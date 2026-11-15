Een voetbalwedstrijd duurt 90 minuten en op het einde gaat de Belg naar ... een museum

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Een voetbalwedstrijd duurt 90 minuten en op het einde gaat de Belg naar ... een museum
Foto: AI generated

De Belgische voetbalsupporter reist niet alleen voor negentig minuten voetbal. Maar liefst 78% van de Belgen die de voorbije vijf jaar een voetbaltrip maakten, besteedde minstens de helft van die reis aan activiteiten die niets met de wedstrijd te maken hadden. Daarmee ligt België boven het Europese gemiddelde van 71%.

Voor 3 op 10 Belgische voetbalreizigers was de match bijna bijzaak en ging het grootste deel van de trip naar andere activiteiten. Dat is het hoogste aandeel in Europa en beduidend meer dan het Europese gemiddelde van 2 op 10. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van Airbnb en werd aan onze redactie gedeeld in een persbericht.

Niet iedereen die meegaat, komt voor het voetbal. Bij 1 op de 5 voetbalreizigers ging het merendeel van het gezelschap vooral mee voor de trip, niet voor de wedstrijd. Bij 12% zat er zelfs geen enkele uitgesproken voetbalfan in het reisgezelschap.

Godts Mika - Tielemans Youri Rode Duivels België Belgique
© photonews

De match mag dan de aanleiding zijn, de bestemming speelt duidelijk mee. Bijna een derde (32%) van de Belgische voetbalreizigers liet zich bij de keuze voor een trip mee overtuigen door de stad of bestemming zelf. 28% zag de wedstrijd als een gelegenheid om op vakantie te gaan met vrienden of familie, terwijl ook lokale gastronomie (22%) en cultuur zoals musea en kunst (19%) meespeelden.

“We zien dat een voetbalwedstrijd voor veel reizigers niet het einddoel van een trip is, maar net het begin ervan", zegt Clément Eulry, Country Director Airbnb Frankrijk & Benelux. “De match geeft hen een reden om te vertrekken, maar eenmaal ter plaatse willen ze ook de stad ontdekken, lokaal eten en samen tijd doorbrengen. Belgische supporters zijn bij uitstek meerwaardezoekers: ze willen naast de wedstrijd ook de bestemming beleven.”

"Wij gaan Europa in"

Belgische voetbalsupporters trekken opvallend vaak over de grens om een wedstrijd mee te pikken. Van de Belgen die de afgelopen vijf jaar een voetbalwedstrijd combineerden met een reis, trok 69% naar een ander Europees land. Gemiddeld is dat in Europa 50%. België en Nederland laten daarmee de hoogste percentages optekenen. 

Ook voor jaargang 2026-2027 blijft voetbal een reismotief. Het is geen randfenomeen: 28% van de Belgen acht het waarschijnlijk dat ze in de komende twaalf maanden een voetbalgerelateerde trip zullen maken. Bij Belgen jonger dan 35 jaar loopt dat zelfs op tot bijna de helft (45%).

Wie voor voetbal reist, trekt daarvoor de portefeuille open. Belgische voetbalreizigers besteedden naar eigen inschatting gemiddeld € 542 per trip, zonder het wedstrijdticket én de reis naar de bestemming gerekend. Dat ligt boven het Europese gemiddelde van € 470. Bijna twee derde (64%) gaf geld uit aan restaurants en bars.

“Grote voetbalwedstrijden kunnen daardoor veel meer betekenen voor een bestemming dan alleen een vol stadion”, vervolgt Eulry. “Supporters eten op restaurant, overnachten en ontdekken buurten waar ze anders misschien niet zouden komen. Zeker wanneer veel bezoekers tegelijk naar een stad reizen, kunnen woningen en appartementen van lokale hosts bovendien extra verblijfsmogelijkheden creëren en bezoekers over verschillende buurten verspreiden.”

Camp Nou haalt het van Bernabeu

Een op de drie Belgen heeft een specifieke voetbalwedstrijd, stadion of club die ze ooit willen beleven. Camp Nou in Barcelona staat bovenaan de lijst van stadions (28%), gevolgd door Bernabéu in Madrid (25%) en Stade de France in Parijs (23%). Opvallend: ook zonder wedstrijd blijft voetbal een reismotief. Van de Belgen met voetbal op hun bucketlist heeft 35% al een stadion bezocht op een dag zonder wedstrijd. In totaal heeft 56% al een voetbalgerelateerde reis zonder wedstrijd gemaakt of zou die overwegen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Barcelona
België

Meer nieuws

LIVE: Donnarumma verhindert de 4-1 van KDB Live

LIVE: Donnarumma verhindert de 4-1 van KDB

21:30
"Tzolis, Saka & co zijn loodgieters als je Doku ziet"

"Tzolis, Saka & co zijn loodgieters als je Doku ziet"

21:35
Verrassend? Jan Vertonghen geeft duidelijke voorkeur over toekomst De Bruyne

Verrassend? Jan Vertonghen geeft duidelijke voorkeur over toekomst De Bruyne

21:10
Van Bommel hakt knoop door: dit is de grote wijziging tegen Italië

Van Bommel hakt knoop door: dit is de grote wijziging tegen Italië

20:00
LIVE INTERLANDBREAK: Belangrijk forfait bij Frankrijk

LIVE INTERLANDBREAK: Belangrijk forfait bij Frankrijk

20:20
Geweldige Rode Duivel maakte stevige keuze: het doet nog altijd pijn in Anderlecht

Geweldige Rode Duivel maakte stevige keuze: het doet nog altijd pijn in Anderlecht

19:00
Heerlijke tifo van de Duivelse fans: boodschap aan Italië is duidelijk

Heerlijke tifo van de Duivelse fans: boodschap aan Italië is duidelijk

17:20
Degryse en Boeckx vol lof voor Rode Duivel die dik in de penarie zit

Degryse en Boeckx vol lof voor Rode Duivel die dik in de penarie zit

18:40
Bayern grijpt in: Vincent Kompany ziet belangrijke afspraak door de neus geboord

Bayern grijpt in: Vincent Kompany ziet belangrijke afspraak door de neus geboord

19:40
KRC Genk heeft coach beet: ontslag is gegeven bij ander JPL-team, dat hard terugslaat

KRC Genk heeft coach beet: ontslag is gegeven bij ander JPL-team, dat hard terugslaat

18:20
26
Van Bommel, Degryse en Boeckx formeel over toekomst Kevin De Bruyne

Van Bommel, Degryse en Boeckx formeel over toekomst Kevin De Bruyne

17:00
Vitor Bruno (RSC Anderlecht) krijgt er nog eens van langs: "Kansloze situatie, alles wat hij doet is hopeloos"

Vitor Bruno (RSC Anderlecht) krijgt er nog eens van langs: "Kansloze situatie, alles wat hij doet is hopeloos"

18:00
2
Groot talent KRC Genk zet Belgische jeugd stap dichter bij EK

Groot talent KRC Genk zet Belgische jeugd stap dichter bij EK

15:40
Is Degryse het beu? "We zeggen dat nu al anderhalf jaar over Lukaku"

Is Degryse het beu? "We zeggen dat nu al anderhalf jaar over Lukaku"

14:00
Ex-CEO Lommel wil straffe stunt overdoen met andere Belgische club: "Meer branie nodig"

Ex-CEO Lommel wil straffe stunt overdoen met andere Belgische club: "Meer branie nodig"

16:40
Dries Mertens investeert in Belgische club: "Niet het Manchester City van België"

Dries Mertens investeert in Belgische club: "Niet het Manchester City van België"

16:20
1
Mark van Bommel hakt knoop door: deze drie Rode Duivels vliegen tribune in tegen Italië

Mark van Bommel hakt knoop door: deze drie Rode Duivels vliegen tribune in tegen Italië

13:10
Buitenkansje voor Belgische teams? Ex-speler JPL is helemaal vrij

Buitenkansje voor Belgische teams? Ex-speler JPL is helemaal vrij

16:00
Ex-bondscoach Rudi Garcia legt uit wat er is misgelopen tegen Spanje: "Ik had een plan..."

Ex-bondscoach Rudi Garcia legt uit wat er is misgelopen tegen Spanje: "Ik had een plan..."

11:00
1
Code rood in Brugge: Italiaanse topclub legt 70 miljoen euro opzij

Code rood in Brugge: Italiaanse topclub legt 70 miljoen euro opzij

15:00
9
Duizenden euro's ingezameld door Pro League: Club Brugge spant de kroon

Duizenden euro's ingezameld door Pro League: Club Brugge spant de kroon

14:20
Levert zoektocht nieuwe coach Genk ook interne verschuiving op? Deze trainer wordt genoemd

Levert zoektocht nieuwe coach Genk ook interne verschuiving op? Deze trainer wordt genoemd

14:40
1
Enzo Scifo verwacht veel van deze Rode Duivel: "Dan spelen ze beter"

Enzo Scifo verwacht veel van deze Rode Duivel: "Dan spelen ze beter"

12:50
Live. Transfernieuws 15/11: Miangue knokt zich op opvallende plaats in basis

Live. Transfernieuws 15/11: Miangue knokt zich op opvallende plaats in basis

13:50
Dik probleem: Gill Swerts moet belangrijke test uitstellen uit door meerdere uitvallers

Dik probleem: Gill Swerts moet belangrijke test uitstellen uit door meerdere uitvallers

13:30
1
Sterspeler bij zijn ploeg, maar... toch moet ex-Anderlecht-chouchou vertrekken

Sterspeler bij zijn ploeg, maar... toch moet ex-Anderlecht-chouchou vertrekken

12:30
Italiaan kijkt vooral uit naar duel met één bepaalde Rode Duivel: "Hij is atypisch"

Italiaan kijkt vooral uit naar duel met één bepaalde Rode Duivel: "Hij is atypisch"

10:00
LIVE: Werken principes van Van Bommel ook tegen Italië? Dit is de verwachte opstelling

LIVE: Werken principes van Van Bommel ook tegen Italië? Dit is de verwachte opstelling

08:47
"De beste spits ter wereld": ex-aanvaller Jupiler Pro League maakt indruk bij nationale ploeg

"De beste spits ter wereld": ex-aanvaller Jupiler Pro League maakt indruk bij nationale ploeg

12:00
"Weergaloos!" - Rode Duivels moeten oppassen als ze doorstoten voor... Nederland: "Zoals Barcelona"

"Weergaloos!" - Rode Duivels moeten oppassen als ze doorstoten voor... Nederland: "Zoals Barcelona"

09:00
1
Dit moet PSV betalen in januari om De Bruyne binnen te halen, Italiaanse journalist: "Zowel genot als last"

Dit moet PSV betalen in januari om De Bruyne binnen te halen, Italiaanse journalist: "Zowel genot als last"

10:20
5
Beerschot-sportief directeur weet wat de grootste troef is van de Ratten, die titelfavoriet zijn

Beerschot-sportief directeur weet wat de grootste troef is van de Ratten, die titelfavoriet zijn

11:30
Jorge Jesus bijt journalist bijna de neus af na vraag over Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus bijt journalist bijna de neus af na vraag over Cristiano Ronaldo

10:40
Marc Degryse weet waar bondscoach de mosterd haalt: "Van Bommel heeft afgekeken van Club Brugge"

Marc Degryse weet waar bondscoach de mosterd haalt: "Van Bommel heeft afgekeken van Club Brugge"

09:20
7
Mancini steekt bewondering voor Rode Duivels niet onder stoelen of banken: "Niet ver achter Frankrijk"

Mancini steekt bewondering voor Rode Duivels niet onder stoelen of banken: "Niet ver achter Frankrijk"

08:00
Wie had dit ooit gedacht? Club Brugge-speler Carlos Forbs draagt de erfenis van Ronaldo

Wie had dit ooit gedacht? Club Brugge-speler Carlos Forbs draagt de erfenis van Ronaldo

09:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 5
Turkije Turkije 1-2 België België
Engeland Engeland 2-1 Kroatië Kroatië
Italië Italië 3-1 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 0-2 Spanje Spanje
Servië Servië 1-3 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 7-0 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 3-1 Wales Wales
Portugal Portugal 1-4 Denemarken Denemarken

Nieuwste reacties

Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Vitor Bruno (RSC Anderlecht) krijgt er nog eens van langs: "Kansloze situatie, alles wat hij doet is hopeloos" Super KVCW Super KVCW over België - Italië: 3-1 malinezer malinezer over KRC Genk heeft coach beet: zijn ontslag is gegeven bij ander JPL-team Boktor Boktor over Bondsparket grijpt in en is zéér duidelijk voor Ivan Leko na relletje rond Club-Anderlecht CringeMedia CringeMedia over Belgische doelman was prof, maar stopte ineens op zijn 25ste: "Iedereen verklaarde me gek" Boktor Boktor over Marc Degryse weet waar bondscoach de mosterd haalt: "Van Bommel heeft afgekeken van Club Brugge" Boktor Boktor over Dit moet PSV betalen in januari om De Bruyne binnen te halen, Italiaanse journalist: "Zowel genot als last" Andreas2962 Andreas2962 over Moeilijke puzzel of record voor Club Brugge: 'Elke topclub wil Tresoldi, deze club meent het' Stefaan_82 Stefaan_82 over KRC Genk hakt knoop door na ontslag Thorup: Timmy Simons wordt nieuwe hoofdtrainer Goro Goro over Dries Mertens investeert in Belgische club: "Niet het Manchester City van België" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved