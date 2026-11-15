Duizenden euro's ingezameld door Pro League: Club Brugge spant de kroon

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Duizenden euro's ingezameld door Pro League: Club Brugge spant de kroon

Afgelopen weekend maakten de Jupiler Pro League, Challenger Pro League en Lotto Women’s Pro League plaats voor de maatschappelijke partner van het Belgische profvoetbal. Dat gebeurde al voor het achttiende seizoen op rij. Er werden heel wat interessante dingen aangeboden.

Younited Belgium is veel meer dan een voetbalproject. De organisatie brengt mensen die het moeilijk hebben of zich in een kwetsbare maatschappelijke situatie bevinden samen in voetbalteams. Daar draait het niet uitsluitend om winnen of verliezen, maar vooral om verbondenheid, vertrouwen en het gevoel ergens bij te horen. Iedereen krijgt er een plaats, ongeacht zijn of haar achtergrond of persoonlijke omstandigheden.

Met voetbal als gemeenschappelijke taal probeert Younited mensen opnieuw perspectief te bieden. De teams vormen voor deelnemers een veilige omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en sociale contacten kunnen opbouwen. Het initiatief past daarmee in de bredere ambitie van de Pro League om de verbindende kracht van voetbal ook buiten de stadions te laten voelen.

Heel wat zaken worden geveild

Ook de profclubs, spelers en speelsters dragen hun steentje bij. Na het laatste fluitsignaal schenken ze hun gesigneerde wedstrijdshirts, die bovendien effectief tijdens de wedstrijden gedragen werden. Supporters konden van 6 tot en met 13 november via de veiling van de Pro League bieden op die unieke tenues. Daarnaast worden ook bijzondere items en ervaringen aangeboden.

De opbrengst gaat integraal naar Younited Belgium. Ook DAZN, Jupiler en Lotto ondersteunen de campagne. De twee competitiepartners Jupiler en Lotto staan dit weekend zelfs symbolisch hun naam af om de Younited Pro League extra in de kijker te zetten.

Wat leverde het meest op? Hans Vanaken spant de kroon

Het populairste truitje? Dat was niet onlogisch het shirt van de 500e wedstrijd van Hans Vanaken tegen RSC Anderlecht. Dat truitje leverde niet minder dan 2800 euro op. Geen enkel ander shirt doet beter in de veiling van dit jaar. Een Europese avond met Peter Vandenbempt leverde dan weer 1300 euro op.

Voor Junya Ito werd een bod van 999 euro gemaakt, voor Pieklak en Zorgane zaten we ook boven de 800 euro. Er waren bij sommige ploegen dan ook weer bijzondere zaakjes te doen, zoveel is duidelijk. Een kunstwerk van Michael Frey leverde dan weer 2200 euro op. Alles samen kunnen we ook voor de versie van 2026 alweer spreken over een groot succes. En dat is de bedoeling natuurlijk: zoveel mogelijk geld opbrengen voor het goede doel, zodat toekomstige projecten kunnen worden gesteund.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp
Hans Vanaken

Meer nieuws

Code rood in Brugge: Italiaanse topclub legt 70 miljoen euro opzij

Code rood in Brugge: Italiaanse topclub legt 70 miljoen euro opzij

15:00
5
Levert zoektocht nieuwe coach Genk ook interne verschuiving op? Deze trainer wordt genoemd

Levert zoektocht nieuwe coach Genk ook interne verschuiving op? Deze trainer wordt genoemd

14:40
1
Sterspeler bij zijn ploeg, maar... toch moet ex-Anderlecht-chouchou vertrekken

Sterspeler bij zijn ploeg, maar... toch moet ex-Anderlecht-chouchou vertrekken

12:30
Belgische doelman was prof, maar stopte ineens op zijn 25ste: "Iedereen verklaarde me gek"

Belgische doelman was prof, maar stopte ineens op zijn 25ste: "Iedereen verklaarde me gek"

08:20
4
Enzo Scifo verwacht veel van deze Rode Duivel: "Dan spelen ze beter"

Enzo Scifo verwacht veel van deze Rode Duivel: "Dan spelen ze beter"

12:50
Is Degryse het beu? "We zeggen dat nu al anderhalf jaar over Lukaku"

Is Degryse het beu? "We zeggen dat nu al anderhalf jaar over Lukaku"

14:00
"De beste spits ter wereld": ex-aanvaller Jupiler Pro League maakt indruk bij nationale ploeg

