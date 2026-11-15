Enzo Scifo verwacht veel van deze Rode Duivel: "Dan spelen ze beter"

Enzo Scifo kijkt zondagavond met bijzondere aandacht naar België-Italië. De gewezen Rode Duivel verwacht dat Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku mee zullen bepalen of België zich plaatst voor de kwartfinales van de Nations League.

België neemt het zondagavond om 20.45 uur op tegen Italië in een wedstrijd met een duidelijk inzet: een ticket voor de kwartfinales van de Nations League. Enzo Scifo volgt het duel van dichtbij. De voormalige Rode Duivel, die Italiaanse roots heeft, kent beide voetbalculturen als geen ander.

In gesprek met de Gazzetta dello Sport schoof Scifo twee namen naar voren die volgens hem het verschil kunnen maken bij de Belgen: Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. De twee mannen die vorig jaar in Italië speelden dus ook.

Scifo ziet sterke De Bruyne bij de Rode Duivels

De Bruyne kent op clubniveau bij Napoli een moeilijke periode, maar volgens Scifo is dat niet te merken wanneer hij het shirt van de nationale ploeg aantrekt. Sinds september ziet de ex-middenvelder opnieuw de De Bruyne die een ploeg op sleeptouw kan nemen.

"Bij Napoli loopt het niet echt vlot, maar sinds september heb ik bij de nationale ploeg een grote Kevin gezien: een aanvoerder die zijn ploegmaats met zijn klasse naar een hoger niveau tilt", vertelde Scifo zeer open.

Lukaku als aanspeelpunt

Ook Lukaku blijft in de ogen van Scifo een onmisbare pion. De spits biedt de Rode Duivels niet alleen doelpunten, maar ook een fysiek en technisch aanspeelpunt waar de rest van de ploeg op kan voortbouwen.



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"De ploeg mist een referentiepunt zoals hij enorm. Als Romelu fit is, speelt het team beter", aldus Scifo. Tegen Italië kan de aanwezigheid en vorm van de aanvaller dus zwaar doorwegen. Scifo verzamelde zelf 84 interlands voor België en maakte daarin 19 doelpunten. Hij was een van de gezichten van de legendarische WK-campagne van 1986 in Mexico, waar de Rode Duivels de halve finales bereikten. Op dat toernooi werd hij uitgeroepen tot beste jonge speler.