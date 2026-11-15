KRC Genk heeft coach beet: ontslag is gegeven bij ander JPL-team, dat hard terugslaat

KRC Genk is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer na het ontslag van Jess Thorup. Daarbij zijn ze nu ook effectief bij Timmy Simons van OH Leuven uitgekomen, die de voorkeur krijgt op Issame Charaï van KVC Westerlo. Simons zelf heeft de laatste stap gezet richting zijn komst bij Genk.