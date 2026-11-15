KRC Genk heeft coach beet: zijn ontslag is gegeven bij ander JPL-team

KRC Genk is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer na het ontslag van Jess Thorup. Daarbij zijn ze nu ook effectief bij Timmy Simons van OH Leuven uitgekomen, die de voorkeur krijgt op Issame Charaï van KVC Westerlo. Simons zelf heeft de laatste stap gezet richting zijn komst bij Genk.

Racing Genk staat op het punt om zijn zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer af te ronden. Zoals eerder dit weekend al werd verwacht, moet voormalig Rode Duivel Timmy Simons Jess Thorup opvolgen in de Cegeka Arena.

Volgens Het Laatste Nieuws zijn alle hindernissen voor een overstap van Simons naar Genk intussen van de baan. De laatste rechte lijn richting een handtekening in Genk is dus ook meteen ingezet en mag ook heel snel verwacht worden.

Simons vertrekt bij OH Leuven

De coach van OH Leuven zou zondag ontslag hebben genomen na een laatste reeks gesprekken met de leiding van Racing Genk. Tijdens die contacten werden de voorwaarden voor zijn komst naar Limburg verder uitgewerkt.

Daarmee lijkt Issame Charaï, die eveneens op het lijstje van Genk stond, gewoon aan boord te blijven bij KVC Westerlo. Simons kan zich dan voorbereiden op de opening van het gloednieuwe, ultramoderne trainingscentrum van de Limburgers.

Ook gevolgen voor Leuven en Jong Genk



De officiële bekendmaking wordt in de komende uren verwacht en zet meteen heel wat in beweging. OH Leuven moet op zoek naar een nieuwe trainer, terwijl Genk vermoedelijk ook een nieuwe T1 nodig heeft voor de U23 in de Challenger Pro League. Igor De Camargo wordt namelijk genoemd als mogelijke assistent in de A-kern, na het vertrek van Jess Thorup.