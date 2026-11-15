Levert zoektocht nieuwe coach Genk ook interne verschuiving op? Deze trainer wordt genoemd

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
| 1 reacties
Levert zoektocht nieuwe coach Genk ook interne verschuiving op? Deze trainer wordt genoemd
Foto: © photonews
Word fan van KRC Genk! 2072

Igor De Camargo staat mogelijk voor een stap naar de A-kern van Racing Genk. De trainer van Jong Genk wordt genoemd als assistent van Timmy Simons, die zijn overstap van OH Leuven naar de Cegeka Arena zou afronden.

Racing Genk greep de interlandbreak aan om in te grijpen. De Limburgers staan zevende en haalden op verplaatsing slechts twee punten uit achttien mogelijke. Jess Thorup en zijn staf moesten daarop vertrekken.

De zoektocht naar een opvolger lijkt ondertussen in een beslissende fase te zitten. Het Nieuwsblad meldde dit weekend dat OH Leuven-coach Timmy Simons de voornaamste kandidaat is. Ook Issame Charaï, momenteel aan de slag bij Westerlo, zou op het lijstje staan.

De Camargo als assistent van Simons?

Genk en de voormalige Rode Duivel zouden zondag nog tot een akkoord kunnen komen. Een handtekening volgt dan mogelijk aan het begin van de week. Simons was vorig seizoen overigens al kandidaat om Thorsten Fink op te volgen, maar toen koos de club uiteindelijk voor Nicky Hayen.

Simons zou zonder eigen technische staf naar Genk komen. Daardoor moet de club nog een nieuwe assistent-trainer aanduiden, nadat ook Imre Szabics samen met Thorup werd ontslagen.

Laatste woord over de situatie is nog niet gezegd

Volgens Het Nieuwsblad kijkt Genk daarvoor nadrukkelijk naar Igor De Camargo. De 42-jarige ex-spits is momenteel hoofdtrainer van Jong Genk en zou kunnen doorstromen naar de rol van T2 bij de eerste ploeg.

Dat zou voor De Camargo een opvallende kans zijn. Bij Genk kregen assistenten de voorbije seizoenen wel vaker de mogelijkheid om door te groeien naar de positie van hoofdcoach. Of die weg ook voor de voormalige aanvaller openligt, zal mee afhangen van de komst van Simons.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk

Meer nieuws

Duizenden euro's ingezameld door Pro League: Club Brugge spant de kroon

Duizenden euro's ingezameld door Pro League: Club Brugge spant de kroon

14:20
"De beste spits ter wereld": ex-aanvaller Jupiler Pro League maakt indruk bij nationale ploeg

"De beste spits ter wereld": ex-aanvaller Jupiler Pro League maakt indruk bij nationale ploeg

12:00
Is Degryse het beu? "We zeggen dat nu al anderhalf jaar over Lukaku"

Is Degryse het beu? "We zeggen dat nu al anderhalf jaar over Lukaku"

14:00
Dik probleem: Gill Swerts moet belangrijke test uitstellen uit door meerdere uitvallers

Dik probleem: Gill Swerts moet belangrijke test uitstellen uit door meerdere uitvallers

13:30
1
Sterspeler bij zijn ploeg, maar... toch moet ex-Anderlecht-chouchou vertrekken

Sterspeler bij zijn ploeg, maar... toch moet ex-Anderlecht-chouchou vertrekken

12:30
Enzo Scifo verwacht veel van deze Rode Duivel: "Dan spelen ze beter"

Enzo Scifo verwacht veel van deze Rode Duivel: "Dan spelen ze beter"

12:50
Mark van Bommel hakt knoop door: deze drie Rode Duivels vliegen tribune in tegen Italië

Mark van Bommel hakt knoop door: deze drie Rode Duivels vliegen tribune in tegen Italië

13:10
Beerschot-sportief directeur weet wat de grootste troef is van de Ratten, die titelfavoriet zijn

Beerschot-sportief directeur weet wat de grootste troef is van de Ratten, die titelfavoriet zijn

11:30
Ex-bondscoach Rudi Garcia legt uit wat er is misgelopen tegen Spanje: "Ik had een plan..."