"De beste spits ter wereld": ex-aanvaller Jupiler Pro League maakt indruk bij nationale ploeg

12:00
Mark van Bommel hakt knoop door: deze drie Rode Duivels vliegen tribune in tegen Italië

Mark van Bommel hakt knoop door: deze drie Rode Duivels vliegen tribune in tegen Italië

13:10
Anderlecht-icoon Walter Baseggio spreekt zich uit over de situatie bij zijn grote liefde

Anderlecht-icoon Walter Baseggio spreekt zich uit over de situatie bij zijn grote liefde

08:40
Dik probleem: Gill Swerts moet belangrijke test uitstellen uit door meerdere uitvallers

Dik probleem: Gill Swerts moet belangrijke test uitstellen uit door meerdere uitvallers

13:30
1
Wie had dit ooit gedacht? Club Brugge-speler Carlos Forbs draagt de erfenis van Ronaldo

Wie had dit ooit gedacht? Club Brugge-speler Carlos Forbs draagt de erfenis van Ronaldo

09:40
Marc Degryse weet waar bondscoach de mosterd haalt: "Van Bommel heeft afgekeken van Club Brugge"

Marc Degryse weet waar bondscoach de mosterd haalt: "Van Bommel heeft afgekeken van Club Brugge"

09:20
2
Beerschot-sportief directeur weet wat de grootste troef is van de Ratten, die titelfavoriet zijn

Beerschot-sportief directeur weet wat de grootste troef is van de Ratten, die titelfavoriet zijn

11:30
Jorge Jesus bijt journalist bijna de neus af na vraag over Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus bijt journalist bijna de neus af na vraag over Cristiano Ronaldo

10:40
Ex-bondscoach Rudi Garcia legt uit wat er is misgelopen tegen Spanje: "Ik had een plan..."

Ex-bondscoach Rudi Garcia legt uit wat er is misgelopen tegen Spanje: "Ik had een plan..."

11:00
1
Italiaan kijkt vooral uit naar duel met één bepaalde Rode Duivel: "Hij is atypisch"

Italiaan kijkt vooral uit naar duel met één bepaalde Rode Duivel: "Hij is atypisch"

10:00
Dit moet PSV betalen in januari om De Bruyne binnen te halen, Italiaanse journalist: "Zowel genot als last"

Dit moet PSV betalen in januari om De Bruyne binnen te halen, Italiaanse journalist: "Zowel genot als last"

10:20
4
LIVE: Werken principes van Van Bommel ook tegen Italië? Dit is de verwachte opstelling

LIVE: Werken principes van Van Bommel ook tegen Italië? Dit is de verwachte opstelling

08:47
"Weergaloos!" - Rode Duivels moeten oppassen als ze doorstoten voor... Nederland: "Zoals Barcelona"

"Weergaloos!" - Rode Duivels moeten oppassen als ze doorstoten voor... Nederland: "Zoals Barcelona"

09:00
1
Mancini steekt bewondering voor Rode Duivels niet onder stoelen of banken: "Niet ver achter Frankrijk"

Mancini steekt bewondering voor Rode Duivels niet onder stoelen of banken: "Niet ver achter Frankrijk"

08:00
Thibaut Courtois heeft zijn oog laten vallen op Italiaanse club: Rode Duivel breidt imperium verder uit

Thibaut Courtois heeft zijn oog laten vallen op Italiaanse club: Rode Duivel breidt imperium verder uit

22:40
🎥 Gert Verhulst maakt zoon Viktor met de grond gelijk na voetbaldebacle: "Hij loopt als een hark" De derde helft

🎥 Gert Verhulst maakt zoon Viktor met de grond gelijk na voetbaldebacle: "Hij loopt als een hark"

07:00
Bondsparket grijpt in en is zéér duidelijk voor Ivan Leko na relletje rond Club-Anderlecht

Bondsparket grijpt in en is zéér duidelijk voor Ivan Leko na relletje rond Club-Anderlecht

19:20
24
KRC Genk hakt knoop door na ontslag Thorup: Timmy Simons wordt nieuwe hoofdtrainer

KRC Genk hakt knoop door na ontslag Thorup: Timmy Simons wordt nieuwe hoofdtrainer

20:48
28
Voormalig Rode Duivel staat open voor terugkeer naar België: "Dat zou geweldig zijn als ik de kans krijg"

Voormalig Rode Duivel staat open voor terugkeer naar België: "Dat zou geweldig zijn als ik de kans krijg"

21:00
🎥 Eerbetoon aan Ronaldo draait uit op complete afgang: Denemarken bezorgt Portugal een fikse kater

🎥 Eerbetoon aan Ronaldo draait uit op complete afgang: Denemarken bezorgt Portugal een fikse kater

23:01
Jeugdtrainer doet boekje open over kersverse Rode Duivel: "Geen moeilijke jongen, maar..."

