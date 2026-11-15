Ex-CEO Lommel wil straffe stunt overdoen met andere Belgische club: "Meer branie nodig"

De gewezen CEO van Lommel - Mattijs Manders - ging begin deze maand een uitdaging aan bij ... FCV Dender EH. Op die manier kan hij voor een tweede keer op rij proberen te zorgen voor een belangrijke promotie bij zijn club.

Lommel SK moest deze zomer plots op zoek naar een nieuwe CEO. Mattijs Manders had namelijk beslist om zijn functie neer te leggen bij de Limburgse club. De Nederlander was de voorbije jaren een belangrijke pion binnen de City Football Group en leidde Lommel afgelopen seizoen naar de promotie naar de Jupiler Pro League.

Manders koos ervoor om na die historische promotie het stokje door te geven. De CEO wil dichter bij huis een nieuwe uitdaging aangaan en had daarom besloten om afscheid te nemen van Lommel. Manders blikte met trots terug op zijn periode bij de club.

Manders promoveerde met Lommel naar Jupiler Pro League

Vooral de promotie naar het hoogste niveau vormt een belangrijk hoogtepunt. Lommel keerde na jaren afwezigheid terug naar de Jupiler Pro League en Manders speelde als CEO een belangrijke rol binnen die ontwikkeling.

De uitdaging dichter bij huis? Dat werd uiteindelijk ... Denderleeuw. Hetzelfde straffe stootje nog eens over doen? Dat lijkt dan misschien weer wél de bedoeling. Manders besloot om CEO te worden van ... Dender, het team dat vorig jaar degradeerde na promotiewedstrijden tegen Lommel.

Manders wil de straffe stoot nog eens overdoen met Dender.



“Deze club heeft meer branie nodig. Bekijk het stadion, de infrastructuur en het organigram. FCV Dender hoort thuis in 1A. In een periode van vijf jaar moeten we de club met een duidelijke visie uitbouwen", opende Manders nu een reactie op bezoek bij Het Nieuwsblad. De ambities lijken zo meteen duidelijk én groot te zijn.