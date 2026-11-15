Een voetbalwedstrijd duurt 90 minuten en op het einde gaat de Belg naar ... een museum

De Belgische voetbalsupporter reist niet alleen voor negentig minuten voetbal. Maar liefst 78% van de Belgen die de voorbije vijf jaar een voetbaltrip maakten, besteedde minstens de helft van die reis aan activiteiten die niets met de wedstrijd te maken hadden. Daarmee ligt België boven het Europese gemiddelde van 71%.

Voor 3 op 10 Belgische voetbalreizigers was de match bijna bijzaak en ging het grootste deel van de trip naar andere activiteiten. Dat is het hoogste aandeel in Europa en beduidend meer dan het Europese gemiddelde van 2 op 10. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van Airbnb en werd aan onze redactie gedeeld in een persbericht.

Niet iedereen die meegaat, komt voor het voetbal. Bij 1 op de 5 voetbalreizigers ging het merendeel van het gezelschap vooral mee voor de trip, niet voor de wedstrijd. Bij 12% zat er zelfs geen enkele uitgesproken voetbalfan in het reisgezelschap.

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De match mag dan de aanleiding zijn, de bestemming speelt duidelijk mee. Bijna een derde (32%) van de Belgische voetbalreizigers liet zich bij de keuze voor een trip mee overtuigen door de stad of bestemming zelf. 28% zag de wedstrijd als een gelegenheid om op vakantie te gaan met vrienden of familie, terwijl ook lokale gastronomie (22%) en cultuur zoals musea en kunst (19%) meespeelden.

“We zien dat een voetbalwedstrijd voor veel reizigers niet het einddoel van een trip is, maar net het begin ervan", zegt Clément Eulry, Country Director Airbnb Frankrijk & Benelux. “De match geeft hen een reden om te vertrekken, maar eenmaal ter plaatse willen ze ook de stad ontdekken, lokaal eten en samen tijd doorbrengen. Belgische supporters zijn bij uitstek meerwaardezoekers: ze willen naast de wedstrijd ook de bestemming beleven.”

"Wij gaan Europa in"

Belgische voetbalsupporters trekken opvallend vaak over de grens om een wedstrijd mee te pikken. Van de Belgen die de afgelopen vijf jaar een voetbalwedstrijd combineerden met een reis, trok 69% naar een ander Europees land. Gemiddeld is dat in Europa 50%. België en Nederland laten daarmee de hoogste percentages optekenen.





Ook voor jaargang 2026-2027 blijft voetbal een reismotief. Het is geen randfenomeen: 28% van de Belgen acht het waarschijnlijk dat ze in de komende twaalf maanden een voetbalgerelateerde trip zullen maken. Bij Belgen jonger dan 35 jaar loopt dat zelfs op tot bijna de helft (45%).

Wie voor voetbal reist, trekt daarvoor de portefeuille open. Belgische voetbalreizigers besteedden naar eigen inschatting gemiddeld € 542 per trip, zonder het wedstrijdticket én de reis naar de bestemming gerekend. Dat ligt boven het Europese gemiddelde van € 470. Bijna twee derde (64%) gaf geld uit aan restaurants en bars.

“Grote voetbalwedstrijden kunnen daardoor veel meer betekenen voor een bestemming dan alleen een vol stadion”, vervolgt Eulry. “Supporters eten op restaurant, overnachten en ontdekken buurten waar ze anders misschien niet zouden komen. Zeker wanneer veel bezoekers tegelijk naar een stad reizen, kunnen woningen en appartementen van lokale hosts bovendien extra verblijfsmogelijkheden creëren en bezoekers over verschillende buurten verspreiden.”

Camp Nou haalt het van Bernabeu

Een op de drie Belgen heeft een specifieke voetbalwedstrijd, stadion of club die ze ooit willen beleven. Camp Nou in Barcelona staat bovenaan de lijst van stadions (28%), gevolgd door Bernabéu in Madrid (25%) en Stade de France in Parijs (23%). Opvallend: ook zonder wedstrijd blijft voetbal een reismotief. Van de Belgen met voetbal op hun bucketlist heeft 35% al een stadion bezocht op een dag zonder wedstrijd. In totaal heeft 56% al een voetbalgerelateerde reis zonder wedstrijd gemaakt of zou die overwegen.