Jeugdtrainer doet boekje open over kersverse Rode Duivel: "Geen moeilijke jongen, maar..."

20:20
Opvallende scheidsrechter voor België-Italië: Italianen hebben weinig goede herinneringen aan hem

Opvallende scheidsrechter voor België-Italië: Italianen hebben weinig goede herinneringen aan hem

22:20
De Ketelaere spreekt klare taal over Romelu Lukaku en verklapt wat het Italiaanse voetbal met hem heeft gedaan

De Ketelaere spreekt klare taal over Romelu Lukaku en verklapt wat het Italiaanse voetbal met hem heeft gedaan

20:00
🎥 Met dank aan Haaland en Nusa: Noorwegen doet uitstekende zaak in Nations League

🎥 Met dank aan Haaland en Nusa: Noorwegen doet uitstekende zaak in Nations League

20:30
"Je kan het je vandaag niet meer indenken": Matteo Simoni doet straffe onthullingen over Heizeldrama De derde helft

"Je kan het je vandaag niet meer indenken": Matteo Simoni doet straffe onthullingen over Heizeldrama

22:00
🎥 Ondanks alle heisa: Portugal brengt indrukwekkend eerbetoon aan Cristiano Ronaldo

🎥 Ondanks alle heisa: Portugal brengt indrukwekkend eerbetoon aan Cristiano Ronaldo

21:40
Opportuniteit voor Belgische clubs? Ex-Union-sensatie mag beschikken bij Duitse topclub

Opportuniteit voor Belgische clubs? Ex-Union-sensatie mag beschikken bij Duitse topclub

20:40
1
🎥 Dit had niemand zien aankomen: Ronaldinho maakt spectaculaire voetbalcomeback in Italië

🎥 Dit had niemand zien aankomen: Ronaldinho maakt spectaculaire voetbalcomeback in Italië

21:20
2
Clublegende van Anderlecht wilde gratis terugkeren, maar kreeg het deksel op de neus

Clublegende van Anderlecht wilde gratis terugkeren, maar kreeg het deksel op de neus

15:40
1
De Bruyne en vrouw Michèle krijgen er stevig van langs in Italië: "Klonen van David en Victoria Beckham"

De Bruyne en vrouw Michèle krijgen er stevig van langs in Italië: "Klonen van David en Victoria Beckham"

19:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 5
Turkije Turkije 1-2 België België
Engeland Engeland 2-1 Kroatië Kroatië
Italië Italië 3-1 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 0-2 Spanje Spanje
Servië Servië 1-3 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 7-0 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 3-1 Wales Wales
Portugal Portugal 1-4 Denemarken Denemarken

Nieuwste reacties

Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Bart Verhaeghe & co bijten van zich af na 'Belgengate' in Club - Anderlecht Vital Verheyen Vital Verheyen over België - Italië: - We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Levert zoektocht nieuwe coach Genk ook interne verschuiving op? Deze trainer wordt genoemd TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Dik probleem: Gill Swerts moet belangrijke test uitstellen uit door meerdere uitvallers Johnnie Walker Johnnie Walker over Anderlecht-dossier dreigt Belgische voetbalwereld verder te verdelen: Club Brugge krijgt kritiek TheWiseGuy TheWiseGuy over Marc Degryse weet waar bondscoach de mosterd haalt: "Van Bommel heeft afgekeken van Club Brugge" Andreas2962 Andreas2962 over Ex-bondscoach Rudi Garcia legt uit wat er is misgelopen tegen Spanje: "Ik had een plan..." Joe Joe over Dit moet PSV betalen in januari om De Bruyne binnen te halen, Italiaanse journalist: "Zowel genot als last" kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over Belgische doelman was prof, maar stopte ineens op zijn 25ste: "Iedereen verklaarde me gek" kingkong33 kingkong33 over KRC Genk hakt knoop door na ontslag Thorup: Timmy Simons wordt nieuwe hoofdtrainer Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved