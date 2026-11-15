Levert zoektocht nieuwe coach Genk ook interne verschuiving op? Deze trainer wordt genoemd

Igor De Camargo staat mogelijk voor een stap naar de A-kern van Racing Genk. De trainer van Jong Genk wordt genoemd als assistent van Timmy Simons, die zijn overstap van OH Leuven naar de Cegeka Arena zou afronden.

Racing Genk greep de interlandbreak aan om in te grijpen. De Limburgers staan zevende en haalden op verplaatsing slechts twee punten uit achttien mogelijke. Jess Thorup en zijn staf moesten daarop vertrekken.

De zoektocht naar een opvolger lijkt ondertussen in een beslissende fase te zitten. Het Nieuwsblad meldde dit weekend dat OH Leuven-coach Timmy Simons de voornaamste kandidaat is. Ook Issame Charaï, momenteel aan de slag bij Westerlo, zou op het lijstje staan.

De Camargo als assistent van Simons?

Genk en de voormalige Rode Duivel zouden zondag nog tot een akkoord kunnen komen. Een handtekening volgt dan mogelijk aan het begin van de week. Simons was vorig seizoen overigens al kandidaat om Thorsten Fink op te volgen, maar toen koos de club uiteindelijk voor Nicky Hayen.

Simons zou zonder eigen technische staf naar Genk komen. Daardoor moet de club nog een nieuwe assistent-trainer aanduiden, nadat ook Imre Szabics samen met Thorup werd ontslagen.

Laatste woord over de situatie is nog niet gezegd

Volgens Het Nieuwsblad kijkt Genk daarvoor nadrukkelijk naar Igor De Camargo. De 42-jarige ex-spits is momenteel hoofdtrainer van Jong Genk en zou kunnen doorstromen naar de rol van T2 bij de eerste ploeg.





Dat zou voor De Camargo een opvallende kans zijn. Bij Genk kregen assistenten de voorbije seizoenen wel vaker de mogelijkheid om door te groeien naar de positie van hoofdcoach. Of die weg ook voor de voormalige aanvaller openligt, zal mee afhangen van de komst van Simons.