Dit moet PSV betalen in januari om De Bruyne binnen te halen, Italiaanse journalist: "Zowel genot als last"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Dit moet PSV betalen in januari om De Bruyne binnen te halen, Italiaanse journalist: "Zowel genot als last"
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Een vertrek van Kevin De Bruyne bij Napoli komt steeds dichterbij. De 35-jarige Rode Duivel geniet concrete belangstelling van PSV en volgens de Italiaanse journalist Angelo Forgione zal de Italiaanse club een winterse transfer niet zomaar tegenhouden. De vraagprijs zou tussen de vijf en tien miljoen euro liggen.

Bij Radio Tutto Napoli was Forgione bijzonder kritisch over het rendement van De Bruyne sinds zijn komst in 2025. "We moeten de kosten en baten afwegen van wat De Bruyne Napoli in anderhalf jaar heeft gebracht. Het is een speler die veel geld kost, maar zijn prestaties zijn niet uitzonderlijk geweest. Hij was zowel een genot als een last", klinkt het.

Fysieke problemen en moeilijke relatie met trainers

Vooral zijn fysieke gesteldheid baart de journalist zorgen. "Hij heeft sinds zijn komst misschien de helft van de wedstrijden gespeeld, voornamelijk door fysieke problemen die ook met zijn leeftijd te maken hebben. Hij bevindt zich zeker niet meer in de bloei van zijn carrière. We hadden veel meer van hem verwacht."

Ook de samenwerking met zijn trainers verliep volgens Forgione niet altijd vlot. "Hij heeft moeite gehad om zich aan te passen aan zijn posities op het veld, was niet blij met bepaalde keuzes van Antonio Conte en waarschijnlijk bevallen de keuzes van Max Allegri hem ook niet volledig."

Wintertransfer behoort tot de mogelijkheden

Forgione verwacht dat het avontuur van De Bruyne in Napels sowieso binnenkort afloopt. "Ik denk dat zijn avontuur sowieso in juni zal eindigen." De Rode Duivel heeft een aflopend contract, waardoor Napoli komende zomer geen transfersom meer zou ontvangen. Een vertrek in januari is daarom een scenario dat de Italianen kunnen overwegen.

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"Als Napoli en de speler besluiten om de breuk naar januari te vervroegen, zou ik daar geen drama van maken", besluit Forgione. PSV zou zo een uitgelezen kans kunnen krijgen om De Bruyne binnen te halen.

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