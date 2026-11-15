LIVE INTERLANDBREAK: KBVB kondigt eerbetoon aan legendarische Rode Duivel aan
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De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Afgelopen weekend stond speeldag 11 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams, al kunnen ze nu even rusten - of zich gaan voorbereiden op het vervolg. Maar ook in de interlandbreak zal er genoeg nieuws voorhanden zijn. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.
KBVB kondigt eerbetoon aan legendarische Rode Duivel aan
De wedstrijd tussen België en Italië kan bepalend zijn in de strijd om een plaats in de kwartfinales van de Nations League. Voor de aftrap krijgt Axel Witsel een eerbetoon. De Rode Duivel stopte na 140 interlands als international bij de komst van Mark van Bommel.
Hij was jarenlang een van de vaste waarden van de gouden generatie. Axel Witsel zette een punt achter zijn interlandcarrière toen Mark van Bommel aantrad, aangezien de nieuwe bondscoach blijkbaar niet meer op hem rekende bij de Rode Duivels.
Axel Witsel krijgt eerbetoon voor België - Italië
De Luikenaar verzamelde 140 caps en maakte daarin twaalf doelpunten. Als controlerende middenvelder vormde hij vaak het schild voor de defensie van de gouden generatie. Witsel speelde vier WK's en drie EK's. De 37-jarige middenvelder is nog steeds actief bij OGC Nice en wordt zondagavond, enkele minuten voor België - Italië, in de bloemetjes gezet in het Koning Boudewijnstadion.
De Belgische voetbalbond kondigde het nieuws aan met een video op de sociale media. Daarin wordt kort teruggeblikt op de loopbaan van de voormalige speler van Standard, Benfica, Zenit, Dortmund en Atlético Madrid. Een passend eerbetoon voor een speler die zijn stempel drukte op de geschiedenis van de Rode Duivels en in 2018 brons pakte op het WK.
A special guest at tonight’s game. 👀 https://t.co/EWJGGoc8Yb— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 15, 2026
Samuel Mbangula klaar om te schitteren bij de Belgische beloften
De Jonge Duivels sloten hun kwalificatiegroep in oktober af als winnaar, voor Denemarken, Oostenrijk, Wales en Wit-Rusland. Daardoor zijn ze zeker van een ticket voor het EK U21, dat volgende zomer in Albanië en Servië wordt gespeeld.
Dat is een knappe prestatie voor de selectie van bondscoach Gill Swerts. De vorige lichting miste nog de eindronde, hoewel die groep eveneens over heel wat grote talenten beschikte. In de barrages bleek Tsjechië toen te sterk.
Mbangula ziet weinig verschil tussen beide lichtingen
Samuel Mbangula maakte deel uit van beide groepen en werd zondag tijdens een online persconferentie gevraagd naar de verschillen. Volgens de vleugelspeler is het niet zo dat de huidige generatie sterker is dan haar voorgangers.
"Ik denk niet dat de ene ploeg minder goed is dan de andere. De vorige keer hebben omstandigheden ervoor gezorgd dat we ons niet konden kwalificeren. Voor de barrages waren er bijvoorbeeld spelers bij de A-ploeg en waren er ook blessures. Het verschil is klein: beide groepen zijn uitzonderlijk", aldus de Bologna-aanvaller.
Na Duitsland wacht Italië
Vrijdag trokken de Jonge Duivels hun positieve lijn door met een zege in een oefenwedstrijd in Duitsland. Maandagavond wacht in Livorno een nieuwe stevige test tegen Italië. Gill Swerts moet daarbij wel rekening houden met verschillende afwezigen in de defensie.
Divock Origi komt nog eens terug op zijn studies
"Om me professioneel verder te ontwikkelen, studeer ik aan verschillende grote scholen, onder meer aan Harvard. Mijn traject combineert online onderwijs met lessen op locatie. Daarnaast volg ik ook cursussen aan modescholen zoals ESMOD in Frankrijk en Central Saint Martins in Londen", vertelt hij aan Het Nieuwsblad.
Origi wil zijn nieuwe carrière duidelijk grondig voorbereiden. Via zijn opleidingen aan Harvard wil hij zijn zakelijke inzicht aanscherpen, terwijl hij zich ook volop onderdompelt in de modewereld. "Ik werk samen met professionals op hoog niveau, waardoor ik sneller kan groeien in die passie die ik aan het ontwikkelen ben. Eerst wil ik begrijpen hoe de modewereld werkt. Daarna zal ik andere mogelijkheden bekijken."
Italiaanse doelman stapelt de fouten op
Gianluigi Donnarumma stond donderdag tegen Frankrijk opnieuw in een slecht daglicht. De doelman ging in de fout bij de enige Franse treffer. Over zijn volledige loopbaan veroorzaakte de keeper van Manchester City al 38 doelpunten met een fout, zeven daarvan in het shirt van de Squadra Azzurra. Een mogelijk aanknopingspunt voor de Rode Duivels?
De meest recente misstap gebeurde in de Nations League-wedstrijd tussen Italië en Frankrijk. Al in de tiende minuut wilde de Squadra Azzurra van achteruit opbouwen, maar Donnarumma leverde de bal helemaal verkeerd in. Michael Olise kreeg het leer zomaar voor de voeten en bedankte met de openingstreffer voor Les Bleus.
Another day, another Donnarumma mistake… https://t.co/aOrOCxSWPZ— 🇳🇴 (@ErlingProp) November 12, 2026
Volgens Opta staat de teller na die blunder op 38 fouten die rechtstreeks een tegendoelpunt opleverden: 31 bij zijn clubs en zeven voor Italië. Geen fraaie statistiek voor een doelman die nog altijd tot de wereldtop op zijn positie wordt gerekend. Vooral zijn voetenwerk blijft een terugkerend discussiepunt. Ook bij PSG kreeg hij daar kritiek voor, waarna hij in de zomer van 2025 naar Manchester City trok. Na een degelijk eerste seizoen in Engeland oogt 'Gigio' dit seizoen een pak minder zeker.
Thibaut Courtois gaat dan maar ... padellen
Thibaut Courtois liet Mark van Bommel weten dat hij deze Nations League-campagne liever overslaat. De doelman wil niet opgeroepen worden voor de Rode Duivels, maar hoopt wel opnieuw deel uit te maken van de selectie tijdens de kwalificatiecampagne voor het EK 2028.
Daardoor ontbreekt de Real Madrid-doelman uiteraard bij de nationale ploeg tijdens deze interlandperiode. Ook voor de wedstrijd tegen Italië van zondag zakt Courtois niet af naar het Koning Boudewijnstadion.
Courtois aanwezig op padeltoernooi in Dubai
De 34-jarige doelman bracht zijn vrije dagen op duizenden kilometers van België door. Courtois werd gespot in Dubai, waar het Emaar Dubai Premier Padel P1 plaatsvindt: een van de grote professionele tornooien binnen de snel groeiende padelsport.
Zijn aanwezigheid had ook een zakelijke reden. Via zijn bedrijf NXTPlay investeerde Courtois in Gallop Global, het sport- en entertainmentbedrijf dat mee instaat voor de organisatie van het prestigieuze evenement.
Ook zelf de padelbaan op
Courtois beperkte zich in Dubai niet tot gesprekken en wedstrijden volgen. De Rode Duivel nam zelf ook een racket ter hand en sloeg enkele ballen. Zo combineerde hij zijn zakelijke engagement met een sportieve activiteit, voor hij opnieuw aansluit bij de trainingen van Real Madrid.
Goed nieuws voor Infantino
Wie hoopte op een stevige tegenkandidaat voor Gianni Infantino, krijgt wellicht slecht nieuws. Arsène Wenger zou beslissen om zich niet kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de FIFA, waardoor de zittende voorzitter opnieuw zonder echte concurrentie lijkt te blijven.
Gianni Infantino lijkt stilaan af te stevenen op een nieuw mandaat als voorzitter van de FIFA. De Zwitser met Italiaanse roots leidt de wereldvoetbalbond al tien jaar en stelt zich op 18 maart in het Marokkaanse Rabat opnieuw verkiesbaar. Een kandidaat die hem echt kan bedreigen, lijkt er voorlopig niet te komen.
Wenger kiest niet voor kandidatuur
De voorbije dagen circuleerde nochtans de naam van Arsène Wenger. De voormalige iconische trainer van Arsenal gold als een mogelijke geloofwaardige uitdager van Infantino, die geregeld kritiek krijgt op zijn bestuursstijl en symbool staat voor de commercialisering van het internationale voetbal.
Wenger is sinds 2019 directeur voetbalontwikkeling bij de FIFA en zou volgens de geruchten kunnen rekenen op steun vanuit de UEFA. De Europese voetbalbond zoekt al langer naar een manier om weerwerk te bieden aan Infantino, die vooral in Afrika, Azië en bij heel wat kleinere voetballanden op brede steun kan rekenen. Volgens L'Équipe heeft Wenger nu echter beslist om zich niet kandidaat te stellen.
Gaat wereldkampioen Thomas Berthold de politiek in?
Thomas Berthold, wereldkampioen met Duitsland in 1990, wordt genoemd als mogelijke kandidaat van de AfD voor het Duitse presidentschap. De ex-rechtsback liet zich de voorbije jaren steeds nadrukkelijker uit over politieke thema's.
Berthold de politiek in?
De AfD zou met Berthold willen uitpakken met een bekende naam. De partij hoopt zo wellicht extra media-aandacht te genereren en tegelijk te profiteren van zijn status als voormalig wereldkampioen. Of de 62-jarige ex-verdediger ook effectief kandidaat wordt, is voorlopig nog niet bevestigd.
Berthold is in Duitsland al langer meer dan een ex-voetballer. Hij mengde zich de voorbije jaren geregeld in het publieke debat en nam onder meer duidelijk stelling tegen de coronamaatregelen. In 2020 was hij aanwezig op een bijeenkomst van de protestbeweging Querdenken. Die engagementen brachten hem steeds dichter bij kringen die scherp uithalen naar de Duitse instellingen.
Wereldtitel met Duitsland en 62 interlands
Sportief blijft Berthold vooral verbonden aan de Duitse wereldtitel op het WK van 1990 in Italië. Hij verzamelde 62 caps voor de Mannschaft en speelde de volledige finale tegen Argentinië als rechtsback.
Op clubniveau kwam hij uit voor onder meer Eintracht Frankfurt, Bayern München, VfB Stuttgart en AS Roma. Bij die laatste club speelde hij op het moment van zijn wereldtitel. Met Roma won hij in 1991 de Coppa Italia, terwijl hij in 1997 met Stuttgart de Duitse beker veroverde.
Ook Mancini hakt knopen door: deze vier spelers de tribune in
Bondscoaches roepen voor een interlandperiode vaak 26 of 27 spelers op, maar op het wedstrijdblad is slechts plaats voor 23 namen. Bij de Rode Duivels moeten Jari De Busser, Josué Kongolo en Mandela Keita zondagavond plaatsnemen in de tribune van het Koning Boudewijnstadion voor de confrontatie met Italië.
De Busser viel ook al buiten de selectie voor de match in Turkije. Roméo Lavia, toen geschorst, en Romelu Lukaku keren daarentegen terug in de groep nadat ze de verplaatsing naar Izmir hadden gemist.
Ook Mancini moet vier spelers schrappen
Roberto Mancini heeft aan Italiaanse zijde vier spelers buiten zijn wedstrijdselectie gelaten: Sebastiano Esposito (Sassuolo), Matteo Palma (Udinese), Federico Gatti (Juventus) en Samuele Ricci (Como).
Voor elk van hen is dat een teleurstelling, maar voor Esposito zal die wellicht extra hard aankomen. De spits werd eerder door Inter Milan uitgeleend aan Anderlecht en had zijn terugkeer naar Brussel ongetwijfeld liever op het veld beleefd. Zijn broer Pio Esposito behoort wel gewoon tot de Italiaanse selectie.
De Ketelaere op zijn hoede voor Italië
De Belgen haalden eind september nog een 0-2-zege in Rome, maar De Ketelaere verwacht geen kopie van die wedstrijd. Italië staat er volgens hem intussen anders voor. De Italianen bewezen hun waarde door Frankrijk met 3-1 te verslaan. Net tegen de Fransen verloren de Rode Duivels twee keer. Dat resultaat is voor De Ketelaere een duidelijke waarschuwing.
"We hebben die ploeg niet zo lang geleden geklopt, eind september, maar dat was de eerste match met Roberto Mancini. Het is nu een heel andere ploeg. Ze hebben Frankrijk verslagen, dat zegt toch iets. Onze zege in Izmir geeft ons energie, het was een mooie overwinning, maar tegen de Squadra wordt het niet eenvoudig, ook al wonnen we bij hen in Rome. Het is een sterke ploeg en we zullen er alles aan doen om thuis te winnen", aldus De Ketelaere.
