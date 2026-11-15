Live. Transfernieuws 15/11
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Buitenkansje voor Belgische teams? Ex-speler JPL is helemaal vrij
Brendan Hines-Ike, die tussen 2018 en 2021 voor KV Kortrijk uitkwam, zit zonder club na het aflopen van zijn contract bij MLS-club Austin FC. Kan dat een buitenkansje worden voor de Belgische ploegen die eventueel een verdediger kunnen gebruiken? (Lees meer)
Code rood in Brugge: Italiaanse topclub legt 70 miljoen euro opzij
Nicolo Tresoldi blijft indruk maken bij Club Brugge en dat is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Arsenal zou overwegen om in januari een bod uit te brengen op de 21-jarige spits. Rest de vraag: gaat Tresoldi deze winter los te weken zijn? Vorige zomer hebben ze het been stijf gehouden en dat gaan ze ook nu doen. (Lees meer)
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief