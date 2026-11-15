Groot talent KRC Genk zet Belgische jeugd stap dichter bij EK

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Groot talent KRC Genk zet Belgische jeugd stap dichter bij EK
Foto: © photonews

August De Wannemacker kroonde zich met twee doelpunten tot de man van de match bij de Belgische U19. De jonge Belgen versloegen Kazachstan en zijn zeker van de volgende kwalificatieronde voor het EK.

Enkele dagen na de zege tegen Kosovo hebben de Belgische U19 hun plaats in de derde kwalificatieronde voor het EK veiliggesteld. In Schotland rekenden de troepen van bondscoach David Penneman met 2-0 af met Kazachstan.

De Wannemacker breekt de wedstrijd open

Lang bleef het wachten op het openingsdoelpunt, maar na de rust maakte August De Wannemacker het verschil. Het 17-jarige toptalent van KRC Genk zette België in de 58e minuut op voorsprong.

De Wannemacker liet het daar niet bij. Een kwartier voor tijd verdubbelde hij de Belgische voorsprong en legde hij met zijn tweede treffer van de namiddag de 2-0-eindstand vast.

Lotingen in december, beslissende duels in maart

Met zes punten uit twee wedstrijden zijn de jonge Duivels al zeker van deelname aan de derde kwalificatieronde. In elke groep van vier stoten de eerste drie landen door. Schotland is de derde tegenstander en ook groepswinst kan van belang zijn voor de loting.

De laatste kwalificatieronde wordt een pak uitdagender. België komt dan terecht in een groep van vier en moet die groep winnen om zich te plaatsen voor het EK U19. Dat eindtoernooi vindt van 18 juni tot 1 juli 2027 plaats in Tsjechië. De loting voor die beslissende ronde staat gepland op 10 december. De kwalificatiewedstrijden worden eind maart afgewerkt.

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