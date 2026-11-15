Live. Transfernieuws 15/11: Miangue knokt zich op opvallende plaats in basis
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Senna Miangue is goed bezig in Kazachstan
Senna Miangue (29) speelt tegenwoordig voor FC Aktobe. De Belgische verdediger knokte er zich opnieuw in de basis. Hij gold vroeg in zijn loopbaan als een groot talent. Hij genoot zijn opleiding bij Inter, waar hij tot zijn twintigste bleef, en liet zich vervolgens opmerken bij Cagliari. De verdere doorbraak bleef evenwel uit.
Via uitleenbeurten aan Standard, Eupen en Cercle Brugge probeerde de verdediger zijn carrière nieuw leven in te blazen. Die passages leverden hem echter niet de vaste rol op waarop hij had gehoopt. Opvallend: Miangue speelde uiteindelijk meer Europese wedstrijden voor Cercle dan competitiematchen voor Standard.
Via Hongarije naar FC Aktobe
Anderhalf jaar geleden trok Miangue de Pro League achter zich dicht. Na een periode van drie maanden zonder club vond hij onderdak bij het Hongaarse Győr. Daar werkte hij onder meer samen met assistent-trainer Bernd Thijs en ploegmaat Nadhir Benbouli.
Ook in Hongarije wist hij geen vaste basisplaats te veroveren. Afgelopen zomer koos de 29-jarige Belg daarom voor een opvallend nieuw avontuur in Kazachstan, waar hij een contract voor zes maanden tekende bij FC Aktobe.
Vaste waarde ondanks vroege uitsluiting
Die keuze pakte goed uit. Miangue liep in het begin van zijn verblijf wel tegen een rode kaart en een schorsing aan, maar groeide daarna uit tot een regelmatige titularis bij Aktobe.
De Kazachse competitie loopt af in het najaar, waardoor zijn opdracht bij Aktobe er inmiddels op zit. Miangue was er aangetrokken om in de tweede seizoenshelft extra defensieve zekerheid te brengen. De vraag is nu waar de voormalige speler van Standard deze winter zijn volgende uitdaging zal aangaan.
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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