Sambu Marsoni heeft topwedstrijd achter de rug
Marsoni Sambu heeft zich in korte tijd in de kijker gespeeld bij Angola. De flankspeler van Dender, die tijdens de voorbije interlandperiodes zijn debuut maakte voor de nationale ploeg, werd na de zege tegen Zuid-Soedan uitgeroepen tot man van de match. Zonder doelpunt of assist, maar wel dankzij een bijzonder complete wedstrijd.
Angola boekte zaterdagavond een 2-0-overwinning tegen Zuid-Soedan. De opvallendste man op het veld was daarbij geen onbekende voor de Belgische voetballiefhebber: de in Luik geboren Marsoni Sambu.
Geen cijfers, wel een bepalende rol
Sambu zette geen doelpunt of assist achter zijn naam, maar maakte wel indruk met zijn spel. De rechtsbuiten van Dender combineerde zijn aanvallende loopacties met een sterke verdedigende discipline en kreeg na afloop de trofee voor man van de match.
Voor de 29-jarige flankspeler is het opnieuw een bevestiging dat hij zich snel heeft aangepast aan het internationale niveau. Tijdens de interlandperiodes van september en oktober kreeg Sambu voor het eerst een oproep voor Angola, en tegen Zuid-Soedan speelde hij wellicht zijn beste wedstrijd tot dusver in het shirt van de Palancas Negras.
Paskotsi in topvorm bij gretig Estland
De interlandperiode levert geregeld opvallende prestaties op van spelers uit de Jupiler Pro League. Ook Maksim Paskotsi liet zich vrijdagavond gelden. De centrale verdediger van KAA Gent bezorgde Estland met het enige doelpunt van de wedstrijd een 0-1-zege op bezoek bij Luxemburg in de Nations League.
Vlak voor de rust dook Paskotsi op in het strafschopgebied om een fraaie Estse aanval af te ronden. Voor de 22-jarige verdediger was het zijn derde interlandtreffer in 45 wedstrijden voor zijn land. "Het was een mooie collectieve aanval. Ik zag Rocco (Rocco Robert Shein) en dacht dat het moeilijk voor hem zou worden als ik bleef stilstaan. Daarom zette ik mijn loopactie in en hij gaf de perfecte pass. Toen dacht ik: waarom zou ik mijn kans niet wagen?", vertelde Paskotsi na afloop.
Sterke Estse defensie in Nations League
Dankzij de zege in Luxemburg staat Estland tweede in zijn groep in League C. IJsland leidt de groep, gevolgd door Estland, Bulgarije en Luxemburg. De cijfers van de Esten zijn opvallend: in vijf wedstrijden kregen ze amper één doelpunt tegen, al vonden ze zelf ook slechts drie keer de weg naar doel.
Volgens Paskotsi heeft de ploeg de voorbije interlandperiodes duidelijke stappen gezet. "Veel zaken liepen goed, zowel in de vorige interlandperiode als nu. We hebben begrepen dat we voor niemand bang hoeven te zijn, ook niet voor ploegen als IJsland of Bulgarije. We hebben vaker balbezit en dat helpt ons enorm om kansen te creëren. Daardoor wordt verdedigen ook veel makkelijker", zei de Gentenaar aan Soccernet.
Nog zicht op rechtstreekse promotie
Maandag wacht Estland nog een belangrijke thuiswedstrijd tegen Bulgarije. De Esten zijn al zeker van de promotiebarrages voor de League B. Rechtstreekse promotie blijft zelfs mogelijk, op voorwaarde dat Estland wint van Bulgarije en IJsland punten laat liggen tegen Luxemburg.
Als nummer 122 op de FIFA-ranking wil Estland zich nadrukkelijk tonen richting de kwalificaties voor het EK 2028. Die starten begin volgend jaar, terwijl de loting over enkele weken op de kalender staat.
Voor welke flankspelers kiest Vandenbempt?
"Ervan uitgaande dat iedereen fit is en zijn beste niveau haalt, blijft Jeremy Doku voor mij de nummer één op links. En ik ben geneigd om in het shirt van de nationale ploeg aan de overkant nog altijd te gaan voor Dodi Lukebakio", aldus Peter Vandenbempt in zijn analyse bij Sporza over de flankspelers.
