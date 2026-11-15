Heerlijke tifo van de Duivelse fans: boodschap aan Italië is duidelijk

De Belgische fans pakken zondagavond uit voor de clash tussen de Rode Duivels en Italië. In een opvallende tifo worden Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne afgebeeld als respectievelijk Romeinse krijger en Julius Caesar.

In het Koning Boudewijnstadion staat zondagavond een affiche met inzet op het programma. België ontvangt Italië in de Nations League, met een ticket voor de kwartfinales als doel.

Heerlijke tifo wordt voorbereid

De confrontatie spreekt ook naast het veld tot de verbeelding. Beide landen hebben sterke culturele banden en heel wat Belgische internationals speelden of spelen in de Serie A. Dat geldt uiteraard ook voor twee van de grootste namen bij de Rode Duivels.

Thibaut Courtois ontbreekt wel, maar Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zijn er normaal gezien bij. Lukaku maakte vrijdagavond in Turkije geen deel uit van de wedstrijdselectie en zat toen in de tribune, maar wordt tegen de Italianen wel opnieuw bij de groep verwacht.

Lukaku als Romeinse krijger, De Bruyne als Caesar

Voor Lukaku en De Bruyne krijgt het duel met Italië een extra laag. Beide Belgen kregen tijdens hun passages in de Italiaanse competitie geregeld kritiek te verwerken. De Belgische aanhang wil hen nu duidelijk een hart onder de riem steken.

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Fanclub 1895 bereidt volgens Het Laatste Nieuws een tifo voor met beide sterkhouders in de hoofdrol. Lukaku wordt afgebeeld als een Romeinse krijger, terwijl De Bruyne met een lauwerkrans op het hoofd de rol van Julius Caesar krijgt. De toon voor de kraker tegen de Squadra Azzurra is daarmee gezet.