Dries Mertens investeert in Belgische club: "Niet het Manchester City van België"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Dries Mertens investeert in Belgische club: "Niet het Manchester City van België"
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Dries Mertens houdt zich na zijn profcarrière liever op de achtergrond, maar investeerde deze zomer wel in Sporting Hasselt. De promovendus draait na negen speeldagen mee in de subtop van de Challenger Pro League. Mede-eigenaar Sam Kerkhofs nuanceert evenwel de impact van het kapitaal van de ex-Rode Duivel.

Heel wat spelers uit de gouden generatie van de Rode Duivels kijken na hun actieve loopbaan ook richting het bedrijfsleven en investeringen. Axel Witsel bouwde onder meer een vastgoedactiviteiten uit in de regio Luik, terwijl Thibaut Courtois via zijn bedrijf NXTPlay al stevig investeert.

Ook Dries Mertens zet nu die stap. De voormalige speler van Napoli en Galatasaray bleef na het einde van zijn carrière grotendeels uit de schijnwerpers. Samen met zijn vrouw Kat Kerkhofs maakte hij onder meer een wereldreis. Kat Kerkhofs is de nicht van Sporting Hasselt-mede-eigenaar Sam Kerkhofs.

Mertens investeert na promotie in Sporting Hasselt

Na de promotie naar de Challenger Pro League stapte Mertens financieel mee in het verhaal van de Limburgse club. De ex-Rode Duivel investeerde in Sporting Hasselt, dat als nieuwkomer met een zesde plaats na negen wedstrijden een sterke seizoensstart kent.

Toch wil Sam Kerkhofs de invloed van Mertens niet groter maken dan ze is. "Zijn geld maakt van ons geen Manchester City van tweede klasse", vertelde hij aan La Dernière Heure. Volgens Kerkhofs biedt de investering vooral meer ademruimte om de club verder uit te bouwen en eventuele financiële tegenvallers beter op te vangen.


Of Mertens ook uit de luwte treedt wanneer Sporting Hasselt ooit de stap naar de hoogste afdeling zet, moet nog blijken. Voorlopig zijn ze bij de Limburgers nog volop bezig met stappen te zetten - een overstap naar de Jupiler Pro League is (nog) geen must.

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