Jorge Jesus bijt journalist bijna de neus af na vraag over Cristiano Ronaldo

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Jorge Jesus bijt journalist bijna de neus af na vraag over Cristiano Ronaldo
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Na de zware 1-4-nederlaag van Portugal tegen Denemarken kreeg bondscoach Jorge Jesus een vraag over de afwezigheid van de inmiddels gestopte Cristiano Ronaldo. Zijn reactie was bijzonder scherp.

De nederlaag tegen Denemarken zat Jorge Jesus duidelijk hoog. Na de pijnlijke 1-4 thuisnederlaag van Portugal werd de bondscoach gevraagd of hij Cristiano Ronaldo had gemist. De voormalige aanvoerder heeft zijn interlandcarrière inmiddels afgesloten, en Jesus wilde dan ook niets weten van die vraag.

Jesus bijt van zich af na vraag over Ronaldo

"Hoe bedoel je, dat ik hem mis? Hij zit niet meer bij de nationale ploeg. Waarom zou ik hem missen? Alleen om mij gezelschap te houden misschien?", reageerde Jesus geprikkeld bij RTP. De Portugese bondscoach maakte zijn standpunt vervolgens nog explicieter: "Hij speelt niet meer, hij is hier niet meer. Hij heeft zijn beslissing over zijn situatie al genomen."

Voor Jesus lag de focus na afloop vooral op het optreden van zijn huidige selectie. Portugal was al zeker van een plaats in de kwartfinales, maar ging voor eigen publiek stevig onderuit. "Als ploeg stonden we verdedigend niet zo sterk als in Denemarken", gaf hij toe. Vooral na de rust kreeg zijn team geen vat meer op de wedstrijd.

Denemarken maakt het verschil na rust

Hojbjerg bracht de Denen vanop de stip op voorsprong. Daarna sloeg Hojlund in enkele minuten tijd twee keer toe, waarna Andersen de score nog verder opdreef. De late aansluitingstreffer van Bernardo Silva veranderde niets meer aan een bijzonder pijnlijke avond voor Portugal.

Lees ook... 🎥 Eerbetoon aan Ronaldo draait uit op complete afgang: Denemarken bezorgt Portugal een fikse kater
Dankzij de overtuigende zege doet Denemarken een uitstekende zaak in de strijd om de tweede plaats. De ploeg van Brian Riemer telt drie punten meer dan Noorwegen en begint daardoor vanuit een comfortabele uitgangspositie aan de laatste wedstrijd.

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