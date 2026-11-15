Mancini steekt bewondering voor Rode Duivels niet onder stoelen of banken: "Niet ver achter Frankrijk"

Robbie Maes, voetbaljournalist
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Mancini steekt bewondering voor Rode Duivels niet onder stoelen of banken: "Niet ver achter Frankrijk"
Foto: © Photonews
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In het Koning Boudewijnstadion hebben de Italianen hun lot in eigen handen: niet verliezen volstaat om zich te plaatsen voor de kwartfinales. Toch beseft bondscoach Roberto Mancini dat de Rode Duivels een stevige tegenstander is.

"We vertrekken met een klein voordeel, maar dat zal niets veranderen aan de manier waarop we deze match zullen aanvatten", verzekerde Mancini zaterdag op zijn persconfertentie volgens Het Nieuwsblad.

Italië heeft kwalificatie in eigen handen

De Italianen leiden in groep A1 met tien punten, evenveel als Frankrijk en één meer dan België. Les Bleus nemen het zondagavond in eigen huis op tegen het al uitgeschakelde Turkije. De ploeg die in Brussel verliest, dreigt dus naast de kwartfinales te grijpen, tenzij Frankrijk voor een verrassing zorgt in Bordeaux.

Mancini wil dan ook niet rekenen op de concurrentie. "Wij moeten onze match spelen en proberen te winnen", benadrukte de Italiaanse bondscoach. "Het resultaat kan in een oogwenk veranderen. Maar we hebben een klein voordeel en dat moeten we proberen uit te spelen."

Mancini waarschuwt voor Rode Duivels

De Italiaanse bondscoach verwacht bovendien een stevige uitdaging in Brussel. "Het wordt een lastige match. België staat volgens mij niet ver achter Frankrijk. Op het WK werden ze door Spanje in de laatste minuut verslagen..." Mancini is dus op zijn hoede voor de kwaliteiten van de Rode Duivels.

Nochtans begon de Nations League-campagne voor Italië met een flinke tegenvaller. De Azzurri verloren met 0-2 van België. Donderdag boekten de Italianen nog een knappe 3-1-zege tegen Frankrijk.

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Toch wil Mancini niet dat zijn spelers naast hun schoenen gaan lopen na die stunt. "Je moet normaal doen, en dat doen we. De jongens werken, ze weten dat niet alles perfect is en dat elke wedstrijd uitdagingen en moeilijkheden met zich meebrengt. Maar we weten dat we kwaliteiten hebben en we gaan nog beter worden."

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