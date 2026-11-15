Marc Degryse weet waar bondscoach de mosterd haalt: "Van Bommel heeft afgekeken van Club Brugge"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Marc Degryse weet waar bondscoach de mosterd haalt: "Van Bommel heeft afgekeken van Club Brugge"

Marc Degryse ziet duidelijke gelijkenissen tussen de huidige Rode Duivels en het Club Brugge van de voorbije jaren. In zijn analyse bij HLN wijst de analist erop dat bondscoach Mark van Bommel inspiratie heeft gehaald bij blauw-zwart. Vooral de manier waarop België met hoge druk en man-tegen-manverdediging speelt, valt hem op.

"Het valt mij op hoe Mark van Bommel heeft afgekeken van Club Brugge en niet bang is om man tegen man te spelen", stelt Degryse. Daarbij verwijst hij naar de backs die hoog druk zetten, soms tot ver op de helft van de tegenstander. Een aanpak die bij een clubploeg makkelijker in te slijpen valt dan bij een nationale ploeg.

Degryse heeft twijfels over tactische aanpak

"In clubverband kun je daarop trainen, op de restverdediging bijvoorbeeld, op de onderlinge communicatie. Maar ik betwijfel of we met de nationale ploeg dat ook al kunnen", aldus Degryse. Hij vraagt zich dan ook af of de Rode Duivels zondag tegen Italië niet beter voor een meer behoudende aanpak kiezen.

"Zeker tegen Italië, dat een meester is in het afstraffen van tactische fouten bij de tegenstander. Ik vind het opportuner om zondag vooral compact te voetballen. Er is niets mis mee om iets bedachtzamer te spelen." Volgens Degryse moet België eerst goed georganiseerd blijven en vervolgens proberen het verschil te maken met individuele klasse, bijvoorbeeld via Jérémy Doku.

Efficiëntie wordt doorslaggevend

Degryse kijkt ook terug op de vorige interlandperiode, waarin België tegen Frankrijk twee keer in de slotfase een gelijkspel uit handen gaf. In Turkije lukte het wel om een resultaat over de streep te trekken, al speelde doelman Senne Lammens daarin volgens hem een belangrijke rol. "Je mag Lammens bedanken dat dit is gelukt."

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Voor Van Bommel wacht volgens Degryse nu een belangrijke tactische uitdaging. "Een trainer moet een ploeg kunnen voorbereiden op één of meerdere scenario's om cruciale momenten in een wedstrijd naar zich toe te trekken." De analist verwacht dat efficiëntie uiteindelijk het verschil zal maken: "Wie dát het meeste onder de knie heeft, zal zich kwalificeren voor de kwartfinale."

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