"Ik weet niet wat hij eet als hij het shirt van de Duivels aantrekt, maar hij brengt altijd iets speciaals met een hoog rendement. Maar het klopt dat we heel veel weelde hebben op de flanken. Zeker met Mika Godts die zijn kansen grijpt."
Komt Italië met grote verrassing tegen België?
Het Italiaanse voetbal is al jaren op zoek naar nieuw elan. Jong Italiaans talent moet daarin een grotere rol krijgen. Roberto Mancini lijkt die boodschap te hebben begrepen en zou tijdens deze interlandperiode zelfs voor een bijzonder opvallende keuze kunnen zorgen.
Het gaat om Riccardo Cassano, een 17-jarige middenvelder van Como. Hij is geen familie van Antonio Cassano, de voormalige aanvaller van onder meer AC Milan. Zijn naam circuleert omdat hij een uitzonderlijk parcours kan afleggen: een debuut bij de Italiaanse nationale ploeg maken zonder ooit minuten te hebben gespeeld bij de profs.
Van de jeugd meteen richting nationale ploeg?
Cassano maakte afgelopen zomer de sprong van de U17 naar de U20 van Como. Zijn ontwikkeling bleef ook daar niet onopgemerkt. Cesc Fàbregas haalde hem geregeld bij de trainingen van de A-kern en zette hem al drie keer op de bank bij het eerste elftal.
Dat vertrouwen zegt veel, maar zijn mogelijke selectie blijft opmerkelijk. Cassano speelde dit seizoen negen competitiewedstrijden bij de U20 en was vóór vorige vrijdag slechts één keer opgeroepen voor Italië U18. Toch ziet Roberto Mancini in hem een profiel dat de Squadra Azzurra kan gebruiken.
Komt Riccardo Cassano in actie tegen de Rode Duivels?
Voor Mancini draait het niet alleen om leeftijd of ervaring. "Hij zou de speler kunnen zijn die we missen. Een spelmaker die uitkomt voor een ploeg met mooi voetbal en waar de spelers dezelfde voetbalvisie delen als ik", aldus Mancini. "Hij is nog een jonge jongen die fysiek moet groeien. Maar hij kan in de toekomst een belangrijke speler worden voor onze nationale ploeg".
De bondscoach heeft eerder al getoond dat hij durft te anticiperen op talent. Tijdens zijn eerste periode aan het hoofd van Italië riep hij in 2018 ook Nicolò Zaniolo en Sandro Tonali op, nog voor zij ook maar één wedstrijd in de Serie A hadden gespeeld.
Of Cassano tegen België daadwerkelijk zijn eerste minuten op het hoogste internationale niveau krijgt, moet nog blijken. Alleen al een selectie zou zijn snelle opmars bij Como en in het Italiaanse jeugdvoetbal extra in de verf zetten.
Turkse bondscoach komt met stevige waarschuwing
Na drie jaar onder Vincenzo Montella kiest Turkije voor een nieuw tijdperk met Sergen Yalçin als bondscoach. Buiten Turkije is de naam van de 53-jarige trainer wellicht minder bekend, maar hij kent het lokale voetbal als geen ander. Zijn volledige trainerscarrière speelde zich tot dusver af in de Süper Lig.
Yalçin krijgt meteen een bijzonder moeilijke opdracht. Turkije verloor zijn eerste vier wedstrijden in de Nations League en dreigt daardoor te degraderen naar League B. De Belgen, die zes punten meer hebben, zijn de eerstvolgende tegenstander in de strijd om die degradatie nog af te wenden.
Turkije heeft punten nodig tegen België
Voor de nieuwe keuzeheer is de boodschap dan ook helder: Turkije moet winnen. "Onze positie in de groep is duidelijk. We maken nog kans op de barragewedstrijden. Al onze plannen zijn gericht op de overwinning. We moeten absoluut de drie punten pakken en België verslaan. Ook het behoud in deze groep is erg belangrijk", zei Yalçin op zijn persconferentie, geciteerd door de RTBF.
De Turkse bondscoach weet tegelijk dat zijn ploeg tegenover een sterke tegenstander staat. "Door tegen teams van dit kaliber te spelen, kunnen we ons niveau beter inschatten. We werken met een langetermijnvisie", aldus Yalçin.
Yalçin wil het Turkse voetbal weer vooruithelpen
Sergen Yalçin wil zijn aanstelling aangrijpen om een nieuwe dynamiek op gang te brengen. "We dragen grote verantwoordelijkheden, daar zijn we ons van bewust, en we hebben ons goed voorbereid. We zijn hier om het niveau van het Turkse voetbal op te krikken, mooie wedstrijden te spelen en erkenning te krijgen. Sommige zaken veranderen is niet eenvoudig. We willen samen grote dingen verwezenlijken. Er is geen reden waarom we hier niet zouden slagen."
Eerste selectie voor verrassende JPL-speler
Roggerio Nyakossi is een van de spelers uit de Jupiler Pro League die niet bij een absolute Belgische topclub spelen, maar wel nadrukkelijk op de radar staan van clubs uit de vijf grootste Europese competities.
De 22-jarige Zwitserse centrale verdediger maakte in januari 2025 voor 800.000 euro de overstap van de beloften van Olympique Marseille naar OH Leuven. Aan Den Dreef heeft hij zich snel ontpopt tot een vaste waarde. Nyakossi is er onbetwist basisspeler en zag zijn marktwaarde volgens Transfermarkt inmiddels oplopen tot vijf miljoen euro. Die waardering kan de komende weken nog verder stijgen.
Eerste selectie bij de Zwitserse A-ploeg
Roggerio Nyakossi is voor het eerst opgeroepen voor de Zwitserse nationale ploeg. Hij vervangt Granit Xhaka van Sunderland en Miro Muheim van Hamburg, die wegens blessures forfait moesten geven.
De verdediger van OH Leuven was voordien kapitein van de Zwitserse U21. Nu kan hij mogelijk zijn debuut maken tegen Slovenië en Schotland in League B. Zwitserland staat met vijf punten voorsprong aan de leiding in zijn groep en lijkt zo al bijna zeker van promotie naar League A.
🚑 Miro Muheim 🆕 Roggerio Nyakossi & Isaac Schmidt https://t.co/mlSgtKYekK— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) November 9, 2026
Dik probleem voor Zidane: ferm Frans forfait
De afwezigen stapelen zich op bij de Franse nationale ploeg. Na Pierre Kalulu, Marcus Thuram en Aurélien Tchouaméni dreigt ook Kylian Mbappé donderdag niet inzetbaar te zijn tegen Italië. Volgens L'Equipe kampt de Franse aanvoerder met hamstringklachten. Daardoor zou hij donderdag verstek moeten laten gaan tegen Italië. In tegenstelling tot zijn ploegmaat bij de club, Aurélien Tchouaméni, zou Mbappé de nationale selectie wel niet verlaten.
De Franse recordschutter, met 67 doelpunten voor de nationale ploeg, kan mogelijk wel terugkeren voor de tweede wedstrijd van deze interlandperiode. Frankrijk ontvangt Turkije zondag in Bordeaux. De vraag is wel of Zidane Mbappé dan nog nodig zal hebben. Frankrijk kan zich immers al donderdag verzekeren van een plaats in de kwartfinales van de Nations League. Een punt in San Siro volstaat daarvoor.
Pep Guardiola bondscoach?
Volgens bronnen die op de hoogte zijn van de situatie, zal U.S. Soccer volgens The Athletic naar verwachting proberen Pep Guardiola aan te trekken als opvolger van Mauricio Pochettino, mocht de bondscoach van het Amerikaanse nationale mannenteam vertrekken naar Manchester United.
Nieuwe poging van de USA om Guardiola in huis te halen?
Guardiola, die afgelopen zomer bij Manchester City vertrok, is binnen de federatie op verschillende niveaus van het wervingsproces besproken als mogelijke kandidaat. Guardiola heeft in het verleden gesprekken gevoerd met de Amerikaanse voetbalbond (U.S. Soccer) en is al langere tijd geïnteresseerd in de mogelijkheid om in Amerika te werken.
Tijdens een sabbatical van een jaar, die volgde op zijn vertrek bij Barcelona in 2012, woonde Guardiola in New York City. Daar genoot hij van een relatieve anonimiteit terwijl hij met zijn gezin in een luxe appartement nabij Central Park verbleef.