Ex-bondscoach Rudi Garcia legt uit wat er is misgelopen tegen Spanje: "Ik had een plan..."

11:00
1
Jorge Jesus bijt journalist bijna de neus af na vraag over Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus bijt journalist bijna de neus af na vraag over Cristiano Ronaldo

10:40
Dit moet PSV betalen in januari om De Bruyne binnen te halen, Italiaanse journalist: "Zowel genot als last"

Dit moet PSV betalen in januari om De Bruyne binnen te halen, Italiaanse journalist: "Zowel genot als last"

10:20
4
Wie had dit ooit gedacht? Club Brugge-speler Carlos Forbs draagt de erfenis van Ronaldo

Wie had dit ooit gedacht? Club Brugge-speler Carlos Forbs draagt de erfenis van Ronaldo

09:40
Italiaan kijkt vooral uit naar duel met één bepaalde Rode Duivel: "Hij is atypisch"

Italiaan kijkt vooral uit naar duel met één bepaalde Rode Duivel: "Hij is atypisch"

10:00
Marc Degryse weet waar bondscoach de mosterd haalt: "Van Bommel heeft afgekeken van Club Brugge"

Marc Degryse weet waar bondscoach de mosterd haalt: "Van Bommel heeft afgekeken van Club Brugge"

09:20
2
Anderlecht-icoon Walter Baseggio spreekt zich uit over de situatie bij zijn grote liefde

Anderlecht-icoon Walter Baseggio spreekt zich uit over de situatie bij zijn grote liefde

08:40
LIVE: Werken principes van Van Bommel ook tegen Italië? Dit is de verwachte opstelling

LIVE: Werken principes van Van Bommel ook tegen Italië? Dit is de verwachte opstelling

08:47
"Weergaloos!" - Rode Duivels moeten oppassen als ze doorstoten voor... Nederland: "Zoals Barcelona"

"Weergaloos!" - Rode Duivels moeten oppassen als ze doorstoten voor... Nederland: "Zoals Barcelona"

09:00
1
Belgische doelman was prof, maar stopte ineens op zijn 25ste: "Iedereen verklaarde me gek"

Belgische doelman was prof, maar stopte ineens op zijn 25ste: "Iedereen verklaarde me gek"

08:20
4
Mancini steekt bewondering voor Rode Duivels niet onder stoelen of banken: "Niet ver achter Frankrijk"

Mancini steekt bewondering voor Rode Duivels niet onder stoelen of banken: "Niet ver achter Frankrijk"

08:00
🎥 Gert Verhulst maakt zoon Viktor met de grond gelijk na voetbaldebacle: "Hij loopt als een hark" De derde helft

🎥 Gert Verhulst maakt zoon Viktor met de grond gelijk na voetbaldebacle: "Hij loopt als een hark"

07:00
Thibaut Courtois heeft zijn oog laten vallen op Italiaanse club: Rode Duivel breidt imperium verder uit

Thibaut Courtois heeft zijn oog laten vallen op Italiaanse club: Rode Duivel breidt imperium verder uit

22:40
KRC Genk hakt knoop door na ontslag Thorup: Timmy Simons wordt nieuwe hoofdtrainer

KRC Genk hakt knoop door na ontslag Thorup: Timmy Simons wordt nieuwe hoofdtrainer

20:48
28
🎥 Eerbetoon aan Ronaldo draait uit op complete afgang: Denemarken bezorgt Portugal een fikse kater

🎥 Eerbetoon aan Ronaldo draait uit op complete afgang: Denemarken bezorgt Portugal een fikse kater

23:01
Opvallende scheidsrechter voor België-Italië: Italianen hebben weinig goede herinneringen aan hem

Opvallende scheidsrechter voor België-Italië: Italianen hebben weinig goede herinneringen aan hem

22:20
Jeugdtrainer doet boekje open over kersverse Rode Duivel: "Geen moeilijke jongen, maar..."

Jeugdtrainer doet boekje open over kersverse Rode Duivel: "Geen moeilijke jongen, maar..."

