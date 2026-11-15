Ex-bondscoach Rudi Garcia legt uit wat er is misgelopen tegen Spanje: "Ik had een plan..."

Ruim vier maanden na het WK heeft Rudi Garcia meer afstand kunnen nemen van het parcours van de Rode Duivels. De voormalige bondscoach legt uit waarom België het onderspit dolf tegen Spanje.

Aan de ene kant hield België de latere wereldkampioen tot diep in de wedstrijd in spanning. De Rode Duivels maakten zelfs het enige doelpunt dat Spanje tijdens het toernooi incasseerde. Aan de andere kant balanceerde België de hele match op de rand en had het wellicht eerder moeten plooien in de laatste wedstrijd van Rudi Garcia op de Belgische bank. Niet veel later werd de samenwerking officieel stopgezet.

Hoe kijkt de voormalige bondscoach zelf naar die uitschakeling? "Er waren te veel problemen in de aanloop naar de wedstrijd", vertelt hij aan The Athletic. Garcia wijst daarbij op de afwezigheid van Youri Tielemans en Amadou Onana. "Dat maakte het op het middenveld wat ingewikkeld. Maar ondanks alles hebben we heel goed gespeeld."

Garcia had een plan tegen Spaanse middenveld

De tegenstander was natuurlijk van een hoog niveau. "Wanneer zij de bal hebben, is het moeilijk om hem terug te winnen. Je mag hem niet verliezen, maar door hun intense pressing gebeurt dat onvermijdelijk. En dan heb je nog al die topspelers. Geen legendes zoals Lionel Messi of Cristiano Ronaldo, maar bij Spanje draait alles om het team."

De Belgische staf had de Spaanse speelwijze grondig geanalyseerd. "Ik heb hun middenveld bekeken: Rodri, Fabian Ruiz en Pedri. Ik had een plan uitgewerkt om hen af te stoppen, vooral Rodri. We hebben heel goed gespeeld. Tactisch zat alles goed. Maar een ploeg moet winnen."

Spanje speelde haast op automatische piloot



De Rode Duivels moesten uiteindelijk hun meerdere erkennen in een sterker Spanje. "Spanje stelt bijna dezelfde spelers op als op het vorige WK. Ze spelen al zo lang samen dat ze elkaar bijna blindelings vinden, met hetzelfde systeem en een bijzonder hoog technisch niveau."