Ngoura spreekt over de Franse beloften
Steve Ngoura was een van de spelers die België tijdens de interlandbreak achter zich liet. De spits van Cercle Brugge sloot aan bij de Franse beloften. Steve Ngoura verhuisde in januari 2025 van Le Havre naar Cercle Brugge en laat daar zijn fysieke kwaliteiten gelden in de punt van de aanval. De 20-jarige spits zit dit seizoen aan vijf doelpunten en is tegelijk een vaste waarde bij de Franse U21. In de kwalificatiecampagne voor het EK trof hij al vijf keer raak in zes wedstrijden.
Kumbedi maakt onverwachte sprong naar Frankrijk
Tijdens zijn persmoment ging de aandacht vooral uit naar Saël Kumbedi. De verdediger van Wolfsburg speelt voorlopig slechts in de Duitse tweede klasse en zou normaal gezien samen met Ngoura bij de beloften aansluiten. Door het forfait van Pierre Kalulu kreeg hij echter onverwacht zijn eerste oproep voor de Franse A-ploeg.
"Ik heb mijn volledige opleiding met hem doorlopen. We hebben eigenlijk samen onze stappen gezet: we zaten samen op de middelbare school. We hebben er samen om gelachen. Ik weet hoeveel hij gewerkt heeft om hier te geraken. Dit is geen eindpunt, maar wel een grote stap. Ik ben trots op hem", vertelde Ngoura aan L'Équipe.
Match tussen België en Turkije komt dichterbij
Voor de Rode Duivels komt de wedstrijd tegen Turkije nu snel dichterbij. Over minder dan 48 uur staat de ploeg van bondscoach Mark Van Bommel in Izmir tegenover de Turken in de vijfde speeldag van de Nations League.
Laatste oefensessie in Tubeke
Woensdagochtend verzamelen Van Bommel, zijn staf en de spelers nog een laatste keer op Belgische bodem. Om 10 uur staat er een training gepland in het Proximus Basecamp in Tubeke. Nadien vertrekt de Belgische delegatie naar de luchthaven. Een vlucht van ongeveer drieënhalf uur brengt de Duivels naar Izmir, de Turkse kuststad aan de Egeïsche Zee.
Persconferentie met Tielemans
Na de aankomst volgt er woensdagavond meteen een persmoment. Mark Van Bommel verschijnt om 18.45 uur Belgische tijd – 20.45 uur in Turkije – voor de media, samen met aanvoerder Youri Tielemans. Donderdagochtend werkt de selectie nog een losmakende sessie af, waarna alle aandacht naar de gebruikelijke voorbereiding op de wedstrijd gaat.
Turkije tegen België begint donderdag om 18 uur Belgische tijd, of 20 uur ter plaatse. De wedstrijd wordt gespeeld in het Gürsel Aksel-stadion in Izmir. De Zwitser Sandro Schärer is aangeduid als scheidsrechter. Hij leidde al vier wedstrijden van de Rode Duivels en floot ook het Champions League-duel tussen Club Brugge en Aston Villa.
Kongolo de koning te rijk met selectie
Naast de eerste selectie van spits Hugo Cuypers zorgde bondscoach Mark Van Bommel voor nog een opvallende naam in zijn kern voor de interlandperiode van november. Josué Kongolo mag zich voor het eerst melden bij de Rode Duivels.
De centrale verdediger van Racing Genk komt in de selectie als vervanger van Koni De Winter, die forfait moest geven. Kongolo speelde tot dusver vier wedstrijden voor de Belgische U21 van bondscoach Gill Swerts.
Kongolo had een selectie bij de U21 verwacht
De twintigjarige Genk-speler had zelf niet gerekend op een snelle promotie naar de nationale ploeg. "Ik ben uiteraard heel blij. Ik had deze oproep van Mark Van Bommel totaal niet verwacht, want ik dacht dat ik bij de U21 zou zitten. Het is een trots om naast zulke grote namen te staan", vertelde hij voor de wedstrijd tussen Union en Racing Genk aan DAZN.
Kongolo startte zondag in het Dudenpark, maar kon de nederlaag van de Limburgers in Brussel niet vermijden. Individueel zette de jonge verdediger wel een degelijke prestatie neer. In de Jupiler Pro League miste hij dit seizoen nog geen enkele minuut.
