KRC Genk heeft coach beet: ontslag is gegeven bij ander JPL-team, dat hard terugslaat
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KRC Genk is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer na het ontslag van Jess Thorup. Daarbij zijn ze nu ook effectief bij Timmy Simons van OH Leuven uitgekomen, die de voorkeur krijgt op Issame Charaï van KVC Westerlo. Simons zelf heeft de laatste stap gezet richting zijn komst bij Genk.
Leuven en Simons nu lijnrecht tegenover elkaar
In Het Belang van Limburg zijn al een aantal (onfrisse) details over de zaak uitgelekt. Zo zouden de Leuvenaars niet op de hoogte gebracht zijn van wat er allemaal speelde en zo zou Simons volgens Leuvense bronnen zelfs gelogen hebben over gesprekken met Genk.
De Limburgers gaan de afkoopsom vermoedelijk betalen om hem los te weken bij Leuven, ondanks het ontslag dat hij ondertussen al zou hebben ingediend. Het laatste woord is er nog niet over gezegd, maar de officialisering kan nu echt niet lang meer op zich wachten. Simons zou zijn kantoor moeten leegmaken op een avond en mag geen contact meer hebben met de spelers.
KRC Genk is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer na het ontslag van Jess Thorup. Daarbij zijn ze nu ook effectief bij Timmy Simons van OH Leuven uitgekomen, die de voorkeur krijgt op Issame Charaï van KVC Westerlo. Simons zelf heeft de laatste stap gezet richting zijn komst bij Genk.
Racing Genk staat op het punt om zijn zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer af te ronden. Zoals eerder dit weekend al werd verwacht, moet voormalig Rode Duivel Timmy Simons Jess Thorup opvolgen in de Cegeka Arena.
Volgens Het Laatste Nieuws zijn alle hindernissen voor een overstap van Simons naar Genk intussen van de baan. De laatste rechte lijn richting een handtekening in Genk is dus ook meteen ingezet en mag ook heel snel verwacht worden.
Simons vertrekt bij OH Leuven
De coach van OH Leuven zou zondag ontslag hebben genomen na een laatste reeks gesprekken met de leiding van Racing Genk. Tijdens die contacten werden de voorwaarden voor zijn komst naar Limburg verder uitgewerkt.
Daarmee lijkt Issame Charaï, die eveneens op het lijstje van Genk stond, gewoon aan boord te blijven bij KVC Westerlo. Simons kan zich dan voorbereiden op de opening van het gloednieuwe, ultramoderne trainingscentrum van de Limburgers.
Ook gevolgen voor Leuven en Jong Genk
De officiële bekendmaking wordt in de komende uren verwacht en zet meteen heel wat in beweging. OH Leuven moet op zoek naar een nieuwe trainer, terwijl Genk vermoedelijk ook een nieuwe T1 nodig heeft voor de U23 in de Challenger Pro League. Igor De Camargo wordt namelijk genoemd als mogelijke assistent in de A-kern, na het vertrek van Jess Thorup.
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