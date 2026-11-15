Italiaan kijkt vooral uit naar duel met één bepaalde Rode Duivel: "Hij is atypisch"

Giorgio Scalvini kijkt uit naar de confrontatie met de Rode Duivels. De verdediger van Atalanta is tijdens deze Nations League uitgegroeid tot een vaste waarde bij Italië en krijgt mogelijk zijn ploegmaat Charles De Ketelaere tegenover zich. Die kennen elkaar uiteraard bijzonder goed van bij hun Italiaanse club.

"Het wordt leuk om het tegen Charles op te nemen", vertelde Scalvini op de persconferentie. "Hij is een atypische aanvaller. Bij ons speelt hij niet als spits, maar hij is zeker erg sterk. We kennen elkaar heel goed en spelen al verschillende jaren samen."

Bekenden tegenover elkaar

Toch denkt de Italiaanse verdediger niet dat die vertrouwdheid hem automatisch een voordeel oplevert. "Het wordt een eerlijk duel, want ik ken hem goed, maar hij kent mij ook goed. We zullen allebei proberen de wedstrijd te winnen", glimlachte hij.

Ook voor een mogelijke confrontatie met Romelu Lukaku is Scalvini niet bang. De spits keert terug na een heupblessure en is opnieuw inzetbaar. "Het maakt niet uit wie er speelt, we proberen altijd alles te geven. Het zijn twee verschillende aanvallers en bij de ene moet je het anders aanpakken dan bij de andere."

Italië heeft zich herpakt na Belgische nederlaag

Italië begon deze Nations League nochtans met een 0-2-nederlaag tegen België, maar heeft zich sindsdien uitstekend herpakt. De Azzurri staan inmiddels bovenaan in de groep en kunnen zich tegen de Rode Duivels verzekeren van een plaats in de kwartfinales. Volgens Scalvini ligt de basis van die ommekeer bij de sterke groepsgeest.

Lees ook... LIVE: Werken principes van Van Bommel ook tegen Italië? Dit is de verwachte opstelling›

"Na die eerste wedstrijd zijn we verenigd gebleven. We hebben geprobeerd kalm te blijven en ook toen al positieve dingen laten zien. Alles wat er nadien gebeurde, is het resultaat van onze goede samenwerking en het feit dat we één doel voor ogen hebben", besloot de verdediger.