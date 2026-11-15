Geweldige Rode Duivel maakte stevige keuze: het doet nog altijd pijn in Anderlecht

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Geweldige Rode Duivel maakte stevige keuze: het doet nog altijd pijn in Anderlecht
Foto: © photonews
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Roméo Lavia keert zondagavond normaal gezien terug in de basis van de Rode Duivels tegen Italië. Dat hij zich zo dicht bij het Lotto Park in de kijker speelt, zal bij Anderlecht ongetwijfeld nog altijd voor spijt zorgen. Jean Kindermans heeft zich nu ook een keertje uitgelaten over de zaak.

Roméo Lavia behoort tot het rijtje toptalenten van Neerpede dat nooit een wedstrijd voor de eerste ploeg van RSC Anderlecht speelde. De middenvelder genoot acht jaar lang zijn opleiding bij Sporting, maar zette er nooit zijn handtekening onder een profcontract. In 2020 trok hij naar Manchester City.

Zijn prestaties op de KDB Cup van 2018, het jeugdtoernooi dat de naam draagt van Kevin De Bruyne, bleven niet onopgemerkt. Pep Guardiola was er eregast en had de naam van Lavia al snel genoteerd. En de rest is geschiedenis.

Anderlecht zag toptalent vertrekken

Voor Anderlecht was de interesse van Manchester City bijzonder slecht nieuws. "We waren op dat moment zelf ook met Roméo aan het onderhandelen over een profcontract", blikt Jean Kindermans terug in Het Laatste Nieuws.

De toenmalige verantwoordelijke van de jeugdopleiding zette alles op alles om Lavia in Neerpede te houden. "Vincent Kompany, Craig Bellamy en zelfs de toenmalige bondscoach Roberto Martínez hebben ervoor gepleit dat hij bij Anderlecht zou blijven."

Die unieke kwaliteiten waren al vroeg zichtbaar

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De verdere carrière van Lavia bevestigde hoe groot zijn potentieel was. Zijn scherpe assist tegen Frankrijk voor Dodi Lukebakio was daar het recentste bewijs van. "Iedereen was onder de indruk van zijn pass op Lukebakio. Ik dacht meteen: 'Dat heb ik hem bij de jeugd ook al zien doen'. Hij is nog altijd dezelfde. Hij haalt de bal voor de defensie op – al is die omschrijving misschien wat zwaar voor hem – en verdeelt hem vervolgens perfect."

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