20:20
"Je kan het je vandaag niet meer indenken": Matteo Simoni doet straffe onthullingen over Heizeldrama De derde helft

"Je kan het je vandaag niet meer indenken": Matteo Simoni doet straffe onthullingen over Heizeldrama

22:00
Voormalig Rode Duivel staat open voor terugkeer naar België: "Dat zou geweldig zijn als ik de kans krijg"

Voormalig Rode Duivel staat open voor terugkeer naar België: "Dat zou geweldig zijn als ik de kans krijg"

21:00
🎥 Ondanks alle heisa: Portugal brengt indrukwekkend eerbetoon aan Cristiano Ronaldo

🎥 Ondanks alle heisa: Portugal brengt indrukwekkend eerbetoon aan Cristiano Ronaldo

21:40
Opportuniteit voor Belgische clubs? Ex-Union-sensatie mag beschikken bij Duitse topclub

Opportuniteit voor Belgische clubs? Ex-Union-sensatie mag beschikken bij Duitse topclub

20:40
1
🎥 Dit had niemand zien aankomen: Ronaldinho maakt spectaculaire voetbalcomeback in Italië

🎥 Dit had niemand zien aankomen: Ronaldinho maakt spectaculaire voetbalcomeback in Italië

21:20
2
🎥 Met dank aan Haaland en Nusa: Noorwegen doet uitstekende zaak in Nations League

🎥 Met dank aan Haaland en Nusa: Noorwegen doet uitstekende zaak in Nations League

20:30
De Ketelaere spreekt klare taal over Romelu Lukaku en verklapt wat het Italiaanse voetbal met hem heeft gedaan

De Ketelaere spreekt klare taal over Romelu Lukaku en verklapt wat het Italiaanse voetbal met hem heeft gedaan

20:00
Bondsparket grijpt in en is zéér duidelijk voor Ivan Leko na relletje rond Club-Anderlecht

Bondsparket grijpt in en is zéér duidelijk voor Ivan Leko na relletje rond Club-Anderlecht

19:20
24
🎥 David Hubert trekt zijn voetbalschoenen weer aan ... en scoort

🎥 David Hubert trekt zijn voetbalschoenen weer aan ... en scoort

19:00
De Bruyne en vrouw Michèle krijgen er stevig van langs in Italië: "Klonen van David en Victoria Beckham"

De Bruyne en vrouw Michèle krijgen er stevig van langs in Italië: "Klonen van David en Victoria Beckham"

19:40
Kevin De Bruyne bij PSV? Johan Boskamp heeft er duidelijke mening over

Kevin De Bruyne bij PSV? Johan Boskamp heeft er duidelijke mening over

18:40
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Cercle Brugge Cercle Brugge 20/11 Westerlo Westerlo
Charleroi Charleroi 21/11 STVV STVV
KRC Genk KRC Genk 21/11 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 21/11 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 21/11 Club Brugge Club Brugge
SK Beveren SK Beveren 22/11 KAA Gent KAA Gent
KV Kortrijk KV Kortrijk 22/11 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 22/11 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 22/11 Standard Standard

Nieuwste reacties

Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Bart Verhaeghe & co bijten van zich af na 'Belgengate' in Club - Anderlecht Vital Verheyen Vital Verheyen over België - Italië: - We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Levert zoektocht nieuwe coach Genk ook interne verschuiving op? Deze trainer wordt genoemd TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Dik probleem: Gill Swerts moet belangrijke test uitstellen uit door meerdere uitvallers Johnnie Walker Johnnie Walker over Anderlecht-dossier dreigt Belgische voetbalwereld verder te verdelen: Club Brugge krijgt kritiek TheWiseGuy TheWiseGuy over Marc Degryse weet waar bondscoach de mosterd haalt: "Van Bommel heeft afgekeken van Club Brugge" Andreas2962 Andreas2962 over Ex-bondscoach Rudi Garcia legt uit wat er is misgelopen tegen Spanje: "Ik had een plan..." Joe Joe over Dit moet PSV betalen in januari om De Bruyne binnen te halen, Italiaanse journalist: "Zowel genot als last" kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over Belgische doelman was prof, maar stopte ineens op zijn 25ste: "Iedereen verklaarde me gek" kingkong33 kingkong33 over KRC Genk hakt knoop door na ontslag Thorup: Timmy Simons wordt nieuwe hoofdtrainer Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved