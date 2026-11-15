Mark van Bommel hakt knoop door: deze drie Rode Duivels vliegen tribune in tegen Italië

De Rode Duivels nemen het vanavond op tegen Italië. Bondscoach Mark van Bommel heeft zijn selectie voor het duel van de waarheid ondertussen weten te bevestigen. Er moesten meer knopen doorgehakt worden dan tegen Turkije.

Na de afsluitende training in Tubeke heeft Mark van Bommel zijn eerste knopen doorgehakt. Voor de wedstrijd tegen Italië moest de bondscoach zijn ruime kern terugbrengen tot 23 spelers die op het wedstrijdblad mogen staan.

De keuzes waren deze keer iets moeilijker dan tijdens de wedstrijd tegen Turkije. Van Bommel riep slechts 26 spelers op, waardoor er uiteindelijk drie spelers naar de tribunes moeten worden verwezen. Dat waren er wel al meer dan tegen Turkije.

Lukaku en Lavia zijn opnieuw inzetbaar

Romelu Lukaku ontbrak nog (zoals verwacht) tegen Turkije. De spits moest dinsdag al forfait geven en kreeg de tijd om te herstellen. Nu is hij er opnieuw bij in de kern voor de wedstrijd tegen de Italianen. En ook Roméo Lavia is er opnieuw bij.

De middenvelder van Chelsea was geschorst na twee gele kaarten in de eerste vier wedstrijden. Anders dan Lukaku reisde Lavia wel mee naar Turkije. Hij trainde dinsdag met de groep mee, zodat hij zijn conditie kon onderhouden. Nu kan hij dus opnieuw spelen.

De Busser, Kongolo en Keita tribunezitter

En dus moesten er knopen doorgehakt worden. Keita werd door Lavia naar de tribune verwezen, terwijl ook Kongolo zijn debuut nog niet zal maken door de terugkeer van Lukaku. En in doel werd ook iemand uit de kern gehaald. Die keuze viel, zoals wel vaker, op de vierde doelman. Jari De Busser moet daardoor plaatsnemen in de tribune.



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Wedstrijdselectie Rode Duivels tegen Italië

Doelmannen: Senne Lammens, Maarten Vandevoordt, Mike Penders

Verdedigers: Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Joaquin Seys, Kyriani Sabbe , Arthur Theate

Middenvelders: Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Hans Vanaken, Roméo Lavia, Nicolas Raskin

Aanvallers: Mika Godts, Jeremy Doku, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Hugo Cuypers, Romelu Lukaku