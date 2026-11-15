Live. Transfernieuws 15/11: Miangue knokt zich op opvallende plaats in basis

Redactie
| Reageer
Live. Transfernieuws 15/11: Miangue knokt zich op opvallende plaats in basis
Foto: © photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Buitenkansje voor Belgische teams? Ex-speler JPL is helemaal vrij

Brendan Hines-Ike, die tussen 2018 en 2021 voor KV Kortrijk uitkwam, zit zonder club na het aflopen van zijn contract bij MLS-club Austin FC. Kan dat een buitenkansje worden voor de Belgische ploegen die eventueel een verdediger kunnen gebruiken? (Lees meer)

Code rood in Brugge: Italiaanse topclub legt 70 miljoen euro opzij

Nicolo Tresoldi blijft indruk maken bij Club Brugge en dat is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Arsenal zou overwegen om in januari een bod uit te brengen op de 21-jarige spits. Rest de vraag: gaat Tresoldi deze winter los te weken zijn? Vorige zomer hebben ze het been stijf gehouden en dat gaan ze ook nu doen. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Senna Miangue is goed bezig in Kazachstan

Senna Miangue (29) speelt tegenwoordig voor FC Aktobe. De Belgische verdediger knokte er zich opnieuw in de basis. Hij gold vroeg in zijn loopbaan als een groot talent. Hij genoot zijn opleiding bij Inter, waar hij tot zijn twintigste bleef, en liet zich vervolgens opmerken bij Cagliari. De verdere doorbraak bleef evenwel uit.

Via uitleenbeurten aan Standard, Eupen en Cercle Brugge probeerde de verdediger zijn carrière nieuw leven in te blazen. Die passages leverden hem echter niet de vaste rol op waarop hij had gehoopt. Opvallend: Miangue speelde uiteindelijk meer Europese wedstrijden voor Cercle dan competitiematchen voor Standard.

Via Hongarije naar FC Aktobe

Anderhalf jaar geleden trok Miangue de Pro League achter zich dicht. Na een periode van drie maanden zonder club vond hij onderdak bij het Hongaarse Győr. Daar werkte hij onder meer samen met assistent-trainer Bernd Thijs en ploegmaat Nadhir Benbouli.

Ook in Hongarije wist hij geen vaste basisplaats te veroveren. Afgelopen zomer koos de 29-jarige Belg daarom voor een opvallend nieuw avontuur in Kazachstan, waar hij een contract voor zes maanden tekende bij FC Aktobe.

Vaste waarde ondanks vroege uitsluiting

Die keuze pakte goed uit. Miangue liep in het begin van zijn verblijf wel tegen een rode kaart en een schorsing aan, maar groeide daarna uit tot een regelmatige titularis bij Aktobe.

De Kazachse competitie loopt af in het najaar, waardoor zijn opdracht bij Aktobe er inmiddels op zit. Miangue was er aangetrokken om in de tweede seizoenshelft extra defensieve zekerheid te brengen. De vraag is nu waar de voormalige speler van Standard deze winter zijn volgende uitdaging zal aangaan.

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

KRC Genk heeft coach beet: ontslag is gegeven bij ander JPL-team, dat hard terugslaat

KRC Genk heeft coach beet: ontslag is gegeven bij ander JPL-team, dat hard terugslaat

18:20
1
Vitor Bruno (RSC Anderlecht) krijgt er nog eens van langs: "Kansloze situatie, alles wat hij doet is hopeloos"

Vitor Bruno (RSC Anderlecht) krijgt er nog eens van langs: "Kansloze situatie, alles wat hij doet is hopeloos"

18:00
LIVE INTERLANDBREAK: Is dit de achilleshiel van Italië?

LIVE INTERLANDBREAK: Is dit de achilleshiel van Italië?

17:40
Heerlijke tifo van de Duivelse fans: boodschap aan Italië is duidelijk

Heerlijke tifo van de Duivelse fans: boodschap aan Italië is duidelijk

17:20
Van Bommel, Degryse en Boeckx formeel over toekomst Kevin De Bruyne

Van Bommel, Degryse en Boeckx formeel over toekomst Kevin De Bruyne

17:00
Ex-CEO Lommel wil straffe stunt overdoen met andere Belgische club: "Meer branie nodig"

Ex-CEO Lommel wil straffe stunt overdoen met andere Belgische club: "Meer branie nodig"

16:40
Dries Mertens investeert in Belgische club: "Niet het Manchester City van België"

Dries Mertens investeert in Belgische club: "Niet het Manchester City van België"

16:20
1
Buitenkansje voor Belgische teams? Ex-speler JPL is helemaal vrij

Buitenkansje voor Belgische teams? Ex-speler JPL is helemaal vrij

16:00
Groot talent KRC Genk zet Belgische jeugd stap dichter bij EK

Groot talent KRC Genk zet Belgische jeugd stap dichter bij EK

15:40
Code rood in Brugge: Italiaanse topclub legt 70 miljoen euro opzij

Code rood in Brugge: Italiaanse topclub legt 70 miljoen euro opzij

15:00
8
Levert zoektocht nieuwe coach Genk ook interne verschuiving op? Deze trainer wordt genoemd

Levert zoektocht nieuwe coach Genk ook interne verschuiving op? Deze trainer wordt genoemd

14:40
1
Duizenden euro's ingezameld door Pro League: Club Brugge spant de kroon

Duizenden euro's ingezameld door Pro League: Club Brugge spant de kroon

14:20
Is Degryse het beu? "We zeggen dat nu al anderhalf jaar over Lukaku"

Is Degryse het beu? "We zeggen dat nu al anderhalf jaar over Lukaku"

14:00
Dik probleem: Gill Swerts moet belangrijke test uitstellen uit door meerdere uitvallers

Dik probleem: Gill Swerts moet belangrijke test uitstellen uit door meerdere uitvallers

13:30
1
Mark van Bommel hakt knoop door: deze drie Rode Duivels vliegen tribune in tegen Italië

Mark van Bommel hakt knoop door: deze drie Rode Duivels vliegen tribune in tegen Italië

13:10
Enzo Scifo verwacht veel van deze Rode Duivel: "Dan spelen ze beter"

Enzo Scifo verwacht veel van deze Rode Duivel: "Dan spelen ze beter"

12:50
Sterspeler bij zijn ploeg, maar... toch moet ex-Anderlecht-chouchou vertrekken

Sterspeler bij zijn ploeg, maar... toch moet ex-Anderlecht-chouchou vertrekken

12:30
"De beste spits ter wereld": ex-aanvaller Jupiler Pro League maakt indruk bij nationale ploeg

"De beste spits ter wereld": ex-aanvaller Jupiler Pro League maakt indruk bij nationale ploeg

12:00
Beerschot-sportief directeur weet wat de grootste troef is van de Ratten, die titelfavoriet zijn

Beerschot-sportief directeur weet wat de grootste troef is van de Ratten, die titelfavoriet zijn

11:30
Ex-bondscoach Rudi Garcia legt uit wat er is misgelopen tegen Spanje: "Ik had een plan..."

Ex-bondscoach Rudi Garcia legt uit wat er is misgelopen tegen Spanje: "Ik had een plan..."

11:00
1
Jorge Jesus bijt journalist bijna de neus af na vraag over Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus bijt journalist bijna de neus af na vraag over Cristiano Ronaldo

10:40
Dit moet PSV betalen in januari om De Bruyne binnen te halen, Italiaanse journalist: "Zowel genot als last"

Dit moet PSV betalen in januari om De Bruyne binnen te halen, Italiaanse journalist: "Zowel genot als last"

10:20
4
Italiaan kijkt vooral uit naar duel met één bepaalde Rode Duivel: "Hij is atypisch"

Italiaan kijkt vooral uit naar duel met één bepaalde Rode Duivel: "Hij is atypisch"

10:00
Wie had dit ooit gedacht? Club Brugge-speler Carlos Forbs draagt de erfenis van Ronaldo

Wie had dit ooit gedacht? Club Brugge-speler Carlos Forbs draagt de erfenis van Ronaldo

09:40
Marc Degryse weet waar bondscoach de mosterd haalt: "Van Bommel heeft afgekeken van Club Brugge"

Marc Degryse weet waar bondscoach de mosterd haalt: "Van Bommel heeft afgekeken van Club Brugge"

09:20
4
LIVE: Werken principes van Van Bommel ook tegen Italië? Dit is de verwachte opstelling

LIVE: Werken principes van Van Bommel ook tegen Italië? Dit is de verwachte opstelling

08:47
"Weergaloos!" - Rode Duivels moeten oppassen als ze doorstoten voor... Nederland: "Zoals Barcelona"

"Weergaloos!" - Rode Duivels moeten oppassen als ze doorstoten voor... Nederland: "Zoals Barcelona"

09:00
1
Anderlecht-icoon Walter Baseggio spreekt zich uit over de situatie bij zijn grote liefde

Anderlecht-icoon Walter Baseggio spreekt zich uit over de situatie bij zijn grote liefde

08:40
Belgische doelman was prof, maar stopte ineens op zijn 25ste: "Iedereen verklaarde me gek"

Belgische doelman was prof, maar stopte ineens op zijn 25ste: "Iedereen verklaarde me gek"

08:20
4
Mancini steekt bewondering voor Rode Duivels niet onder stoelen of banken: "Niet ver achter Frankrijk"

Mancini steekt bewondering voor Rode Duivels niet onder stoelen of banken: "Niet ver achter Frankrijk"

08:00
🎥 Gert Verhulst maakt zoon Viktor met de grond gelijk na voetbaldebacle: "Hij loopt als een hark" De derde helft

🎥 Gert Verhulst maakt zoon Viktor met de grond gelijk na voetbaldebacle: "Hij loopt als een hark"

07:00
🎥 Eerbetoon aan Ronaldo draait uit op complete afgang: Denemarken bezorgt Portugal een fikse kater

🎥 Eerbetoon aan Ronaldo draait uit op complete afgang: Denemarken bezorgt Portugal een fikse kater

23:01
Thibaut Courtois heeft zijn oog laten vallen op Italiaanse club: Rode Duivel breidt imperium verder uit

Thibaut Courtois heeft zijn oog laten vallen op Italiaanse club: Rode Duivel breidt imperium verder uit

22:40
Opvallende scheidsrechter voor België-Italië: Italianen hebben weinig goede herinneringen aan hem

Opvallende scheidsrechter voor België-Italië: Italianen hebben weinig goede herinneringen aan hem

22:20
"Je kan het je vandaag niet meer indenken": Matteo Simoni doet straffe onthullingen over Heizeldrama De derde helft

"Je kan het je vandaag niet meer indenken": Matteo Simoni doet straffe onthullingen over Heizeldrama

22:00
🎥 Ondanks alle heisa: Portugal brengt indrukwekkend eerbetoon aan Cristiano Ronaldo

🎥 Ondanks alle heisa: Portugal brengt indrukwekkend eerbetoon aan Cristiano Ronaldo

21:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Cercle Brugge Cercle Brugge 20/11 Westerlo Westerlo
Charleroi Charleroi 21/11 STVV STVV
KRC Genk KRC Genk 21/11 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 21/11 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 21/11 Club Brugge Club Brugge
SK Beveren SK Beveren 22/11 KAA Gent KAA Gent
KV Kortrijk KV Kortrijk 22/11 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 22/11 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 22/11 Standard Standard

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over KRC Genk heeft coach beet: zijn ontslag is gegeven bij ander JPL-team Leive Leive over KRC Genk hakt knoop door na ontslag Thorup: Timmy Simons wordt nieuwe hoofdtrainer Goro Goro over Moeilijke puzzel of record voor Club Brugge: 'Elke topclub wil Tresoldi, deze club meent het' Goro Goro over Dries Mertens investeert in Belgische club: "Niet het Manchester City van België" Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Marc Degryse weet waar bondscoach de mosterd haalt: "Van Bommel heeft afgekeken van Club Brugge" Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Bruno snoert critici de mond en heeft duidelijke boodschap voor de Anderlecht-fans over 'project' Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Bart Verhaeghe & co bijten van zich af na 'Belgengate' in Club - Anderlecht Vital Verheyen Vital Verheyen over België - Italië: - We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Levert zoektocht nieuwe coach Genk ook interne verschuiving op? Deze trainer wordt genoemd TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Dik probleem: Gill Swerts moet belangrijke test uitstellen uit door meerdere uitvallers Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved