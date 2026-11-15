Duizenden euro's ingezameld door Pro League: Club Brugge spant de kroon

Afgelopen weekend maakten de Jupiler Pro League, Challenger Pro League en Lotto Women’s Pro League plaats voor de maatschappelijke partner van het Belgische profvoetbal. Dat gebeurde al voor het achttiende seizoen op rij. Er werden heel wat interessante dingen aangeboden.

Younited Belgium is veel meer dan een voetbalproject. De organisatie brengt mensen die het moeilijk hebben of zich in een kwetsbare maatschappelijke situatie bevinden samen in voetbalteams. Daar draait het niet uitsluitend om winnen of verliezen, maar vooral om verbondenheid, vertrouwen en het gevoel ergens bij te horen. Iedereen krijgt er een plaats, ongeacht zijn of haar achtergrond of persoonlijke omstandigheden.

Met voetbal als gemeenschappelijke taal probeert Younited mensen opnieuw perspectief te bieden. De teams vormen voor deelnemers een veilige omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en sociale contacten kunnen opbouwen. Het initiatief past daarmee in de bredere ambitie van de Pro League om de verbindende kracht van voetbal ook buiten de stadions te laten voelen.

Heel wat zaken worden geveild

Ook de profclubs, spelers en speelsters dragen hun steentje bij. Na het laatste fluitsignaal schenken ze hun gesigneerde wedstrijdshirts, die bovendien effectief tijdens de wedstrijden gedragen werden. Supporters konden van 6 tot en met 13 november via de veiling van de Pro League bieden op die unieke tenues. Daarnaast worden ook bijzondere items en ervaringen aangeboden.

De opbrengst gaat integraal naar Younited Belgium. Ook DAZN, Jupiler en Lotto ondersteunen de campagne. De twee competitiepartners Jupiler en Lotto staan dit weekend zelfs symbolisch hun naam af om de Younited Pro League extra in de kijker te zetten.

Wat leverde het meest op? Hans Vanaken spant de kroon

Het populairste truitje? Dat was niet onlogisch het shirt van de 500e wedstrijd van Hans Vanaken tegen RSC Anderlecht. Dat truitje leverde niet minder dan 2800 euro op. Geen enkel ander shirt doet beter in de veiling van dit jaar. Een Europese avond met Peter Vandenbempt leverde dan weer 1300 euro op.





Voor Junya Ito werd een bod van 999 euro gemaakt, voor Pieklak en Zorgane zaten we ook boven de 800 euro. Er waren bij sommige ploegen dan ook weer bijzondere zaakjes te doen, zoveel is duidelijk. Een kunstwerk van Michael Frey leverde dan weer 2200 euro op. Alles samen kunnen we ook voor de versie van 2026 alweer spreken over een groot succes. En dat is de bedoeling natuurlijk: zoveel mogelijk geld opbrengen voor het goede doel, zodat toekomstige projecten kunnen worden gesteund.