Genk-verdediger bouwt snel aan zijn waarde
Kongolo kwam in 2015 over van Lierse en wordt door Transfermarkt momenteel op zeven miljoen euro geschat. Zijn eerste oproep voor de Rode Duivels kan zijn marktwaarde de komende weken nog verder doen stijgen.
Puzzelen geblazen: Spanje mist twee toppers
Wereldkampioen Spanje moet het donderdag in Tsjechië zonder twee vaste waarden stellen. Lamine Yamal en Mikel Oyarzabal zijn niet inzetbaar voor de eerste Nations League-wedstrijd van deze interlandperiode, zo bevestigde de Spaanse voetbalbond.
De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente krijgt vlak voor de verplaatsing naar Tsjechië slecht nieuws te verwerken. La Roja kan in Praag niet rekenen op Lamine Yamal en Mikel Oyarzabal, twee spelers die normaal een vaste plaats in de ploeg hebben. Yamal kampt met pijn aan de rechterknie, terwijl Oyarzabal herstelt van griep. De aanvallers van respectievelijk FC Barcelona en Real Sociedad missen daardoor de wedstrijd van donderdag.
Spaanse bond houdt Yamal en Oyarzabal wel bij de selectie
Volgens de Spaanse voetbalbond sluiten beide spelers deze week wel aan bij de nationale selectie. De medische staf hoopt hen klaar te stomen voor zondag, wanneer Spanje Engeland ontvangt op de laatste speeldag van de Nations League.
Dat duel belooft een affiche van formaat te worden. Spanje heeft zijn ticket voor de kwartfinales al beet na een perfecte 12 op 12 tijdens de vorige interlandperiode. Engeland is eveneens uitstekend op weg: de Engelsen tellen negen punten en hebben zes punten voorsprong op nummer drie Kroatië.
Yamal tegen Kane als blikvanger
Vooral de mogelijke confrontatie tussen Lamine Yamal en Harry Kane spreekt tot de verbeelding. Yamal, derde in de laatste Ballon d'Or-verkiezing, beleeft een bijzonder sterk seizoen bij Barcelona. In twaalf competitiewedstrijden in La Liga was hij al goed voor tien doelpunten en acht assists. Als de jonge Spaanse smaakmaker zondag fit geraakt, wordt zijn rechtstreekse duel met Ballon d'Or-winnaar Kane een van de blikvangers van deze interlandperiode.
De interland tussen België en Turkije komt snel dichterbij. Donderdag nemen beide landen het tegen elkaar op tijdens de vijfde speeldag in League A van de Nations League. Voor Nathan Ngoy wordt het ook een duel met Lille-ploegmaat Berke Özer. Berke Özer heeft een stevig aandeel in de sterke seizoenstart van LOSC in de Ligue 1.
De Turkse doelman hield in negen competitiewedstrijden al vijf keer de nul en moest slechts zes tegendoelpunten slikken. Op het Europese toneel loopt het voorlopig minder vlot voor Özer en Lille. In vier Champions League-duels kreeg hij tien doelpunten binnen en bleef hij slechts één keer zonder tegengoal. Lille staat in Frankrijk tweede, achter PSG, maar bengelt in de Champions League als 35e onderaan het klassement.
Concurrentiestrijd onder de Turkse lat
Bij Turkije moet Özer voorlopig nog afrekenen met de concurrentie van Uğurcan Çakır, die tot dusver de voorkeur kreeg. Met Sergen Yalçin als nieuwe Turkse bondscoach kunnen de verhoudingen echter veranderen. De Lille-doelman hoopt zich in die strijd ongetwijfeld naar een basisplaats te spelen.
Volgens Nathan Ngoy was zijn ploegmaat alleszins bijzonder blij met zijn selectie. De Rode Duivel vertelde daarover in de mixed zone aan Le Petit Lillois: "Hij was heel blij dat hij geselecteerd werd. We hebben er een beetje over gepraat, maar niet veel. Ik zie hem daar straks, maar nu is hij mijn tegenstander. Dat is ook de schoonheid van voetbal."
Ngoy heeft veel respect voor Özer
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Ngoy weet dus goed welke kwaliteiten de Belgische aanval donderdag tegenover zich kan krijgen. "Ja, we kennen Berke. We kennen zijn kwaliteiten. We weten dat hij altijd alert is. Hij staat er wanneer hij nodig is. Hij is een geweldige doelman. We zijn blij dat we hem bij ons hebben", besloot de Rode Duivel.
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