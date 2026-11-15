Is Degryse het beu? "We zeggen dat nu al anderhalf jaar over Lukaku"

Romelu Lukaku zit in de selectie van Mark van Bommel tegen Italië. En dus is de vraag of we hem dan ook effectief aan het werk zullen zien. Tot dusver is er nog geen zekerheid over, maar volgens Marc Degryse kunnen we hem wel eens héél goed gebruiken.

Voor de match van de Belgen tegen Turkije werd duidelijk dat we niet op Romelu Lukaku zouden kunnen rekenen. Marc Degryse vond dat jammer, maar liet ook meteen verstaan dat het niet zo'n groot probleem hoeft te zijn.

Romelu Lukaku heeft dringend speelminuten nodig

Vooral naar de match tegen Italië toe is het belangrijk dat we op hem zouden kunnen rekenen. "De afwezigheid van Lukaku hoeft geen probleem te zijn tegen Turkije, want we hebben snelheid genoeg lopen in de ploeg om met de ruimtes om te gaan."

"Misschien is hij zondag fit tegen Italië. Als hij fit is, dan is hij zeker van zijn plaats. Maar we zeggen dat nu al anderhalf jaar bijna. Het is al zolang geleden dat hij nog eens 90 minuten maakte bij de Rode Duivels", aldus Degryse bij VTM2 in zijn analyse.

Speelt Romelu Lukaku tegen Italië?

"En ik blijf het herhalen: hoe langer dat dat duurt, hoe moeilijker het zal worden om dichter bij zijn beste niveau te komen als hij dat nog zou kunnen op zijn leeftijd. Het is sowieso al moeilijk, maar als je zolang niet kan spelen is dat nog erger en dan krijg je last aan je heup en krijg je last aan je spieren."

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"Het is vooral voor hem een probleem. Zondag een halfuurtje Lukaku tegen Italië? Dat zouden we misschien wel kunnen gebruiken." Tegen Turkije wonnen we in ieder geval zonder hem. Speelt hij tegen Italië? Dat zullen we zondagavond weten. En we kunnen alleen maar hopen op het beste.