Stassin, Julien Duranville, Samuel Mbangula, Matte Smets en Roméo Vermant, boekten de Belgische beloften een fraaie overwinning in Duitsland (1-2).

Julien Duranville en Roméo Vermant tekenden voor de Belgische doelpunten. Voor bondscoach Gill Swerts was het resultaat echter niet het enige positieve element. Daags voor de tweede oefeninterland van deze stage, maandag tegen Italië in Livorno, benadrukte hij vooral de maturiteit binnen zijn selectie.

"Er was veel kwaliteit, maar ook veel volwassenheid", vertelde Swerts tijdens een online persconferentie. "Dat geldt niet alleen voor jongens die in het buitenland spelen. Roméo Vermant speelt met Club Brugge Champions League en Kamiel Van de Perre komt met Union uit in de Europa League. Dat zorgt voor een heel sterke ploeg."

Verdediging van de Jonge Duivels krijgt klappen

De winst tegen Duitsland bracht volgens Swerts "sfeer, enthousiasme en een sterker groepsgevoel" in de kern. Tegen Italië zal hij wel moeten schuiven. Vooral achterin vallen enkele opties weg. "Matte Smets is ziek, Jorne Spileers is geblesseerd en Josué Kongolo zit bij de A-ploeg", somde de coach op. Daardoor is het aantal beschikbare verdedigers te beperkt om maandag al met een driemansachterhoede aan de slag te gaan.



Swerts lijkt dat tactische experiment dan ook naar een volgende interlandperiode te verschuiven. Tegen Italië krijgen in elk geval andere spelers hun kans dan de jongens die in Duitsland aan de aftrap verschenen. Ook die oefenmatch moet de bondscoach extra informatie opleveren over de brede kern van de Jonge Duivels. Doordat Kongolo geen minuten zal maken bij de A-kern had hij wel nog kunnen worden doorgeschoven, maar dat lijkt vooralsnog niet aan de orde.